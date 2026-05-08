Cum arată Diana Constantin, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 3. Cu ce se ocupă acum

Diana Constantin este una dintre cele mai controversate participante la Insula Iubirii. Ea a participat în sezonul 3, care a fost extrem de urmărit de telespectatori și care a făcut audiențe istorice. Ea a participat alături de Ben, iubitul ei de pe vremea aceea. Iată cum arată și cu ce se ocupă acum Diana Constantin.

Ce mai face Diana Constantin de la Insula Iubirii

Diana Constantin a fost una dintre cele mai surprinzătoare apariții de la Insula Iubirii. Bruneta a participat în sezonul 3 alături de iubitul ei, Ben. Pe parcursul filmărilor, relația lor s-a destrămat, iar cei doi și-au aruncat vorbe grele.

În prezent, Diana arată complet schimbată de aparițiile sale. Tânăra lucrează într-o florărie dintr-un mall din Capitală, unde vinde flori și aranjamente florale.

Și-a lăsat părul să crească și pare o cu totul altă persoană. Pe lângă jobul de la florărie, fostă concurentă de la insula Iubirii se ocupă și de social media, unde promovează afacerea. Ea filmează și postează clipuri în care le prezintă oamenilor ce aranjamente florale face.

Mulți dintre urmăritori au fost șocați de schimbarea radicală pe care a făcut-o Diana. Tânăra nu mai seamănă deloc cu cea care a participat în primele sezoane ale show-ului Insula Iubirii.

Mai mult, ea a fost întrebată ce face Ben, fostul ei iubit.

„Bine, este acasă cu copilul”, a răspuns Diana, adăugând un emoticon care râde.

Și-a înșelat iubitul la Tv

Diana a fost cea care și-a înșelat iubitul la Insula Iubirii. Nonconformistă și lipsită de inhibiții, bruneta i-a șocat pe telespectatori, dar și pe ispitele masculine. Ea a vorbit despre lucruri intime din viața personală de cuplu și a făcut mai multe declarații controversate.

Bruneta a căzut în ispită cu Andi, cu care spera la o relație, însă la finalul emisiunii, acesta s-a despărțit de ea, spunând că nu își dorește o relație serioasă.

După ce s-a întors din Thailanda, Diana Constantin s-a cuplat cu Aurel, fost concurent și el în sezonul 3. Ulterior, ambii au participat ca și cuplu la sezonul 5 al emisiunii.

Relația lor s-a dovedit a nu fi de lungă durată, așa cum se aștepta toată lumea.

„Insula iubirii mi-a oferit multe lecții din care am învățat. Am învățat că dacă un om te jignește atunci nu te iubește. Ceea ce am trăit cu Ben și cu alte persoane, adică faptul că m-am purtat urât, totul mi s-a întors apoi în fosta relație de patru luni și am ajuns să fiu eu jignită. Am fost patru luni într-o relație de parcă eram eu într-o relație cu mine, cea veche. Mi-am primit lecția de la viață”, a mărturisit sincer Diana Constantin de la „Insula iubirii”.

