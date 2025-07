Cine este Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025. Are o relație de trei ani cu Bianca Dan și lucrează în domeniul imobiliar

Marian Grozavu a atras atenția tuturor încă din primele clipe în care a pășit în Thailanda, la Insula Iubirii 2025. Bărbatul a venit în emisiune alături de iubita lui, Bianca Dan, cu care are o relație de peste trei ani. Cei doi se înțeleg foarte bine și împart același job, însă au simțit nevoia de o schimbare în relația lor și au considerat că emisiunea de la Antena 1 este ceea ce au nevoie în acest moment.

Cine este Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025

Marian Grozavu are 37 de ani și lucrează în imobiliare, având o vastă experiență în acest domeniu.

„Am petrecut un deceniu în marketing, vânzări și relații publice pentru industria de lux din SUA, Canada, Europa și Caraibe. Experiența internațională îmi oferă avantaj în negocieri pentru clienții mei. Sunt dedicat și angajat în realizarea obiectivului meu”, se arată pe site-ul agenției imobiliare.

În ceea ce privește viața personală, Marian Grozavu a fost însurat o dată, iar acum se află de peste trei ani într-o relație cu Bianca Dan (31 ani), cu care a venit la Insula Iubirii. Deși spun că se înțeleg foarte bine și se iubesc, Marian și Bianca au hotărât să își testeze relația, mai ales că în momentul în care s-au cunoscut, el nu a fost sincer cu ea și i-a ascuns faptul că este însurat.

Cum a început relația lui Marian și a Biancăi

Marian Grozavu și Bianca Dan s-au cunoscut într-un club, iar ea a fost cel care a făcut primul pas. Deși s-au plăcut de la prima vedere, el nu a fost complet sincer cu Bianca, ascunzându-i că este căsătorit.

„L-am văzut altceva! M-am învârtit până am ajuns la el. Eu te-am văzut un băiețel cumințel. Am zis că este un corporatist, are bani, ce-mi trebuie mie. În sinea mea am zis: „Mamă, ce am prins!”. Mi-a dat și bani în seara aia!”, i-a povestit concurenta lui Radu Vâlcan, în prima zi la Insula Iubirii.

La începutul relației Marian Grozavu a ales să îi ascundă tinerei că este însurat, ducând o bună perioadă de timp o viață dublă.

„Am trecut peste niște chestii. A fost infidel tuturor părților implicare. Când ne-am cunoscut el era căsătorit. La șase luni după a divorțat. În timp ce era cu mine era și ea în România. Să vă explic, eu îl lăsam într-o locație unde credeam că locuiește, dar el lua taxiul de acolo și se ducea în locația unde stătea cu soția”, a spus Bianca Dan.

„Trebuia să fiu mai deschis cu ea, poate ar fi înțeles”, a mărturisit concurentul.

După șase luni petrecute atât cu soția lui cât și cu Bianca, Marian Grozavu a divorțat și s-a implicat total în relația cu cea cu care a venit acum la Insula Iubirii.

De la ce pornesc certurile dintre Marian Grozavu și Bianca Dan

Marian Grozavu și Bianca Dan au decis să vină la Insula Iubirii pentru a reaprinde flacăra iubirii. Din cauza faptului că lucrează împreună și petrec majoritatea timpului împreună, au început să se certe, stresul și oboseala punându-și amprenta asupra relației lor.

„Certuri, contraziceri, mi-a zis să-mi fac bagajele și să plec. Mă duceam la sora mea, mă chinuiam mereu și așteptam să mă caute. După ce termina programul de muncă, el se retrăgea la o terasă unde consuma alcool. (…) A vrut să-mi taie hainele. A zis așa: „Eu ți le-am luat, eu ți le tai””, a povestit Bianca la primul bonfire al emisiunii Insula Iubirii.

