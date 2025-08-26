  MENIU  
Home > Vedete > Cătălin Brînză, ispită la Insula Iubirii: „Rolul meu a fost să ispitesc, dar eu am ales să o fac cu clasă. Nu regret nimic” / Exclusiv

Cătălin Brînză, ispită la Insula Iubirii: „Rolul meu a fost să ispitesc, dar eu am ales să o fac cu clasă. Nu regret nimic” / Exclusiv

Cătălin Brînză, ispită la Insula Iubirii: „Rolul meu a fost să ispitesc, dar eu am ales să o fac cu clasă. Nu regret nimic” / Exclusiv
Unica.ro
.

Cătălin Brînză, ispită la Insula Iubirii, show-ul celebru de la Antena 1, prezentat de Radu Vâlcan, vorbește despre experiența trăită în Thailanda.

În fiecare luni, marți și miercuri, Antena 1 a reușit să câștige atenția celor de acasă cu cel de-al nouălea sezon al show-ului fenomen Insula Iubirii. Cele cinci cupluri și ispitele din acest an scriu, cu fiecare ediție, povești care atrag curiozitatea și care-I fac pe telespectatori să fie mereu cu ochii pe ei.

Cătălin Brînză: „Insula Iubirii nu e un loc în care poți să te ascunzi după măști. Ori ești real, ori nu reziști”

Printre ispite se află și Cătălin Brînză, managerul unui brand cunoscut românesc, în locația din Marea Britanie, acolo unde el este și stabilit. Mai multe despre el, experiența la Insula Iubirii, dar și ce urmează în viața lui, am aflat într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro.

Cătălin, remarc în ultimele episoade că ești un bărbat care știe să asculte. Știi când să vorbești, ce să spui, fiind natural în procesul de la Insula Iubirii. Cum a fost această experiență pentru tine? Ce a adus nou și cum ai simțit totul?

Scandalul momentului în lumea mondenă! Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! „Oamenii ăștia...” Vedeta TV și patronul FCSB au reacționat imediat! Replici fără precedent! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte!! „Nevastă-mea...”
Scandalul momentului în lumea mondenă! Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! „Oamenii ăștia...” Vedeta TV și patronul FCSB au reacționat imediat! Replici fără precedent! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte!! „Nevastă-mea...”
Recomandarea zilei

Insula Iubirii nu e un loc în care poți să te ascunzi după măști. Ori ești real, ori nu reziști. Eu am preferat să ascult, să citesc oamenii, și apoi să vorbesc când contează. Știu că un cuvânt spus la momentul potrivit poate aprinde sau stinge un foc, iar eu am ales mereu, în mod conștient, ce foc să aprind.

Cătălin Brînză, ispită la Insula Iubirii (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Nu e ușor să petreci o lună în compania unor oameni pe care nu îi cunoști, dar care își doresc să își testeze relația. Ce schimbări a adus Insula Iubirii pentru tine? Cum te găsim după ce ai trăit totul, la intensitate maximă, în Thailanda?

Ce a putut să-i facă Teo Ellei după Insula Iubirii e incredibil! Abia acum s-au aflat toate detaliile! A lăsat-o cu ochii-n soare, și fără iubit, și fără nuntă! Dar modul în care a profitat de naivitatea ei te lasă fără cuvinte!
Ce a putut să-i facă Teo Ellei după Insula Iubirii e incredibil! Abia acum s-au aflat toate detaliile! A lăsat-o cu ochii-n soare, și fără iubit, și fără nuntă! Dar modul în care a profitat de naivitatea ei te lasă fără cuvinte!
Recomandarea zilei

„Să stai o lună cu oameni necunoscuți, într-o presiune constantă, te scoate din zona de confort”

Să stai o lună cu oameni necunoscuți, într-o presiune constantă, te scoate din zona de confort. Am trăit intens fiecare zi și fiecare provocare. În Thailanda, am înțeles mai clar ce vreau și ce nu voi accepta niciodată. Am plecat același om, dar mai greu de influențat și mai atent la modul în care aleg pe cine las să intre în viața mea.

Citește și – Naba Salem ar fi semnat cu Antena 1. În ce emisiune ar urma să apară ispita de la „Insula Iubirii”

Citește și – Narcis de la Insula Iubirii a avut o aventură cu o fostă concurentă de la Chefi la Cuțite

Citește și – Ella Vișan de la Insula Iubirii rupe tăcerea după scenele intime cu Teo din baie: „Am zis că nu vorbesc până la finalul emisiunii, dar e prea mult”

Citește și – Cât de mult se implică Radu Vâlcan în producția Insula Iubirii. Mulți cred că vine doar la bonfire: „Am de învățat, plec încărcat de acolo”

Crezi că maturitatea este cel mai important atribut într-un astfel de rol, pe care l-ai avut și tu, la Insula Iubirii? Ce ai învățat despre relații acolo și cum ai știut să abordezi și situațiile mai delicate?

Maturitatea nu e opțională pe Insulă. Acolo, dacă nu știi să gestionezi situații fierbinți, fie te pierzi, fie îi pierzi pe alții. Eu am ales să fiu sincer, chiar și când adevărul putea să taie ca un cuțit. Și da… în astfel de locuri, tăcerea și privirea pot ispiti mai mult decât orice vorbă.

Pe lângă toate acestea, locuiești în UK, ocupându-te, în rolul de director, de un brand cunoscut. Cum arată, mai exact, activitatea, dar și programul tău de acolo?

În UK, conduc și reprezint un brand care nu vinde doar haine, ci atitudine. Programul meu e plin – de la strategii și campanii, până la momentele în care sunt direct în magazin și vorbesc cu clienții. E un ritm alert, dar, dacă vrei impact, trebuie să trăiești în mișcare, nu pe pauză.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Cătălin Brînză, ispită la Insula Iubirii: „Să îți faci viața de la zero într-o țară străină e o combinație între curaj, nebunie și rezistență”

Cu siguranță, mă gândesc că nu este ușor să îți construiești o viață nouă într-o țară pe care nu o cunoști. Cum a fost acest proces pentru tine? Știu că nu ești străin de a călători și trăi în diverse locuri.

Să îți faci viața de la zero într-o țară străină e o combinație între curaj, nebunie și rezistență. Londra nu te mângâie pe spate, te testează zilnic. Dar am învățat să mă adaptez, să nu mă pierd și să nu mă diluez doar ca să fiu acceptat. Ori mă iei așa cum sunt, ori deloc.

La final, vreau să îmi spui cum vezi Insula Iubirii acum, din spatele micilor ecrane. Chiar dacă rolul tău a fost poate de a ispiti, consideri că ar fi trebuit să faci ceva diferit? Ce emoții te încearcă acum? Mai mult, deși trăiești în UK, comunitatea de români este destul de mare, deci mă gândesc că ești recunoscut pe stradă după ce ai participat în emisiune.

Privind acum din spatele ecranului, îmi dau seama că rolul meu a fost să ispitesc, dar eu am ales să o fac cu clasă. Nu regret nimic pentru că totul a fost autentic. Emoțiile de acum? Un mix între mândrie, adrenalină și curiozitatea de a vedea cum reacționează oamenii când se uită. Iar, atunci când românii din Londra mă opresc pe stradă…zâmbesc, comunic și merg mai departe, pentru că și acest aspect face parte acum din povestea mea.

Foto: Antena 1

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Derapaj la Insula Iubirii 2025. De ce a început George Vornicu să înjure în fața camerelor de filmat: „M-au luat nervii”
Derapaj la Insula Iubirii 2025. De ce a început George Vornicu să înjure în fața camerelor de filmat: „M-au luat nervii”
Fanatik
Universitatea Craiova dă lovitura cu Bașakșehir! Câte bilete s-au vândut cu două zile înaintea returului decisiv: profit record pentru club
Universitatea Craiova dă lovitura cu Bașakșehir! Câte bilete s-au vândut cu două zile înaintea returului decisiv: profit record pentru club
GSP.ro
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
Click.ro
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
TV Mania
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Citește și...
Salarii lunare de aproape 8.000 de euro la stat. Guvernul vrea să înființeze o nouă agenție de securitate
Noi detalii teribile ies la iveală despre accidentul din Masivul Iezer. Ce s-a întâmplat de fapt cu mașina înainte să cadă în prăpastie. Detalii tulburătoare
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Nuțu Cămătaru dezvăluie: L-am ajutat pe Marian Vanghelie în alegeri
Naba Salem ar fi semnat cu Antena 1. În ce emisiune ar urma să apară ispita de la „Insula Iubirii”
Cine este Narcis Bujor de la „Insula iubirii” 2025. Are 32 de ani și este tattoo artist și stripper
O fostă ispită de la „Insula Iubirii”, despre jocurile de culise ale producătorilor emisiunii: „Ne puneau condiții”
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Horoscop septembrie 2025. Ziua marilor schimbări pentru trei zodii

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Irina Fodor, despre locul în care a stat la Asia Express: „Miroase a mucegai, șosete murdare și mobilă veche”. Vedeta nu stă la cazări de lux
Irina Fodor, despre locul în care a stat la Asia Express: „Miroase a mucegai, șosete murdare și mobilă veche”. Vedeta nu stă la cazări de lux
George Vornicu de la Insula Iubirii a clacat. A început să înjure în fața camerelor: „M-au luat nervii”
George Vornicu de la Insula Iubirii a clacat. A început să înjure în fața camerelor: „M-au luat nervii”
Proiecte speciale
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Sărbătoare mare azi în România! Milioane de români poartă numele acestor sfinți! Cui spunem "La mulți ani" pe 26 august
Sărbătoare mare azi în România! Milioane de români poartă numele acestor sfinți! Cui spunem "La mulți ani" pe 26 august
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Elle
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin: „E noua ei casă pentru următorul an.” Foto
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin: „E noua ei casă pentru următorul an.” Foto
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, ținta atacurilor după ce și-a oficializat relația cu noul partener. Ce acuzații îi aduc fanii artistului: „Sunt declarații mincinoase...”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, ținta atacurilor după ce și-a oficializat relația cu noul partener. Ce acuzații îi aduc fanii artistului: „Sunt declarații mincinoase...”
Anunțul făcut de Giulia Anghelescu după 18 ani de relație cu Vlad Huidu. Artista a dezvăluit o imagine de colecție: „Mă enervezi la culme când…”
Anunțul făcut de Giulia Anghelescu după 18 ani de relație cu Vlad Huidu. Artista a dezvăluit o imagine de colecție: „Mă enervezi la culme când…”
DailyBusiness.ro
Generaţia Z aplică pentru locuri de muncă în format fizic pentru că se simte singură
Generaţia Z aplică pentru locuri de muncă în format fizic pentru că se simte singură
Turişti înşelaţi într-o cunoscută staţiune din Italia. Taxa absurdă care apărea pe nota de plată
Turişti înşelaţi într-o cunoscută staţiune din Italia. Taxa absurdă care apărea pe nota de plată
A1.ro
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Horoscop 27 august 2025. O zodie încheie o relație de lungă durată. Viața ei va fi zdruncinată, urmează lacrimi și durere
Horoscop 27 august 2025. O zodie încheie o relație de lungă durată. Viața ei va fi zdruncinată, urmează lacrimi și durere
Ce pensie are Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu duce o viață modestă
Ce pensie are Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu duce o viață modestă
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după primele rezultate ale anchetei procurorilor italieni: „Poți învăța multe lecții de viață când pierzi pe cineva pe care l-ai iubit atât de mult”
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după primele rezultate ale anchetei procurorilor italieni: „Poți învăța multe lecții de viață când pierzi pe cineva pe care l-ai iubit atât de mult”
Victor Ponta, dezvăluiri neașteptate despre divorțul de Daciana Sârbu. "Vinovatul eu sunt 100%!" Ce spune despre fosta parteneră
Victor Ponta, dezvăluiri neașteptate despre divorțul de Daciana Sârbu. "Vinovatul eu sunt 100%!" Ce spune despre fosta parteneră
Observator News
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 € după taxarea la CASS. Top 10 pensii din ţară
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 € după taxarea la CASS. Top 10 pensii din ţară
Libertatea pentru Femei
Cine e reputatul medic care a murit înecat cu fiul lui de 13 ani, în Lacul Snagov. Furtuna de vineri le-a fost fatală. „La cer a urcat un înger cu tatăl său, un om care a făcut mult bine pe pământ, un doctor care va lucra în ceruri”
Cine e reputatul medic care a murit înecat cu fiul lui de 13 ani, în Lacul Snagov. Furtuna de vineri le-a fost fatală. „La cer a urcat un înger cu tatăl său, un om care a făcut mult bine pe pământ, un doctor care va lucra în ceruri”
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Cât de rea ești în funcție de zodie!
Cât de rea ești în funcție de zodie!
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Redactia.ro
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
De când se vor trece copiii mici la întreținerea de la bloc
De când se vor trece copiii mici la întreținerea de la bloc
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Schimbări la pensii: Reforma pregătită de Bolojan. Uite ce se întâmplă cu pensiile speciale
Schimbări la pensii: Reforma pregătită de Bolojan. Uite ce se întâmplă cu pensiile speciale
Studiu revoluționar: Medicamente experimentale pentru epilepsie ar putea inversa simptomele autismului
Studiu revoluționar: Medicamente experimentale pentru epilepsie ar putea inversa simptomele autismului
Alertă alimentară: 4 cafele populare de evitat! Conțin pesticide, substanțe toxice și chiar insecte
Alertă alimentară: 4 cafele populare de evitat! Conțin pesticide, substanțe toxice și chiar insecte
Nu plătești întreținerea? Riști să-ți pierzi apartamentul! Iată cât timp ai la dispoziție
Nu plătești întreținerea? Riști să-ți pierzi apartamentul! Iată cât timp ai la dispoziție
TV Mania
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Andreea Esca în vacanță de vis la Saint-Tropez! „Nu mai e ca acum 30 de ani” Imaginile de pe Coasta de Azur care îți taie respirația!
Andreea Esca în vacanță de vis la Saint-Tropez! „Nu mai e ca acum 30 de ani” Imaginile de pe Coasta de Azur care îți taie respirația!
Toamna asta se anunță incendiară! Premierele pe care nu vrei să le ratezi la Pro TV și Antena 1
Toamna asta se anunță incendiară! Premierele pe care nu vrei să le ratezi la Pro TV și Antena 1
Detalii picante din trecutul ispitei Narcis Bujor. Ce fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” i-a pus inima pe jar
Detalii picante din trecutul ispitei Narcis Bujor. Ce fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” i-a pus inima pe jar
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
Borcea are cu ce se mândri! Valentina Pelinel s-a lăsat fotografiată AȘA: imagini incendiare de la plajă
Borcea are cu ce se mândri! Valentina Pelinel s-a lăsat fotografiată AȘA: imagini incendiare de la plajă
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton