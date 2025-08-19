Nicușor Dan își continuă călătoria prin țară cu o oprire simbolică: Roșia Montană. Cum a fost surprins acolo cu familia. „Vizită surpriză!”

Roșia Montană, localitate emblematică din Munții Apuseni și parte a Patrimoniului Mondial UNESCO, a primit o vizită neașteptată din partea președintelui României, Nicușor Dan. Însoțit de familia sa, acesta și-a continuat călătoria prin țară cu o oprire simbolică într-un loc cu o profundă încărcătură istorică și culturală.

De la Arsenie Boca la inima Apusenilor

După ce în weekend a fost surprins la Mănăstirea Arsenie Boca, un loc de pelerinaj cunoscut pentru spiritualitatea sa, președintele și-a continuat traseul prin România cu o oprire la Roșia Montană. Însoțit de partenera sa de viață și de copii, Nicușor Dan a ales să viziteze localitatea într-o pauză de prânz, într-un gest care pare să reflecte o afinitate personală față de patrimoniul cultural al zonei.

Fotografiile de la vizită au fost publicate pe rețelele de socializare de către pagina oficială a comunității Roșia Montană, însoțite de un mesaj cald și plin de recunoștință:

„Vizită surpriză azi, în pauza de prânz: un vechi prieten și susținător al Roșiei Montane și al patrimoniului său, Președintele Nicușor Dan, împreună cu familia, au revenit la Roșia Montană!”

Nicușor Dan și familia călătoresc prin țară

Nicușor Dan a vizitat recent și Mănăstirea Prislop, locul unde se află mormântul părintelui Arsenie Boca, una dintre cele mai importante destinații de pelerinaj din țară. Vizita a avut loc în weekend, în cadrul unei călătorii mai ample prin România, desfășurată alături de familia sa.

Prezența președintelui la mănăstire a fost remarcată de credincioși și de personalul lăcașului de cult, care au apreciat gestul ca fiind unul de respect față de spiritualitatea românească.

Vizita a fost discretă, fără anunțuri oficiale prealabile, dar imaginile surprinse de vizitatori au circulat rapid pe rețelele sociale, însoțite de mesaje de apreciere.

De Sfânta Maria, pe 15 august, președintele României, Nicușor Dan, a ales să petreacă ziua într-un mod personal și profund, participând la slujba religioasă de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, din județul Brașov. Însoțit de soția sa și cei doi copii, șeful statului a fost văzut stând în mulțime, alături de credincioși, într-un moment de reculegere și apropiere de comunitate.

Într-un interviu acordat presei locale, Nicușor Dan a explicat alegerea sa: „E o sărbătoare religioasă, multă lume merge la biserică, la mănăstire. E un loc unde veneam cu părinții, am ales să vin aici. Emoționant. În ultimii ani n-am mai ajuns și, copilărind aici, vă dați seama… și multă lume, pe care i-am simțit la fel ca atunci”.

Președintele a subliniat că nu a dorit să anunțe public vizita, tocmai pentru a păstra caracterul intim al momentului: „Nu am vrut să fac anunț, să vină colegii dumneavoastră cu presa după mine, dimpotrivă. Am vrut să fiu cât mai aproape de comunitate și inclusiv am stat la slujbă, care e ceva personal, intim”.

