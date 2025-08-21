Daiana Prodan rupe tăcerea despre scena fierbinte din baie dintre Ella și Teo de la „Insula Iubirii”, după ce s-a spus că a fost regizată. „Despre asta e show-ul. Vă zic din experiență!”

Reality show-ul „Insula Iubirii” a fost din nou în centrul atenției după difuzarea unor imagini intime cu Ella Vișan și Teo Costache, doi dintre concurenții sezonului actual. Scenele, surprinse în baie, au generat reacții puternice din partea publicului, iar speculațiile privind autenticitatea lor au împărțit fanii în două tabere. În mijlocul acestui val de controverse, Daiana Prodan, fostă concurentă a emisiunii, a intervenit public pentru a clarifica ce se întâmplă cu adevărat în spatele camerelor.

Ella și Teo – atracție reală sau regie bine pusă la punct?

Chiar din primele episoade ale show-ului matrimonial, Ella Vișan și Teo Costache au dat semne că între ei există o chimie aparte. Priviri complice, gesturi tandre și conversații intime au alimentat suspiciunile că între cei doi se înfiripă ceva mai mult decât o simplă prietenie. Confirmarea a venit într-o ediție recentă, când cei doi au fost protagoniștii unor scene fierbinți în baie, crezând că se bucură de intimitate. Spre surprinderea lor — și a telespectatorilor — camerele de filmat au înregistrat totul.

Un fan al emisiunii a postat pe un grup dedicat show-ului o opinie care a stârnit dezbateri aprinse: „Eu cred că emisiunea este reală, dar faza din baie dintre Ella și Teo cred că a fost regizată. În primul rând, camera de filmat n-avea ce să caute acolo în baie fără acordul amândurora. În al doilea rând, cred că au primit și o sumă de bani în plus ca să accepte acest lucru, dar mai mult cred că Ella a acceptat pentru că își dorea celebritate cu orice preț. Și, din câte am înțeles, vrea să ajungă influencer.”

Citeşte şi: Cum arăta Ella Vișan de la Insula Iubirii în urmă cu mai mulți ani. Transformarea prin care a trecut este spectaculoasă

Citeşte şi: Ella și Teo s-au lăsat purtați de val la Insula Iubirii 2025. Au întreținut relații intime fără să țină cont de camere

Citeşte și: Ce scria în biletul pe care Maria de la Insula Iubirii i l-a dat ispitei Cătălin. Cum a reacționat soțul concurentei când a aflat

Citeşte şi: Teo de la Insula Iubirii, prima reacție după ce s-au difuzat imaginile cu el și Ella din baie: „Aviz tuturor!”

Daiana Prodan demontează speculațiile: „Totul e asumat prin contract”

Pentru a lămuri situația, Daiana Prodan a intervenit pe Facebook cu explicații detaliate despre modul în care se desfășoară filmările în cadrul emisiunii. Potrivit acesteia, fiecare participant semnează un contract care stipulează clar că poate fi filmat în orice moment, inclusiv în baie.

„În baie era un GoPro mic ascuns, la fiecare date de noapte este ascuns un GoPro undeva, pentru că despre asta este show-ul. În contract e specificat că suntem filmați în orice moment, nu scrie nicăieri că toaleta este exclusă. Vă zic din experiență că nimeni nu ne impune să facem absolut nimic. Din montaje se poate lucra, dar faptele sunt ale noastre”, a declarat Daiana.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, unii exprimându-și disconfortul față de ideea că ar putea fi filmați în momente intime, chiar și în baie. „Înțeleg ce spui, dar oare e ok să fie camere de filmat în dreptul wc-ului? Adică mă gândesc că nu e tocmai plăcut să fie omul văzut și când își face nevoile fiziologice”, a comentat un utilizator.

Daiana a răspuns ferm: „Păi noi am semnat un contract, ne-am asumat. Atâta timp cât nu faci nimic în baie, nu te afectează.”

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News