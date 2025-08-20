Cum arăta Ella Vișan de la Insula Iubirii în urmă cu mai mulți ani. Transformarea prin care a trecut este spectaculoasă

Ella Vișan este una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii, iar asta pentru că încă de la început, ea s-a arătat atrasă de ispita Teo, iar în ultima ediție a emisiunii, ea a mers mai departe și chiar a întreținut relații intime cu tânărul. Acum, rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare între ea și Andrei, cel cu care urmează să aibă nunta în septembrie anul acesta.

Ella Vișan de la Insula Iubirii a trecut printr-o transformare uluitoare

Ella Vișan este o femeie foarte frumoasă, iar asta au putut să vadă toți telespectatorii și au recunoscut și ispitele masculine de pe insula fetelor. Tânăra care a căzut în ispită l-a fermat pe Teo cu feminitatea ei, frumusețea și vulnerabilitatea de care a dat dovadă.

Andrei, partenerul Ellei, a vorbit pe cealaltă insulă cu ispitele feminine despre transformările fizice prin care a trecut atât el, cât și iubita lui. Bărbatul a vorbit deschis despre faptul că amândoi au operații estetice. Mai mult, el a mărturisit că Ella a avut și o operație nereușită de implant mamar, în urma căreia a rămas cu traume din cauza felului în care arată.

Citește și: Ella și Teo s-au lăsat purtați de val la Insula Iubirii 2025. Au întreținut relații intime fără să țină cont de camere

Pe lângă asta, Ella a avut o operație de abdominoplastie, dar și o intervenție de skin tightening – reîntinerire a pielii cu ajutorul laserului. Pe lângă asta, Ella are și fațete dentare și a slăbit mai multe kilograme.

Transformarea este de-a dreptul spectaculoasă, iar imaginile cu ea din trecut prezentate de Cancan sunt dovada că tânăra nu mai arată deloc ca în prezent.

Din imagini reiese că tânăra are mai multe intervenții la nivelul feței: de la fațete dentare, miropigmentarya sprâncenelor, până la botox și acid hialuronic pentru volumizarea buzelor.

Citește și: Ella, dezvăluiri despre ce s-a întâmplat între ea și ispita Teo la Insula Iubirii: „Îmi este cu adevărat rușine”

În plus, Ella pare că a slăbit un număr impresionant de kilograme, lucru confirmat și de partenerul ei, în cadrul emisiunii, care a explicat că avea nevoie de anumite proceduri după ce a suferit fluctuații de greutate: de la lifting mamar până la abdominoplastie și liposucție.

Ella de la Insula Iubirii a căzut în ispită

Ella și Teo au început o relație la Insula Iubirii. Tânăra și-a dat frâu liber emoțiilor și a dat deoparte inhibițiile. În cadrul unei întâlniri romantice de 24 de ore, ea și Teo au dus relația la nivelul următor, iar imaginile intime au ajuns la iubitul ei.

Citește și: Ella Vişan de la Insula Iubirii, lăsată cu ochii în soare de ispita Teo, la întoarcerea în ţară, după ce şi-au dat frâu liber atracţiei. A anulat nunta cu Andrei Lemnaru!

„Mă bucură că văd chestiile astea. Mai vreau să văd! Lasă, mă, să dea până la… Auzi, să oprescă! La ce să fie dureros, dacă femeia e îndrăgostită? Ești nebun?”, este replica lui Andrei, după ce un alt concurent cere să oprească imaginile cu scenele intime dintre Ella și Teo.

Urmărește-ne pe Google News