De ce toate concurentele de la Insula Iubirii arată la fel? Un medic estetician oferă explicații

Concurentele de la Insula Iubirii au început să semene din ce în ce mai mult una cu cealaltă, iar acest lucru e vizibil cu ochiul liber. Doar câteva detalii le diferențiază pe tinere, în special culoarea părului sau a ochilor. Un medic estetician explică de ce se întâmplă acest lucru, dar și greșelile făcute de tinere în privința procedurilor de înfrumusețare minim invazive precum acidul hialuronic.

Un estetician explică intervențiile pe care concurentele Insula Iubirii le-au făcut

Insula Iubirii a devenit rapid unul dintre cele mai vizionate și comentate show-uri românești, iar acest lucru vine la pachet cu multe critici, din partea diverșilor oameni. Una dintre vocile critice a fost cea a medicului estetician Oana Manciu, care a vorbit despre intervențiile minim invazive pe care concurentele de pe insulă și le-au făcut la nivelul feței.

Citește și: O influenceriţă cu operaţii estetice de un milion de euro, reţinută la aeroport. Ofiţerii nu au recunoscut-o în poza de paşaport

Cei care s-au întrebat de ce concurentele seamănă toate între ele, au acum parte de un răspuns din partea unui profesionist. Atât concurentele, cât și ispitele, au intervenții estetice exagerate, care în loc să le evidențieze trăsăturile frumoase, le fac să arate inestetic și să semene între ele.

Chirurgul estetician Oana Manciu a analizat fotografiile cu concurentele și cu ispitele de la Insula Iubirii și a dat verdictul: fetele au exagerat cu procedurile. Bineînțeles, există și excepții, însă majoritatea prezențelor feminine au trecut într- altă extremă, deși intenția lor a fost să își evidențieze trăsături frumoase.

Ella și Andrei, serie de operații înainte de Insula Iubirii

Ella și Andrei sunt cuplul cu cele mai multe intervenții estetice. Chiar bărbatul a vorbit despre faptul că înainte de Insulă, cei doi și-au făcut mai multe proceduri invazive pentru a arăta bine. El a spus că acestea au fost făcute pentru ca în scurt timp urmează să aibă nunta.

Citește și: Cine este Teodor Costache de la Insula Iubirii 2025. Are 27 de ani, propria afacere și participă pentru a doua oară la emisiune

De la proceduri de skin tightening, abdominoplastie, ginecomnastie, botox și fillere, până la proceduri de lipoaspirație și implant mamar în cazul Ellei, cei doi le-au făcut pe toate doar pentru a arăta bine în fața camerelor.

„Am și eu operații estetice. Liposucție, Skin Tightening, High definition, Ginecomastia, dar nu prea se văd, aia e problema. Nu s-au prins de mine. Și Ella are intervenții, am fost în aceeași perioadă. Și-a pus implanturi, Skin Tightening, High definition, liposucție 360. Am făcut până să venim la Insulă, special pentru nuntă”, a spus Andrei în emisiune.

Estetician: „Participantele au exagerat cu acidul hialuronic”

Oana Manciu a spus că multe dintre concurente au decis să își injecteze acid hialuronic în buze pentru a le oferi volum și iluzia de augmentare. Totuși, majoritatea a mers prea departe și au exagerat, obținând un efect nedorit, inestetic.

Citește și: Cornel Luchian o critică pe Ella, după ce a căzut în ispită cu Teo. Iubita lui a picat în brațele aceluiași bărbat, la „Insula Iubirii” 2024

„Buzele voluminoase adaugă greutate în zona inferioară a feței, ceea ce determină accentuarea șanțurilor nazolabiale, mai ales dacă există deja o laxitate a pielii. Dacă buzele sunt mărite disproporționat față de structura feței, dezechilibrul poate deveni vizibil”, a spus chirurgul estetician într-un video pe TikTok.

Ea a dat exemple clare folosind imagini cu Maria, despre care a spus că greutatea pomeților apasă pe șanțurile nazolabiale, creând un aspect inestetic.

Ella, operație chirurgicală nereușită

Procedurile estetice vin în contextul presiunii sociale de a arăta impecabil, mai ales în cazul femeilor, iar filtrele de pe rețelele sociale și fotografiile modificate ale vedetelor contribuie și ele la această presiune. De altfel, multe tinere ajung să facă intervenții chirurgicale pe care mai apoi le regretă, la fel cum este și cazul Ellei, concurenta de la Insula Iubirii.

Pe lângă faptul că nu a fost dorința ei să facă operația de augmentare mamară, tânăra era la un pas de moarte din cauza intervenției.

Citește și: Ella Vișan de la „Insula Iubirii”, la un pas de moarte din cauza unei operații estetice: „Am făcut-o pentru… binele relației”

„Am folosit termenul de o problemă medicală. Mi-a fost rușine să-i spune exact 100% anumite aspecte. Implantul este pus greșit. Intervenția, procedura în sine este greșită. Știu că oamenii spun că arăt bine îmbrăcată, dar înainte de cum mă vedeți voi, mă văd eu în oglindă. Acolo e dezastru”, a povestit tânăra.

Urmărește-ne pe Google News