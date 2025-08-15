Victor Ponta, mesaj ironic de Ziua Marinei la adresa lui Nicușor Dan: ”Sunt solidar cu președintele. Nu s-a deranjat să mă invite” / Ce urare i-a făcut fiicei sale adoptive, Maria

Victor Ponta, mesaj ironic de Ziua Marinei la adresa lui Nicușor Dan. Absența lui Nicușor Dan de la ceremonia de Ziua Marinei Române nu a trecut neobservată. Victor Ponta a transmis un mesaj cu tentă ironică la adresa Președintelui României, dar, totodată, a profitat de ocazie pentru a-i transmite urări călduroase fiicei adoptive, Maria, arătând că, în ciuda ironiei, nu a uitat să marcheze momentul special din viața lui.

Victor Ponta, mesaj ironic de Ziua Marinei la adresa lui Nicușor Dan

Victor Ponta nu s-a putut abține și l-a ironizat pe Nicușor Dan pentru absența de la ceremonia de Ziua Marinei Române, menționând, cu umor, că nici el nu se află în țară, fiind în vacanță. Mesajul său a intrat în atenția tuturor pe rețelele de socializare și a stârnit o mulțime de reacții.

„Sunt solidar cu președintele Nicușor Dan și nu particip la Ziua Marinei Române – rămân în vacanță! Nu am apucat să îi comunic această decizie ministrului Apărării, deoarece acesta, cu siguranță, nu mă cunoaște și nu s-a deranjat să mă invite.”, l-a ironizat Victor Ponta pe Nicușor Dan.

Ce urare i-a făcut fiicei sale adoptive, Maria

Mesajul său a combinat ironia cu un gest personal, transmițând totodată urări fiicei adoptive, Maria, demonstrând că, în ciuda tonului glumeț, nu a uitat să marcheze momentul important pentru familia sa. Prin cuvintele transmise, a dorit să-i arate afecțiunea și grija sa, demonstrând că, dincolo de glume și comentarii politice, familia rămâne întotdeauna pe primul loc, iar ea are un loc extrem de important în inima lui.

„Să ne trăiască toate Mariile, să fie sănătoase, fericite și iubite! În această zi sfântă a Adormirii Maicii Domnului, să ne bucurăm de tot ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit. Un gând bun pentru toate Mariile și Marianele.”, a spus Victor Ponta.

De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei

La ceremonia de Ziua Marinei Române, evenimentul a fost marcat de momente tensionate. Premierul Ilie Bolojan, prezent la festivități, a fost huiduit de o parte a mulțimii la începutul discursului său, însă și-a continuat cu calm prezentarea, iar Nicușor Dan a lipsit. Motivul pentru care nu a fost prezent, a fost explicat chiar de către Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

„E un preşedinte care înţelege foarte bine importanţa Armatei Române. Am avut multe discuţii, în aceste aproape două luni de când sunt ministru, cu domnul preşedinte. Este implicat direct în partea de planificare şi în partea de înzestrare, în tot ceea ce înseamnă Armata Română. E un comandant suprem cu care mă mândresc. Domnul presedinte m-a anunţat ca nu o să vina la Ziua Marinei azi, e într-o perioadă de concedii, e în ţară, va fi alături de români în altă parte, veţi vedea pe parcusul zilei de azi. E decizia dânsului, pe care o respect.” , a declarat, Ionuț Moşteanu, înaintea festivităţilor organizate cu ocazia Zilei Marinei.

