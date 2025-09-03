  MENIU  
Ispita Andrușca de la „Insula iubirii", declarații neașteptate despre Ella, după episodul fierbinte din baie cu Andrei Lemnaru. „A fost singura noastră conversație!"

Raluca Vițu
Ispita Andrușca de la “Insula iubirii” a ales să transmită un mesaj public după bonfire-ul în care s-a întâlnit cu Ella, fiind criticată de o parte din fanii emisiunii că nu a fost mai dură cu fosta logodnică a lui Andrei Lemnaru.

„Nu am venit să judec pe nimeni!”

După difuzarea bonfire-ului, Andrușca a fost asaltată de mesaje care o acuzau că nu a fost suficient de dură cu Ella, că nu a sancționat comportamentul acesteia față de Teo, ispita masculină cu care a format un cuplu pe insulă. Declarația Andrușcăi a fost formulată cu tact și fermitate, reflectând o poziție echilibrată într-un context marcat de tensiuni și așteptări publice.

„Aseară, printre sutele de mesaje pe care le-am primit de încurajare și apreciere, au existat și foarte multe mesaje, în procent destul de mare, prin care oamenii au încercat să își exprime nemulțumirea față de faptul că eu nu am fost foarte dură cu Ella sau că nu am judecat-o, mai pe scurt. Ei asta și-ar fi dorit, să o judec. Mi-a părut rău să vă dezamăgesc, dar eu la această emisiune nu am venit să judec pe nimeni sau să mă uit în grădina celuilalt sau să arunc cu pietre în cineva” – a transmis ea, într-un live pe TikTok.

Andrușca a mai explicat că singura interacțiune pe care a avut-o cu Ella a fost chiar în cadrul acelui bonfire, unde cele două au purtat o conversație scurtă, dar civilizată. Și a subliniat că nu este interesată de acțiunile altora și că preferă să se concentreze exclusiv pe propria viață și pe ceea ce simte.

“Și pe lângă asta, eu nu am absolut nicio problemă cu Ella, dragilor, nu știu de ce toată lumea crede că eu am ceva personal cu această fată. Noi două ne-am cunoscut doar acolo, la acel bonfire și atât, aceea a fost singura noastră conversație. Nu este problema mea ce face Ella sau ce fac alte persoane, problema mea este viața mea personală și ceea ce fac eu și atât” – a adăugat ispita.

Andrușca a subliniat că scopul ei principal a fost să-și clarifice sentimentele față de Andrei, nu să se implice în conflicte sau să alimenteze tensiuni. „Eu la acel bonfire m-am dus cu inima deschisă, cu gândul să îmi exprim sentimentele față de Andrei, lucru pe care l-am și făcut.”

Ella și Andrei Lemnaru – o relație cu final neașteptat

Relația dintre Ella Vișan și Andrei Lemnaru a fost una intensă, dar marcată de neînțelegeri și lipsă de comunicare. Cei doi au intrat în emisiune logodiți, cu nunta programată pentru luna septembrie. Însă, pe parcursul experienței din Thailanda, Ella s-a apropiat de Teo Costache, ispita masculină supremă, cu care a început o relație amoroasă.

Potrivit declarațiilor lui Teo, Ella se simțea neglijată în relația cu Andrei, lipsită de atenție și afecțiune. „Ea mi-a dat de înțeles că are foarte multe lipsuri în relația ei și că este foarte nefericită, dar tot ce s-a întâmplat între noi a venit în mod natural”. Andrei, pe de altă parte, a susținut că Ella avea pretenții exagerate și că el i-a oferit tot ce a putut, în limita deschiderii ei emoționale.

La bonfire-ul final, Andrei a fost vizibil afectat de imaginile cu Ella și Teo, dar a ales să păstreze o atitudine demnă. „Nu mai e femeia mea. Nu e problemă, eu am mai trecut prin chestii din astea, nu ar fi prima oară. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a deschis ochii și ei picioarele”.

Andrușca și Andrei – o apropiere neașteptată

În paralel cu destrămarea relației dintre Ella și Andrei, ispita Andrușca și concurentul au început să se apropie tot mai mult. Cei doi au avut momente de intimitate surprinse de camerele de filmat, iar Andrușca a mărturisit că se simte fericită alături de Andrei și că își fac planuri de viitor.

„Vorbim despre planurile de viitor, ne înțelegem foarte bine. Sunt foarte fericită alături de el. Să mă scuzați că râd tot timpul, dar nu o fac cu intenție rea. Chiar asta simt să fac”, a spus Andrușca.

