Bianca de la Insula Iubirii a izbucnit în lacrimi după ce a văzut imaginile cu Marian: „Îl fac astea cum vor ele. I-am zis că e bleguț” 

Bianca Dan de la Insula Iubirii a izbucnit în lacrimi când a văzut imaginile cu Marian Grozavu. Deși bărbatul nu a fost nimic care să îi ridice semne de întrebare iubitei sale, Bianca nu a putut suporta să vadă că partenerul ei este amabil cu altă femeie și atent la nevoile ei. Ea a început să plângă fără oprire, spunând că nu l-a văzut niciodată atât de fericit alături de ea.

Bianca de la Insula Iubirii, în lacrimi

Marian Grozavu a intrat pe insulă timid, însă el a început să cunoască ispitele și pe ceilalți concurenți și a început să se destindă. El a mărturisit că a început să și bea cu ei, ca să nu se simtă prost și pare că s-a integrat foarte bine. Cât despre ispite, Marian a ales-o pe Teo pentru ultimele întâlniri și a început să petreacă din ce în ce mai mult timp alături de ea.

Marian s-a apropiat de Teodora și a început să o placă, arătându-și aprecierea față de ea prin mici gesturi de amabilitate. Îi aduce de băut, are grijă să mănânce, îi face favoruri și are grijă de ea. La vederea imaginilor, iubita lui Marian, Bianca, s-a arătat deranjată.

În plus, faptul că Marian a început să se simtă bine pe insulă a întristat-o pe tânără, care spune că nu l-a văzut niciodată atât de fericit pe iubitul ei alături de ea. În plus, ea a observat și apropierea dintre Marian și Teodora și atenția pe care acesta i-o oferă.

Bianca, deranjată de apropierea dintre Marian și Teodora

În ediția de miercuri, 20 august, flacăra ispitei s-a aprins pentru Bianca, iar la bonfire, Radu Vâlcan i-a arătat concurentei imagini cu Marian Grozavu și ispita Teodora Racoș. Bianca a izbucnit în lacrimi în timp ce privea imaginile.

Ea s-a arătat deranjată de faptul că Marian îi oferă atât de multă atenție Teodorei. În plus, faptul că Marian a început să se distreze pe insulă a supărat-o foarte tare pe Bianca. Tânăra a spus că iubitul ei arată foarte fericit lângă ispită, mai fericit decât pare alături de ea.

„Mi-am dat seama din prima că are o atracție pentru ea. Am plâns pentru că îl vedeam fericit, cu mine nu l-am văzut niciodată atât de fericit. Evită, probabil nu vrea să se vadă că o place. (…) Încearcă să o cunoască, el întreabă ce îl interesează pentru viitor. Nu am cum să mă mint, cam asta îl interesează.

Nu îmi aduc aminte ultima oară când l-am văzut atât de energic și bucuros, e vizibil! Nu mă așteptam! Nu îl înțeleg, nu pot să-l înțeleg. Bine, ai întâlnit pe cineva care îți place, dar n-ai venit singur aici. Și nu merit! Pe mine m-a uitat complet! Nu-l condamn, doare, e normal să doară”, a spus Bianca Dan.

Bianca, supărată că iubitul ei nu e asumat

Concurenta a mai spus că iubitul ei nu e asumat și a afirmat că este naiv. Bianca a mărturisit la bonfire că a încercat să îi deschidă ochii lui Marian și să nu mai fie naiv, însă el este „bleguț”.

„Îmi doresc să fie și el o dată în viața lui asumat! Dacă era oricare altă fată, nu mă deranja. El s-a implicat foarte mult. Am impresia că e naiv uneori, eu întotdeauna am încercat să-l fac să deschidă ochii, dar degeaba. Se vede că o place, îl cunosc. Este naiv! Îl fac astea cum vor ele, m-am luptat cu el și i-am spus că este bleguț”, a mai spus ea.

Totodată, Bianca a spus că dacă ispita ar face un pas, Marian nu ar da înapoi.

„Eu nu mai am răbdare până se termină, vreau să vorbesc cu el”, a continuat ea. Când a ajuns la vilă, ea a spus:. „Cred că dacă ea ar face un pas, el nu ar da înapoi!”.

