Când are loc marea finală „Insula Iubirii" 2025. Telespectatorii vor afla care sunt cuplurile care pleacă împreună din Thailanda

Oana Savin
.

Finala „Insula Iubirii” 2025 se apropie cu pași repezi, ultimele ediții fiind programate să fie difuzate la începutul lunii septembrie. Astfel, telespectatorii vor afla în curând care sunt cuplurile care vor pleca împreună din Thailanda și care sunt cele care vor pune punct relației.

Când are loc finala „Insula Iubirii” 2025

Mai sunt doar câteva ediții ale sezonului 9 „Insula Iubirii”, însă ân aceste ultime săptămânii telespectatorii vor fi martorii unor scene în care tensiunile ating cote maxime. Ultimele trei episoade ale show-ului de la Antena 1 vor fi difuzate pe 1, 2 și 3 septembrie, când se va afla cine a trecut testul findelității.

Acest sezon al emisiunii filmate în Thailanda este format din 21 de episoade, iar deznodământul va fi aflat în primele zile ale lunii septembrie. Atunci, telespectatorii vor afla ce decizii au luat Ella Vișan și Andrei Lemnaru, Maria și Marius Avram, Ionela Coșa și George, Cristian Pungă și Francesca și Marian Grozavu și Bianca Dan, în ceea ce privește relațiile lor.

Potrivit informațiilor, Ella Vișan și Andrei Lemnaru au revenit în România separați și au anulat nunta programată pe 13 septembrie. Mai mult, tânăra s-a întors acasă cu ispita Teo Costache, care a decis, în cele din urmă, să pună și el capăt relației lor, care a luat naștere pe insulă.

Pe de altă parte, Marius și Maria Avram, ar fi plecat separat din Thailanda, dar la întoarcerea în țară s-ar fi împăcat, cei doi fiind văzuți împreună pe aeroport.

Citește și: Cine este Narcis Bujor de la „Insula iubirii” 2025. Are 32 de ani și este tattoo artist și stripper

Citește și: Daiana Prodan rupe tăcerea despre scena fierbinte din baie dintre Ella și Teo de la „Insula Iubirii”, după ce s-a spus că a fost regizată. „Despre asta e show-ul. Vă zic din experiență!”

Ce show va fi difuzat de Antena 1 după finala „Insula Iubirii”

La câteva zile de la marea finală „Insula Iubirii”, Antena 1 va difuza primele ediții ale noului sezon „Asia Express: Drumul Eroilor”. Show-ul va fi transmis în patru seri consecutive – duminică, luni, marți și miercuri și promite o aventură de neuitat prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, cu finala în Seul.

Ca în fiecare ediție, concurenții vor avea de înfruntat provocări dificile și vor fi nevoiți să se descurce cu un dolar pe zi.

Citește și: Cine este Andrei Lemnaru de la „Insula Iubirii” 2025. La 27 de ani, are mai multe intervenții estetice și a fost dependent de jocurile de noroc

Citește și: Bianca de la Insula Iubirii a izbucnit în lacrimi după ce a văzut imaginile cu Marian: „Îl fac astea cum vor ele. I-am zis că e bleguț” 

„De abia așteeept să văd ce au făcut concurenții noștri când i-am scăpat din ochi! Îmi vine să trec pe la voi, pe la montaj, @americaexpressromania, așa curioasă sunt!”, a transmis Irina Fodor pe rețelele sociale.

Printre participanții noului sezon se numără:

  • Mara Bănică și Serghei Mizil – Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin
  • Anda Adam și soțul ei, Joseph
  • Catinca Roman și fiica ei, Calina
  • Ștefan Floroaica și Alexandru Ion
  • Alina Pușcău și prietena ei, Cristina
  • Gabriel Tamaș și Dan Alexa
  • Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro
  • Karmen Simionescu și prietena ei, Olga Barcari

Sursă foto: PR

