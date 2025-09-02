Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, scene intime în baie, la Insula Iubirii. Reacția Ellei Vișan când i-a văzut. „Face lucruri pe care cu mine nu le făcea!”

Pe măsură ce sezonul 2025 al emisiunii Insula Iubirii se apropie de final, tensiunile cresc, iar concurenții profită de ultimele zile pentru a se apropia și mai mult de ispitele care le-au stârnit interesul. În centrul atenției s-au aflat Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, care au renunțat la orice reținere și au cedat atracției, retrăgându-se într-un spațiu ferit de camere, unde au avut parte de momente intime. Imaginile au ajuns rapid la Ella Vișan, partenera cu care Andrei a venit în Thailanda, declanșând o reacție plină de emoție și reflecție

Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, momente intime în baie

După zile întregi de tatonări și apropieri subtile, Andrei Lemnaru și ispita Andrușca au cedat atracției și au avut un moment intim în baie, locul ferit de camerele de filmat. Cei doi au început cu gesturi tandre în dormitor, dar au ales să continue într-un spațiu mai discret, unde și-au dat frâu liber pasiunii. Potrivit Spynews, „pasiunea a atins cote maxime”, iar Andrei „nu s-a mai putut abține”, asumându-și în totalitate gestul.

Andrușca, vizibil fericită, a declarat în timpul bonfire-ului: „Vorbim despre planurile de viitor, ne înțelegem foarte bine. Sunt foarte fericită alături de el. Să mă scuzați că râd tot timpul, dar nu o fac cu intenție rea. Chiar asta simt să fac”.

Ella Vișan, față în față cu trădarea

La doar câteva ore după momentul intim, Ella Vișan a fost invitată la un bonfire special, unde a fost pusă față în față cu imaginile dintre Andrei și Andrușca. Reacția ei a fost surprinzător de reținută. Potrivit Antena 1, Ella a mărturisit: „Este un Andrei total schimbat! Face lucruri pe care cu mine nu le făcea. Nu dormim îmbrățișați, clar nu ne trezim îmbrățișați. Sunt vorbe pe care și mie mi le-a spus cândva. Văd interes, văd implicare și, cu siguranță, sunt și sentimente”.

Ea a continuat cu o reflecție dureroasă asupra relației lor: „Andrei spune că noi nu suntem romantici, deși eu sunt un om foarte romantic. Și mie îmi place să dorm îmbrățișată, și mie îmi place să mă uit în ochii lui dacă și el s-ar uita în ochii mei și nu în telefon”.

Momentul dintre Andrei și Andrușca nu a fost doar o simplă escapadă romantică, ci o ruptură clară de trecutul lui Andrei cu Ella. Dincolo de gestul fizic, ceea ce a ieșit la iveală a fost o latură nouă a concurentului: implicat, afectuos și deschis către o relație cu ispita. Reacția Ellei, departe de furie, a fost una de analiză lucidă, semn că relația lor se afla deja într-un punct fragil.

