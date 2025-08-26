Cătălin Brînză, ispită la Insula Iubirii: „Rolul meu a fost să ispitesc, dar eu am ales să o fac cu clasă. Nu regret nimic” / Exclusiv

Cătălin Brînză, ispită la Insula Iubirii, show-ul celebru de la Antena 1, prezentat de Radu Vâlcan, vorbește despre experiența trăită în Thailanda.

În fiecare luni, marți și miercuri, Antena 1 a reușit să câștige atenția celor de acasă cu cel de-al nouălea sezon al show-ului fenomen Insula Iubirii. Cele cinci cupluri și ispitele din acest an scriu, cu fiecare ediție, povești care atrag curiozitatea și care-I fac pe telespectatori să fie mereu cu ochii pe ei.

Cătălin Brînză: „Insula Iubirii nu e un loc în care poți să te ascunzi după măști. Ori ești real, ori nu reziști”

Printre ispite se află și Cătălin Brînză, managerul unui brand cunoscut românesc, în locația din Marea Britanie, acolo unde el este și stabilit. Mai multe despre el, experiența la Insula Iubirii, dar și ce urmează în viața lui, am aflat într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro.

Cătălin, remarc în ultimele episoade că ești un bărbat care știe să asculte. Știi când să vorbești, ce să spui, fiind natural în procesul de la Insula Iubirii. Cum a fost această experiență pentru tine? Ce a adus nou și cum ai simțit totul?

Insula Iubirii nu e un loc în care poți să te ascunzi după măști. Ori ești real, ori nu reziști. Eu am preferat să ascult, să citesc oamenii, și apoi să vorbesc când contează. Știu că un cuvânt spus la momentul potrivit poate aprinde sau stinge un foc, iar eu am ales mereu, în mod conștient, ce foc să aprind.

Nu e ușor să petreci o lună în compania unor oameni pe care nu îi cunoști, dar care își doresc să își testeze relația. Ce schimbări a adus Insula Iubirii pentru tine? Cum te găsim după ce ai trăit totul, la intensitate maximă, în Thailanda?

„Să stai o lună cu oameni necunoscuți, într-o presiune constantă, te scoate din zona de confort”

Să stai o lună cu oameni necunoscuți, într-o presiune constantă, te scoate din zona de confort. Am trăit intens fiecare zi și fiecare provocare. În Thailanda, am înțeles mai clar ce vreau și ce nu voi accepta niciodată. Am plecat același om, dar mai greu de influențat și mai atent la modul în care aleg pe cine las să intre în viața mea.

Crezi că maturitatea este cel mai important atribut într-un astfel de rol, pe care l-ai avut și tu, la Insula Iubirii? Ce ai învățat despre relații acolo și cum ai știut să abordezi și situațiile mai delicate?

Maturitatea nu e opțională pe Insulă. Acolo, dacă nu știi să gestionezi situații fierbinți, fie te pierzi, fie îi pierzi pe alții. Eu am ales să fiu sincer, chiar și când adevărul putea să taie ca un cuțit. Și da… în astfel de locuri, tăcerea și privirea pot ispiti mai mult decât orice vorbă.

Pe lângă toate acestea, locuiești în UK, ocupându-te, în rolul de director, de un brand cunoscut. Cum arată, mai exact, activitatea, dar și programul tău de acolo?

În UK, conduc și reprezint un brand care nu vinde doar haine, ci atitudine. Programul meu e plin – de la strategii și campanii, până la momentele în care sunt direct în magazin și vorbesc cu clienții. E un ritm alert, dar, dacă vrei impact, trebuie să trăiești în mișcare, nu pe pauză.

Cătălin Brînză, ispită la Insula Iubirii: „Să îți faci viața de la zero într-o țară străină e o combinație între curaj, nebunie și rezistență”

Cu siguranță, mă gândesc că nu este ușor să îți construiești o viață nouă într-o țară pe care nu o cunoști. Cum a fost acest proces pentru tine? Știu că nu ești străin de a călători și trăi în diverse locuri.

Să îți faci viața de la zero într-o țară străină e o combinație între curaj, nebunie și rezistență. Londra nu te mângâie pe spate, te testează zilnic. Dar am învățat să mă adaptez, să nu mă pierd și să nu mă diluez doar ca să fiu acceptat. Ori mă iei așa cum sunt, ori deloc.

La final, vreau să îmi spui cum vezi Insula Iubirii acum, din spatele micilor ecrane. Chiar dacă rolul tău a fost poate de a ispiti, consideri că ar fi trebuit să faci ceva diferit? Ce emoții te încearcă acum? Mai mult, deși trăiești în UK, comunitatea de români este destul de mare, deci mă gândesc că ești recunoscut pe stradă după ce ai participat în emisiune.

Privind acum din spatele ecranului, îmi dau seama că rolul meu a fost să ispitesc, dar eu am ales să o fac cu clasă. Nu regret nimic pentru că totul a fost autentic. Emoțiile de acum? Un mix între mândrie, adrenalină și curiozitatea de a vedea cum reacționează oamenii când se uită. Iar, atunci când românii din Londra mă opresc pe stradă…zâmbesc, comunic și merg mai departe, pentru că și acest aspect face parte acum din povestea mea.

