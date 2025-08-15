  MENIU  
Home > Știri > Victor Ponta, mesaj ironic de Ziua Marinei la adresa lui Nicușor Dan: ”Sunt solidar cu președintele. Nu s-a deranjat să mă invite” / Ce urare i-a făcut fiicei sale adoptive, Maria

Victor Ponta, mesaj ironic de Ziua Marinei la adresa lui Nicușor Dan: ”Sunt solidar cu președintele. Nu s-a deranjat să mă invite” / Ce urare i-a făcut fiicei sale adoptive, Maria

Victor Ponta, mesaj ironic de Ziua Marinei la adresa lui Nicușor Dan: ”Sunt solidar cu președintele. Nu s-a deranjat să mă invite” / Ce urare i-a făcut fiicei sale adoptive, Maria
.

Victor Ponta, mesaj ironic de Ziua Marinei la adresa lui Nicușor Dan. Absența lui Nicușor Dan de la ceremonia de Ziua Marinei Române nu a trecut neobservată. Victor Ponta a transmis un mesaj cu tentă ironică la adresa Președintelui României, dar, totodată, a profitat de ocazie pentru a-i transmite urări călduroase fiicei adoptive, Maria, arătând că, în ciuda ironiei, nu a uitat să marcheze momentul special din viața lui.

nicusor-dan (2)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Victor Ponta, mesaj ironic de Ziua Marinei la adresa lui Nicușor Dan

Victor Ponta nu s-a putut abține și l-a ironizat pe Nicușor Dan pentru absența de la ceremonia de Ziua Marinei Române, menționând, cu umor, că nici el nu se află în țară, fiind în vacanță. Mesajul său a intrat în atenția tuturor pe rețelele de socializare și a stârnit o mulțime de reacții.

„Sunt solidar cu președintele Nicușor Dan și nu particip la Ziua Marinei Române – rămân în vacanță! Nu am apucat să îi comunic această decizie ministrului Apărării, deoarece acesta, cu siguranță, nu mă cunoaște și nu s-a deranjat să mă invite.”, l-a ironizat Victor Ponta pe Nicușor Dan.

Citește și: Marcel Ciolacu avertizează: „Prin măsuri de austeritate oarbă nu ajungem nicăieri”. De ce crede fostul premier are nevoie România

Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Recomandarea zilei

Ce urare i-a făcut fiicei sale adoptive, Maria

Mesajul său a combinat ironia cu un gest personal, transmițând totodată urări fiicei adoptive, Maria, demonstrând că, în ciuda tonului glumeț, nu a uitat să marcheze momentul important pentru familia sa. Prin cuvintele transmise, a dorit să-i arate afecțiunea și grija sa, demonstrând că, dincolo de glume și comentarii politice, familia rămâne întotdeauna pe primul loc, iar ea are un loc extrem de important în inima lui.

Să ne trăiască toate Mariile, să fie sănătoase, fericite și iubite! În această zi sfântă a Adormirii Maicii Domnului, să ne bucurăm de tot ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit. Un gând bun pentru toate Mariile și Marianele.”, a spus Victor Ponta.

Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Recomandarea zilei

Citește și: Ilie Bolojan, huiduit la ceremonia de Ziua Marinei, iar Nicușor Dan absent. De ce a lipsit Președintele României și ce mesaj a transmis: „Vă asigur că vom continua eforturile” 

De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei

La ceremonia de Ziua Marinei Române, evenimentul a fost marcat de momente tensionate. Premierul Ilie Bolojan, prezent la festivități, a fost huiduit de o parte a mulțimii la începutul discursului său, însă și-a continuat cu calm prezentarea, iar Nicușor Dan a lipsit. Motivul pentru care nu a fost prezent, a fost explicat chiar de către Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

„E un preşedinte care înţelege foarte bine importanţa Armatei Române. Am avut multe discuţii, în aceste aproape două luni de când sunt ministru, cu domnul preşedinte. Este implicat direct în partea de planificare şi în partea de înzestrare, în tot ceea ce înseamnă Armata Română. E un comandant suprem cu care mă mândresc. Domnul presedinte m-a anunţat ca nu o să vina la Ziua Marinei azi, e într-o perioadă de concedii, e în ţară, va fi alături de români în altă parte, veţi vedea pe parcusul zilei de azi. E decizia dânsului, pe care o respect.” , a declarat, Ionuț Moşteanu, înaintea festivităţilor organizate cu ocazia Zilei Marinei.

Sursă foto: Facebook

Cele mai vândute colecții!
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Camerele video au surprins momente intime între Ella și Teo la Insula iubirii 2025. Ispita a sărutat-o pe gât și pe frunte
Camerele video au surprins momente intime între Ella și Teo la Insula iubirii 2025. Ispita a sărutat-o pe gât și pe frunte
Fanatik
Ultimul meci pe Voyo? Bătălie mare pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB din Europa League!
Ultimul meci pe Voyo? Bătălie mare pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB din Europa League!
GSP.ro
„Primii bani i-am dat pe bere! Să mor! Trei d-alea mari” » Gabi Tamaș și Dan Alexa, dezvăluiri despre „Asia Express”: „Am prins un microb acolo...”
„Primii bani i-am dat pe bere! Să mor! Trei d-alea mari” » Gabi Tamaș și Dan Alexa, dezvăluiri despre „Asia Express”: „Am prins un microb acolo...”
Click.ro
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
TV Mania
Crina Mardare și Mișu Cernea, poveste atipică de dragoste. Se iubesc de peste două decenii, dar nu locuiesc împreună
Crina Mardare și Mișu Cernea, poveste atipică de dragoste. Se iubesc de peste două decenii, dar nu locuiesc împreună
Citește și...
Prima fotografie cu fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Băiatul de 6 ani al liderului de la Kremlin are profesori privați, care sunt plătiți cu o mică avere în fiecare an
Emmanuel şi Brigitte Macron, vacanţă la plajă! Cei doi nu s-au putut abţine, ce au făcut pe iaht fără să ştie că sunt filmaţi? Preşedintele arată...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Exclusiv. Povestea completă a crimelor românului care a îngrozit Italia. Cum au murit Ana și Denisa
Angajații din Educație amenință că școala nu va începe pe 8 septembrie, din cauza măsurilor de austeritate propuse de Guvernul Bolojan
Oana Țoiu, atacată de fiica Elenei Lasconi, Oana Florea: „Chiar nu-ți pasă de acești copii înfometați?”
O nouă gafă marca TVR. Prezentatorii nu au știut că sunt în direct: „Să mă dezbrac să-i fac o poză”
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat că i s-a desființat postul!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
În ce relații sunt Jorge și fosta soție, Alina Laufer, la 13 ani de la divorț: „Asta ne-am dorit”. Cu cine seamănă fiica lor, Karina, și cum se înțelege cu tatăl vitreg, Ilan Laufer
În ce relații sunt Jorge și fosta soție, Alina Laufer, la 13 ani de la divorț: „Asta ne-am dorit”. Cu cine seamănă fiica lor, Karina, și cum se înțelege cu tatăl vitreg, Ilan Laufer
Victor Slav, în vacanță alături Sofia, fiica lui și a Biancăi Drăgușanu. Cum se înțelege micuța cu iubita tatălui
Victor Slav, în vacanță alături Sofia, fiica lui și a Biancăi Drăgușanu. Cum se înțelege micuța cu iubita tatălui
Proiecte speciale
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Victor Ponta și-a făcut iubită după divorț, dar stai să vezi ce a anunțat Daciana acum despre viața ei! A vrut să se afle de la ea. Felicitări! “Am rămas în relații ok cu Victor”, spune ea
Victor Ponta și-a făcut iubită după divorț, dar stai să vezi ce a anunțat Daciana acum despre viața ei! A vrut să se afle de la ea. Felicitări! “Am rămas în relații ok cu Victor”, spune ea
Singurele poze de la nunta lor! Romina Gingașu și Pierro Ferrari, 4 ani de căsnicie! Cum a arătat mireasă, la brațul soțului cu 47 de ani mai mare! Nuntă de lux în Capri
Singurele poze de la nunta lor! Romina Gingașu și Pierro Ferrari, 4 ani de căsnicie! Cum a arătat mireasă, la brațul soțului cu 47 de ani mai mare! Nuntă de lux în Capri
Elle
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
La un an de la nuntă, Răzvan Simion și Daliana Răducan au făcut marele anunț despre copil. Ce au declarat cei doi: „Fără calcule algoritmice...”
La un an de la nuntă, Răzvan Simion și Daliana Răducan au făcut marele anunț despre copil. Ce au declarat cei doi: „Fără calcule algoritmice...”
Priscilla Presley, în mijlocul unei controverse. Este acuzată că „a deconectat aparatele” care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie. Ce susțin actele de la tribunal
Priscilla Presley, în mijlocul unei controverse. Este acuzată că „a deconectat aparatele” care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie. Ce susțin actele de la tribunal
DailyBusiness.ro
Fructele au devenit un motiv major pentru care România a văzut o creștere a inflației în iulie
Fructele au devenit un motiv major pentru care România a văzut o creștere a inflației în iulie
Zeci de români, țepuiți pentru o vacanță în Zanzibar. Au plătit în jur de 73.000 de euro: „Nu a existat niciodată intenția de a fi organizată”
Zeci de români, țepuiți pentru o vacanță în Zanzibar. Au plătit în jur de 73.000 de euro: „Nu a existat niciodată intenția de a fi organizată”
A1.ro
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Din ce cauză a murit artista Emilia Istvan. Care a fost ultimul mesaj lăsat de Mili de la Timișoara
Din ce cauză a murit artista Emilia Istvan. Care a fost ultimul mesaj lăsat de Mili de la Timișoara
Marius Elisei s-a împăcat cu Gabriela, iubita lui. Cei doi au mers împreună în vacanță
Marius Elisei s-a împăcat cu Gabriela, iubita lui. Cei doi au mers împreună în vacanță
Irina Loghin, apariție emoționantă după moartea soțului ei. Cine este persoana care a făcut-o să zâmbească din nou
Irina Loghin, apariție emoționantă după moartea soțului ei. Cine este persoana care a făcut-o să zâmbească din nou
Descoperirea făcută de Dan Negru din pură întâmplare: „Aici se află înmormântată mama lui Arsenie Boca”. Unde este locul
Descoperirea făcută de Dan Negru din pură întâmplare: „Aici se află înmormântată mama lui Arsenie Boca”. Unde este locul
Observator News
Româncă moartă în Italia: Alexandra a căzut de la 200 de metri, împreună cu colegul ei în Masivul Castore
Româncă moartă în Italia: Alexandra a căzut de la 200 de metri, împreună cu colegul ei în Masivul Castore
Libertatea pentru Femei
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Video de acum câteva minute! Ilie Bolojan, victima unui gest fără precedent! Totul s-a întâmplat în fața a mii de oameni! Tensiune maximă e puțin spus!
Video de acum câteva minute! Ilie Bolojan, victima unui gest fără precedent! Totul s-a întâmplat în fața a mii de oameni! Tensiune maximă e puțin spus!
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Viva.ro
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
De ce nu a participat Niccușor Dan la Ziua Marinei. Este o premieră în ultimii 10 ani
De ce nu a participat Niccușor Dan la Ziua Marinei. Este o premieră în ultimii 10 ani
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Zbor anulat după ce o femeie a avut o criză severă de diaree în avion. „Mi-au spus că sunt un pericol biologic”
Zbor anulat după ce o femeie a avut o criză severă de diaree în avion. „Mi-au spus că sunt un pericol biologic”
De ce e important ca medicul endocrinolog să îți asculte inima și plămânii înainte de ecografia tiroidei
De ce e important ca medicul endocrinolog să îți asculte inima și plămânii înainte de ecografia tiroidei
Au apărut iepuri-mutant cărora le cresc tentacule din cap. „Nu-i atingeți, sunt infectați cu un virus periculos!”
Au apărut iepuri-mutant cărora le cresc tentacule din cap. „Nu-i atingeți, sunt infectați cu un virus periculos!”
HOROSCOP. Aceste ZODII scapă de blocajele astrale odată cu ieșirea lui Mercur din Retrograd
HOROSCOP. Aceste ZODII scapă de blocajele astrale odată cu ieșirea lui Mercur din Retrograd
TV Mania
Crina Mardare și Mișu Cernea, poveste atipică de dragoste. Se iubesc de peste două decenii, dar nu locuiesc împreună
Crina Mardare și Mișu Cernea, poveste atipică de dragoste. Se iubesc de peste două decenii, dar nu locuiesc împreună
Cum arată casa din Corbeanca în care locuiesc Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu
Cum arată casa din Corbeanca în care locuiesc Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu
Ce se ascunde dincolo de ochii lumii? Felix și Mihaela, surprinși în momente rare și emoționante, când nimeni nu îi vedea. Imaginile care au emoționat o țară întreagă
Ce se ascunde dincolo de ochii lumii? Felix și Mihaela, surprinși în momente rare și emoționante, când nimeni nu îi vedea. Imaginile care au emoționat o țară întreagă
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o siluetă de invidiat, la aproape 50 de ani
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o siluetă de invidiat, la aproape 50 de ani
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton