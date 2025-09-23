Andrei Lemnaru de la Insula iubirii a apelat la psiholog după ce Ella Vișan l-a înșelat cu ispita Teo: „Am decăzut și a fost un proces greu”

Andrei Lemnaru de la Insula iubirii a apelat la psiholog după ce Ella Vișan l-a înșelat cu ispita Teo. Fostul concurent a povestit recent cum perioada de după emisiune l-a afectat mai mult decât se aștepta. După ce s-a întors în România, el a căutat sprijin profesional și a încercat să se reconecteze cu familia pentru a-și recăpăta liniștea.

Andrei Lemnaru de la Insula iubirii a apelat la psiholog după ce Ella Vișan l-a înșelat cu ispita Teo

Andrei Lemnaru a vorbit deschis despre perioada dificilă pe care a traversat-o după ce relația cu Ella Vișan s-a destrămat din cauza infidelității acesteia cu ispita Teo. Fostul concurent a apelat la psiholog după ce fosta iubită l-a înșelat în emisiune.

După ce s-a întors din Thailanda, el a decis să rămână în România, iar acum încearcă să o ia de la zero, petrecând mai mult timp alături de familie și de sora lui.

„M-am reîntors în România! Am zis să iau totul de la zero, să fiu alături de familie, de sora mea. Viața de aici e ca în Anglia: aglomerată! Mai bine merg pe jos. Nu mă simțeam singur acolo, mă mutasem cu niște prieteni, mă axasem pe muncă, dar voiam o schimbare, simțeam că merit ceva mai bun, iar asta a însemnat să revin acasă. Aici mă ocup cu promovările online.

După emisiune, odată cu întoarcerea mea în UK, am decăzut și am avut nevoie să apelez la un psiholog. Datorită lui și a familiei, am devenit omul care sunt acum. A fost un proces greu! A fost un șoc, un șoc care a fost și mai puternic când m-am reîntors în UK decât când am aterizat imediat în România. Atunci poate încă eram în febra Insulei.

Aceste stări urâte nu au revenit pe parcursul emisiunii. Au fost niște episoade pe care am preferat să nu le văd. Puteam să le văd în mașină, dar nu am mai vrut…”, a mărturisit fostul concurent la CANCAN pe insulă.

Ce spune Andrei Lemnaru despre posibilitatea de a fi ispită la Insula iubirii

Mai mult decât atât, Andrei Lemnaru a vorbit și despre posibilitatea de a fi ispită la Insula iubirii. Fostul concurent a mărturisit că nu se vede în acea postură, dar, totuși, nu exclude această posibilitate.

„Momentan nu mai vreau o a doua nuntă, dar da, mă văd iar în genunchi. Îmi doresc și copii, îmi plac copiii. (…)

Am spus în glumă că m-aș vedea ispită, dar asta ar însemna să rup alte cupluri, deși acesta este contextul, de a arăta oamenilor cine sunt partenerii lor. Eu am 1,88 m, la televizor m-am văzut și eu mai mic. Am slăbit, sunt nou-nouț. Nu știu ce va fi, vom vedea ce ne rezervă viitorul. Dacă aude mama, mă dezmoștenește.

Planurile mele sunt să ajung cât mai sus din toate punctele de vedere, fizic, sentimental… Tot! Acum nu aș mai îmbunătăți nimic la mine. Am rămas același om în interior, doar fizicul l-am îmbunătățit. Multă lume mă vrea ispită, deci o să vedem”, a mai adăugat el.

