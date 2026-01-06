Romeo Vasiloni de la „Insula Iubirii” și Beatrice Albu, finalista „iUmor”, formează un cuplu. „E foarte intensă povestea!” Cum s-au cunoscut cei doi

Showbiz-ul românesc are un nou cuplu surpriză: Romeo Vasiloni, cunoscut publicului ca ispită la Insula Iubirii, și Beatrice Albu, finalista iUmor care a cucerit scena în 2024. Cei doi au confirmat că formează o relație, iar povestea lor a început într-un mod neașteptat, pornind de la o glumă și continuând cu o întâlnire care le-a schimbat amândurora direcția.

O întâlnire neașteptată care a aprins scânteia

Romeo Vasiloni a povestit că relația cu Beatrice nu a fost planificată, ci s-a născut treptat, după o revedere la o gală. Deși o cunoștea din online și îi luase un interviu în trecut, abia recent între ei s-a creat o conexiune reală.

„Suntem de puțin timp împreună, dar e foarte intensă povestea. Eu o știam din online și i-am luat un interviu odată, când a luptat ea, am făcut o glumă și i-am zis că o să te fac iubita mea. A fost doar o glumă”, a declarat Romeo Vasiloni într-un interviu.

Cei doi s-au reîntâlnit la o gală, unde, potrivit lui Romeo, lucrurile au evoluat rapid. „Acum vreo trei săptămâni, la o altă gală, m-am trezit cu ea și o prietenă în cameră la mine. A zis că le-a dat colegul meu o cartelă să vină și să se schimbe, după ce venise de pe drum. Acolo am interacționat puțin, parcă s-a aprins ceva. Am tot vorbit, iar acum suntem împreună. Nu se compară cu ce am avut.”

Chimie, compatibilitate și… un horoscop care a nimerit perfect

Romeo recunoaște că nu este adeptul zodiacului, însă o coincidență l-a pus pe gânduri. Cu o zi înainte de revederea cu Beatrice, horoscopul îi prezisese o schimbare în viața sentimentală.

„Eu nu cred în zodiac, dar mi-a zis horoscopul înainte cu o zi că o să găsești o persoană în cel mai neașteptat moment și în cel mai neașteptat loc. Eu nu credeam asta, iar a doua zi s-a întâmplat”, a mai spus fostul concurent de la Insula Iubirii.

El adaugă că între ei există o compatibilitate puternică și o înțelegere naturală, care îi face să privească înainte cu optimism. „Ne înțelegem foarte bine. Avem o compatibilitate foarte bună.”

Relația dintre Romeo Vasiloni și Beatrice Albu a atras deja atenția publicului, mai ales datorită popularității lor în emisiunile Antena 1. Deși sunt împreună de puțin timp, cei doi spun că trăiesc o poveste intensă și sunt curioși să vadă cum va evolua.

Cu o chimie evidentă și o poveste care a început spontan, cuplul pare pregătit să exploreze un nou capitol, departe de camerele de filmat, dar inevitabil în lumina reflectoarelor.

