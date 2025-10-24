Ella Vișan și Andrei Lemnaru, întâlnire tensionată după drama de la Insula Iubirii. Cei doi au dat nas în nas: „A fost un șoc”

  MENIU  
Amelia Matei
.  Actualizat 24.10.2025, 17:50

Ella Vișan și Andrei Lemnaru au dat nas în nas fără să vrea, după ce au anulat nunta pe motiv că ea l-a înșelat la Insula Iubirii. Destinul i-a adus din nou împreună, iar întâlnirea a fost una de gradul zero.

Andrei Lemnaru s-a întâlnit cu fosta iubită care l-a înșelat

Andrei Lemnaru a avut parte de o întâlnire dificilă. Destinul l-a adus față în față cu femeia care l-a înșelat în văzul tuturor. Cei doi au participat la Insula Iubirii, iar Ella a picat testul destul de rapid. Mai mult, femeia a picat în vraja lui Teo și a întreținut relații intime cu acesta în baie, în văzul întregii țări și, mai ales, în văzul bărbatului cu care trebuia să se căsătorească.

Andrei Lemnaru a vorbit despre faptul că a avut nevoie de terapie pentru a își reveni din decepția pe care a trăit-o pe insulă.

Citește și: Cine este Andrei Lemnaru de la „Insula Iubirii” 2025. La 27 de ani, are mai multe intervenții estetice și a fost dependent de jocurile de noroc

După toate dramele din Thailanda, pare că viața i-a adus din nou împreună pe Ella și Andrei. Cei doi au participat în calitate de spectatori la lupta dintre Mattia și Marian Grozavu. Andrei a spus că nu s-au salutat, însă nu s-a simțit deloc ciudat să o vadă, pentru că este un om vindecat, datorită terapiei.

„Nu ne-am salutat, pentru că ea stă într-o parte, eu în altă parte. Nu știu dacă ea m-a văzut, eu am văzut-o când s-a așezat. Este toată Insula Iubirii aici oricum. Sunt foarte bine! Odată ce treci peste această etapă a vieții, cum vrei să fiu?! Nu mă simt absolut deloc ciudat să fim sub același acoperiș. Da, chiar a ajutat terapia. Vă recomand! Am dat la bani… să nu mai zic!, a spus Andrei Lemnaru despre întâlnirea cu fostă logodnică.

Ce planuri de viitor are fostul concurent de la Insula Iubirii

Când s-a refăcut, Andrei Lemnaru a vorbit perioada de după emisiune, când a trebuit să își ia timp pentru a se vindeca după această decepție.

„După emisiune, odată cu întoarcerea mea în UK, am decăzut și am avut nevoie să apelez la un psiholog. Datorită lui și a familiei, am devenit omul care sunt acum. A fost un proces greu! A fost un șoc, un șoc care a fost și mai puternic când m-am reîntors în UK decât când am aterizat imediat în România. Atunci poate încă eram în febra Insulei.

Aceste stări urâte nu au revenit pe parcursul emisiunii. Au fost niște episoade pe care am preferat să nu le văd. Puteam să le văd în mașină, dar nu am mai vrut…”, a spus Andrei Lemnaru.

Citește și: Andrei Lemnaru de la Insula iubirii a apelat la psiholog după ce Ella Vișan l-a înșelat cu ispita Teo: „Am decăzut și a fost un proces greu”

Vrea să fie ispită?

Fostul concurent a spus că s-ar vedea ispită, însă el a precizat că doar ar glumi și nu ar putea să joace rolul de a despărți cuplurile.

„Am spus în glumă că m-aș vedea ispită, dar asta ar însemna să rup alte cupluri, deși acesta este contextul, de a arăta oamenilor cine sunt partenerii lor. Eu am 1,88m, la televizor m-am văzut și eu mai mic. Am slăbit, sunt nou-nouț. Nu știu ce va fi, vom vedea ce ne rezervă viitorul. Dacă aude mama, mă dezmoștenește.

Planurile mele sunt să ajung cât mai sus din toate punctele de vedere, fizic, sentimental… Tot! Acum nu aș mai îmbunătăți nimic la mine. Am rămas același om în interior, doar fizicul l-am îmbunătățit. Multă lume mă vrea ispită, deci o să vedem”, a mărturisit Andrei Lemnaru.

Mai mult, fostul concurent are planuri legate de afaceri.

Citește și:  Nunta dintre Ella și Andrei de la Insula Iubirii trebuia să aibă loc mâine. Ce s-a ales de invitații și de toate pregătirile

„Am un plan să deschid un business, dar nu vreau să mai dau detalii. Nu vă dau indicii, pentru că este o idee pe care vreau să o am doar eu. Vor afla oamenii atunci”, a spus fostul concurent pentru Cancan.ro.

