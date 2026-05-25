Teo Costache de la Insula Iubirii, primele declarații despre noua iubită: „Eu nu mă afișez cu oricine, țin foarte mult la statutul meu”

Teo Costache de la Insula Iubirii este într-o relație. Tânărul a venit însoțit de noua iubită la nunta lui Cristi Pungă cu Francesca Sarao. Ispita a confirmat noua relație și a făcut primele declarații despre partenera lui.

Teo Costache de la Insula Iubirii, primele declarații despre noua iubită

Teo Costache de la Insula Iubirii nu mai este singur. La doar câteva zile după ce a fost văzut la nunta lui Cristi Pungă și Francesca Sarao, foști concurenți ai emisiunii, alături de o femeie misterioasă, Teo a confirmat că formează un cuplu. A vorbit despre relația sa actuală, dar a subliniat că preferă să păstreze discreția.

„Da, am o persoană, e aici cu mine, în sală. Momentan țin privat totul, pentru că nu vreau să mă grăbesc în a lua decizii asupra vieții mele. Eu sunt de părere că din moment ce tu îți postezi tot mai mult relația și persoana iubită pe social media, sunt de părere că ceva le lipsește acelor relații”, a spus Teo Costache, pentru Spynews.ro.

„Eu nu mă afișez cu oricine, țin foarte mult la statutul meu”

Teo și partenera sa sunt abia la începutul relației, un timp dedicat cunoașterii și explorării compatibilității. „Momentan suntem în perioada de cunoaștere și nu știu ce va fi pe viitor. Ne cunoaștem de puțin timp. Nu mă afișez cu oricine și țin la imaginea mea. Acum simt că am pe cineva potrivit lângă mine, dar vedem în timp dacă ne potrivim”, a explicat.

Pentru Teo, calitatea parteneriatului este esențială. „Întotdeauna știu să îmi aleg persoana de lângă mine care să mă facă fericit. Nu stau acolo unde nu mă simt bine și nu simt că sunt fericit”, a declarat el. Ispita a dezvăluit că părinții săi încă nu au cunoscut-o pe noua iubită, subliniind că timpul și discreția sunt prioritare pentru el: „Ne cunoaștem de puțin timp, eu nu mă afișez cu oricine, țin foarte mult la statutul meu în momentul de față, întotdeauna mi-a plăcut să am lângă mine doar femei frumoase și care să mă reprezinte, deștepte”.

Cariera, o prioritate pentru Teo Costache

Dincolo de viața personală, Teo rămâne concentrat pe carieră, o constantă în viața sa.

„Munca mea e pe primul loc pentru că știu că ea nu mă va trăda niciodată și am luptat ani de zile ca să ajung unde sunt în momentul de față, treaptă cu treaptă, nu am luat-o pe scurtături niciodată, și e normal ca munca să fie pe primul loc”, a mărturisit e.

