Când are loc marea finală „Insula Iubirii” 2025. Telespectatorii vor afla care sunt cuplurile care pleacă împreună din Thailanda

Finala „Insula Iubirii” 2025 se apropie cu pași repezi, ultimele ediții fiind programate să fie difuzate la începutul lunii septembrie. Astfel, telespectatorii vor afla în curând care sunt cuplurile care vor pleca împreună din Thailanda și care sunt cele care vor pune punct relației.
Mai sunt doar câteva ediții ale sezonului 9 „Insula Iubirii”, însă ân aceste ultime săptămânii telespectatorii vor fi martorii unor scene în care tensiunile ating cote maxime. Ultimele trei episoade ale show-ului de la Antena 1 vor fi difuzate pe 1, 2 și 3 septembrie, când se va afla cine a trecut testul findelității.
Acest sezon al emisiunii filmate în Thailanda este format din 21 de episoade, iar deznodământul va fi aflat în primele zile ale lunii septembrie. Atunci, telespectatorii vor afla ce decizii au luat Ella Vișan și Andrei Lemnaru, Maria și Marius Avram, Ionela Coșa și George, Cristian Pungă și Francesca și Marian Grozavu și Bianca Dan, în ceea ce privește relațiile lor.
Ce show va fi difuzat de Antena 1 după finala „Insula Iubirii”
La câteva zile de la marea finală „Insula Iubirii”, Antena 1 va difuza primele ediții ale noului sezon „Asia Express: Drumul Eroilor”. Show-ul va fi transmis în patru seri consecutive – duminică, luni, marți și miercuri și promite o aventură de neuitat prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, cu finala în Seul.
Ca în fiecare ediție, concurenții vor avea de înfruntat provocări dificile și vor fi nevoiți să se descurce cu un dolar pe zi.
„De abia așteeept să văd ce au făcut concurenții noștri când i-am scăpat din ochi! Îmi vine să trec pe la voi, pe la montaj, @americaexpressromania, așa curioasă sunt!”, a transmis Irina Fodor pe rețelele sociale.
Printre participanții noului sezon se numără:
Mara Bănică și Serghei Mizil – Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin