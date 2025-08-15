Ilie Bolojan, huiduit la ceremonia de Ziua Marinei, iar Nicușor Dan absent. De ce a lipsit Președintele României și ce mesaj a transmis: „Vă asigur că vom continua eforturile”

Ilie Bolojan, huiduit la ceremonia de la Constanța, iar Nicușor Dan absent. Azi, vineri, 15 august, Forțele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente organizate în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București. La ceremonia centrală de la Constanța a fost prezent și premierul Ilie Bolojan, în timp ce Președintele României, Nicușor Dan, nu a participat, însă a transmis un mesaj.

Ceremonia de la Constanța a fost marcată de tensiune, după ce Ilie Bolojan a fost huiduit de participanți, în timp ce primarul Capitalei, Nicușor Dan, a lipsit de la eveniment. Incidentul a stârnit reacții în rândul opiniei publice, iar absența lui Dan a alimentat speculațiile cu privire la motivele care au dus la acest moment tensionat.

Ilie Bolojan, huiduit la ceremonia de la Constanța, iar Nicușor Dan absent

Premierul Ilie Bolojan și-a început discursul la ceremonia de la Constanța asigurând comandanții Forțelor Navale de sprijinul Guvernului României. Însă momentul a fost umbrit de reacția mulțimii: la începutul cuvântării, premierul a fost huiduit de mai multe persoane prezente la eveniment. Cu toate acestea, a ignorat glasul publicului și și-a continuat discursul ferm.

„Marinarii noștri sunt de la gurile Dunării, pe Marea Neagră, pe marile și oceanele lumii — cartea noastră de vizită. Și se cuvine să le mulțumesc pentru curajul lor, pentru profesionalismul lor, pentru că ai nevoie de aceste calități în fața pericolelor și a incertitudinii. Sunt conștient că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați și îi asigur pe comandanții Forțelor Navale de sprijinul Guvernului României. Le mulțumesc familiilor marinarilor noștri pentru înțelegerea de care dau dovadă față de privările vieții de marinar și pentru sprijinul pe care îl acordă acestora.

În această zi de mare praznic, nu putem să nu ne gândim cu recunoștință la eroii noștri, la cei care s-au jertfit sub pavilioanele noastre în războaie, în conflicte pentru libertatea și demnitatea neamului nostru.

Dragi constănțeni, sunt aici să vă spun că dezvoltarea țării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanței, fără a pune în valoare potențialul de hub logistic al Portului Constanța, fără a valorifica potențialul energetic al Dobrogei și fără a valorifica potențialul oamenilor din această parte de țară. Pentru cei care suntem în serviciul public, niciun efort nu este prea mare pentru a crea condiții în așa fel încât copiii noștri să aibă o viață mai bună în țara noastră în anii următori, în așa fel încât să trecem de această perioadă dificilă.”, și-a început Ilie Bolojan discursul.

Ilie Bolojan: „Am încredere în români și am încredere în România”

Deși a fost huiduit la începutul discursului, premierul Ilie Bolojan și-a continuat cu calm prezentarea, adresându-se comandanților Forțelor Navale și participanților la ceremonie. În cuvântarea sa, el a promis că Guvernul României va susține proiecte și inițiative importante pentru dezvoltarea țării și pentru bunăstarea cetățenilor, subliniind angajamentul său față de toate cele menționate.

„Am încredere în români și am încredere în România.

Închei prin a mulțumi încă o dată tuturor marinarilor noștri, civili și militari, tuturor lucrătorilor portuari și tuturor celor care lucrează într-un domeniu conex celui naval. La mulți ani! Maica Domnului să vă ocrotească, Dumnezeu să aibă în pază România!”, a transmis Ilie Bolojan.

Citește și: Marcel Ciolacu avertizează: „Prin măsuri de austeritate oarbă nu ajungem nicăieri”. De ce crede fostul premier are nevoie România

Mesajul lui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Marinei Române

Președintele României a lipsit de la ceremonia de Ziua Marinei Române, însă mesajul său a fost prezentat de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu. Acesta a citit discursul pregătit de Nicușor Dan, transmițând felicitările și urările către toți participanții și forțele navale implicate în festivități.

„Ziua Marinei Române este una dintre sărbătorile de suflet ale națiunii noastre. Ceremoniile, devenite tradiționale, la malul Mării Negre aduc laolaltă români veniți din toată țara să se bucure de festivitățile pregătite în cinstea marinarilor noștri. Vă transmit tuturor salutul meu călduros și cele mai bune gânduri.

Dincolo de evenimentele organizate aici, Ziua Marinei Române este o zi a unității naționale, pentru că acest moment special reușește să ne apropie oriunde ne-am afla.

Marinarii noștri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii. De aceea, sărbătorim astăzi și oamenii extraordinari dedicați acestei cariere, dar onorăm și simbolurile națiunii noastre. Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale, suntem mai puternici. Atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă cu un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile și energiile creative, atunci sunt sigur că și viitorul va fi mai bun pentru România.

Dragi marinari, departe de țară, de familie și de prieteni, sunteți dedicați unei profesii dificile. De aceea, vă mulțumesc și dumneavoastră, și celor apropiați, pentru sacrificiile pe care trebuie să le faceți. Vă îndemn să păstrați curajul și să purtați cu devotament și demnitate drapelul României peste tot în lume.

Rolul Forțelor Navale Române, alături de celelalte componente ale armatei, este foarte important pentru a contribui, împreună cu aliații și partenerii noștri, la întărirea securității spațiului euroatlantic și la creșterea siguranței cetățenilor români. Vă asigur că vom continua eforturile pentru modernizarea Forțelor Navale Române, astfel încât să aveți asigurat tot ce este necesar pentru succesul misiunilor la care participați.

Doamnelor și domnilor, în actualul mediu internațional de securitate, regiunea Mării Negre are o importanță strategică, fiind recunoscută ca atare atât la nivelul NATO, cât și la nivelul UE. Vom continua să valorificăm acest statut în beneficiul siguranței și stabilității cetățenilor români.

Dragi marinari, fie ca Sfânta Fecioară Maria, protectoare a Marinei Române, să vă aibă mereu în pază și ocrotire”, se arată în discursul președintelui, ținut de Cristian Diaconescu.

Citește și: Klaus Iohannis, somat de ANAF pentru o datorie de aproape 1 milion de euro

De ce a lipsit Nicușor Dan: „E într-o perioadă de concedii”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, l-a lăudat pe Nicușor Dan, chiar în absența lui, iar mai apoi a dezvăluit de ce nu a fost prezent Președintele României.

„E un preşedinte care înţelege foarte bine importanţa Armatei Române. Am avut multe discuţii, în aceste aproape două luni de când sunt ministru, cu domnul preşedinte. Este implicat direct în partea de planificare şi în partea de înzestrare, în tot ceea ce înseamnă Armata Română. E un comandant suprem cu care mă mândresc. Domnul presedinte m-a anunţat ca nu o să vina la Ziua Marinei azi, e într-o perioadă de concedii, e în ţară, va fi alături de români în altă parte, veţi vedea pe parcusul zilei de azi. E decizia dânsului, pe care o respect.” , a declarat, vineri, Ionuț Moşteanu, înaintea festivităţilor organizate cu ocazia Zilei Marinei.

Sursă foto: facebook

Urmărește-ne pe Google News