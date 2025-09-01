Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii și Nicușor Dan, întâlnire surpriză la Chișinău. Fotografia cu președintele și ispita a stârnit un val de reacții. „Am primit unele comentarii pline de hate!”

Președintele României, Nicușor Dan, a fost în centrul atenției la evenimentul „Marea Dictare Națională”, desfășurat pe 31 august 2025 în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Invitat de omoloaga sa, Maia Sandu, liderul de la București a susținut un discurs dedicat limbii române și a interacționat cu publicul prezent.

Printre participanți s-a aflat și Cristina Scarlevschi, cunoscută din emisiunea „Insula Iubirii”, a cărei apariție neașteptată a adus o notă mondenă într-un cadru oficial. Întâlnirea dintre cei doi a fost surprinsă de camere, iar reacția președintelui a stârnit curiozitate și comentarii în mediul online.

O fotografie cât o declarație: între oficial și showbiz

Prezența Cristinei Scarlevschi la eveniment nu a trecut neobservată. Originară din Republica Moldova, tânăra de 31 de ani este cunoscută pentru aparițiile sale provocatoare și pentru carisma care a cucerit publicul în emisiunea de pe Antena 1. Îmbrăcată într-o ținută albă elegantă și purtând ochelari de soare, Cristina s-a strecurat printre participanți și a reușit să obțină o fotografie de colecție alături de Nicușor Dan și Maia Sandu.

„Astăzi am avut onoarea să fac o fotografie alături de Președinta Republicii Moldova și Președintele României. Mă simt recunoscătoare și mândră să pot trăi astfel de momente. De mult îmi doream o poză cu Președinta noastră, iar faptul că am avut ocazia să mă întâlnesc și cu Președintele României face această zi și mai specială”, a scris Cristina pe contul ei de Instagram.

După ce fotografia a fost făcută publică, Cristina a stârnit un val de reacții din partea urmăritorilor. Pe Instagram, o parte semnificativă dintre comentarii au fost critice, motiv pentru care a decis să dezactiveze secțiunea de comentarii și să le adreseze un mesaj direct celor care au judecat-o.

Citeşte şi: Nicușor Dan, surprins pe ringul de dans cu Mirabela Grădinaru, la o nuntă organizată lângă București

Citeşte şi: Nicușor Dan își continuă călătoria prin țară cu o oprire simbolică: Roșia Montană. Cum a fost surprins acolo cu familia. „Vizită surpriză!”

Citeşte şi: Nicușor Dan, surprins în pelerinaj la mănăstirea Arsenie Boca. Cum a fost întâmpinat președintele

„Am primit unele comentarii pline de hate la poza cu președinta Republicii Moldova și cu Președintele României. Am ales să închid comentariile, dar simt că nu e corect să tac. Respect diversitatea de gândire și cred că tocmai asta ne face liberi ca societate”, a transmis Cristina într-un mesaj public.

Cristina Scarlevschi nu este doar o figură mondenă. Instructor de pole dance și promotoare a unui stil de viață activ, ea a mărturisit că dansul îi oferă un sentiment de libertate: „Mă simt complet liberă atunci când mă mișc și creez”. În ciuda aparențelor, viața Cristinei ascunde și o poveste dureroasă: în 2023, fiul ei, Alex, a fost diagnosticat cu microcefalie și s-a stins din viață la doar un an și patru luni. Tragedia a afectat profund relația cu partenerul ei, cei doi alegând să se despartă la scurt timp după pierdere.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News