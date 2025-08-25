Cât de mult se implică Radu Vâlcan în producția Insula Iubirii. Mulți cred că vine doar la bonfire: „Am de învățat, plec încărcat de acolo”

Radu Vâlcan a vorbit despre cât de intens este reality-show-ul Insula Iubirii. Emisiunea este una dintre cele mai urmărite producții Tv, însă puțin sunt cei care știu cât de dificilă este realizarea acesteia. Cu toate că nu se vede efortul, echipa din spate lucrează la foc automat, iar Radu Vâlcan a explicat puțin ce presupune tot acest efort colectiv.

Ce se întâmplă în spatele camerelor la Insula Iubirii

Radu Vâlcan a dat detalii despre ce înseamnă cu adevărat producerea unei astfel de emisiuni și ce rol are el în producție.

„Este sezonul 9 totuși. Au fost atâtea și atâtea caractere, atâtea și atâtea personaje, atâtea povești de viață, atâtea situații, evident că în mod normal nu ar trebui să mă mai surprindă, dar de fiecare dată mă surprinde câte ceva. Am de învățat. Acum vorbesc foarte serios și eu am de învățat, plec încărcat de acolo astfel că imediat după filmări am nevoie de o vacanță. Simt nevoia de o vacanță pentru că mă încarc și eu.

Oamenii să nu creadă că sunt impasibil, că nu îmi pasă și că nu rezonez cu poveștile lor. Sunt acolo cu ei, empatizez pe cât de mult pot pentru că dincolo de toate eu sunt singura persoană, singurul om care stă în fața lor și în fața cărora se deschid în mod direct”, a spus Radu Vâlcan pentru Libertatea.

Ce părere are Radu Vâlcan despre concurenți

Prezentatorul Insula Iubirii a vorbit despre felul în care interacționează cu concurenții și spune că nu este rolul lui să îi judece, ci vrea doar să îi ajute să înțeleagă testul pe care îl au de trecut.

„Momentele apăsătoare și cu încărcătură sunt atunci când eu mă aflu în fața lor și ei se află în fața mea, atunci încerc cumva să fiu cât mai aproape de ei. Sper ca de fiecare dată să reușesc acest lucru. Chiar dacă uneori poate unii se supără că le adresez anumite întrebări, să spunem nelalocul lor, dar acesta este rolul meu și siguranță este în sprijinul lor până la urmă”, a spus prezentatorul.

Radu Vâlcan a mărturisit că emisiunea îl încarcă foarte tare, motiv pentru care după încheierea filmărilor, are nevoie de o vacanță. De altfel, el și-a chemat de mai multe ori familia în Thailanda pentru a petrece alături de ei timp de calitate și pentru a se reconecta cu ei. În alte instanțe, prezentatorul și-a chemat soția pentru sprijin moral și pentru a petrece momente frumoase pe insulă.

„Nu este greu doar pentru mine, este o perioadă grea pentru toată lumea, toată echipa. Chiar și pentru concurenți, pentru ispite. Este o perioadă extrem de încărcată. Ești departe de țară, ești departe de familie, departe de obiceiuri, ești departe de rutina ta, de ceea ce ești obișnuit în fiecare zi și atunci evident că, după o lună și ceva, așa cum este în cazul meu, simți nevoia să lași totul în urmă și să stai să iei în brațe pe cei dragi, să stai efectiv cu ei și să uiți de tot”, a mai declarat Radu Vâlcan.

Echipele de filmare lucrează la foc automat

Toată producția este efortul imens al unei echipe foarte mari, cu toate că pe micile ecrane se văd doar concurenții și prezentatorul. Radu Vâlcan a povestit ce e dincolo de camere și cât de multă muncă este pentru fiecare episod.

„Fiecare bonfire, ceremonie a focului finală are parte de multe ore. Acolo ne înarmăm cu răbdare, cu nervi, pentru că nu numai pentru mine, pentru toată lumea este foarte greu. Gândește-te că eu cumva stau pe buturugă, dar sunt colegii mei din spate și din lateral, cameramanii, care stau în picioare atâtea și atâtea ore.

Apropo de ei, de echipa care nu se vede, oamenii nu știu, dar este o muncă absolut incredibilă. Este o muncă asiduă, este o muncă de nedescris, iar eu de fiecare dată simt nevoia să le mulțumesc. Fără acei oameni din spate, fără niște oameni care să te țină în momentul în care tu te clatini nimic nu ar fi posibil. În orice domeniu”, a mai povestit Radu Vâlcan.

