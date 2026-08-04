Nicușor Dan a promulgat două legi esențiale pentru protecția veniturilor românilor: „Ceea ce contează sunt deciziile care aduc beneficii și protejează românii”

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Președintele Nicușor Dan a promulgat marți, pe 4 august 2026, două legi esențiale: TVA redus la 9% pentru locuințe și măsuri stricte pe piața petrolieră pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor.

Nicușor Dan a promulgat două legi importante

Președintele Nicușor Dan a semnat marți, 4 august, două legi esențiale pentru stabilitatea economică și protejarea veniturilor populației. Aceste măsuri legislative vizează reducerea TVA pentru locuințe și controlul prețurilor carburanților, într-o perioadă de incertitudini globale.

Fluctuațiile pieței internaționale a petrolului, agravate de tensiuni geopolitice în Orientul Mijlociu, au împins prețurile la pompă în România la nivele alarmante. Pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor și a evita un efect domino asupra economiei naționale, guvernul a introdus un pachet de măsuri legislative.

Noua lege permite declararea unei situații de criză pe piața petrolieră, oferind statului instrumente concrete pentru a tempera prețurile. Printre acestea se numără reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial și impunerea unei contribuții de solidaritate pentru companiile mari din industria petrolieră. Mai mult, pentru a asigura consumul intern, exporturile de motorină vor fi interzise temporar, fiind necesar un aviz prealabil din partea Ministerului Energiei, notează Libertatea.

„În perioade de instabilitate, prioritatea noastră rămâne protejarea cetățenilor și menținerea echilibrului economic”, a declarat președintele Nicușor Dan.

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TVA redus la locuințe

A doua lege promulgată vine ca o veste bună pentru românii care intenționează să achiziționeze o locuință. Termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 9% a fost prelungit până la 30 septembrie 2026.

Decizia vine să sprijine cumpărătorii cu dosare blocate de atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Cei care au semnat precontracte până la 31 iulie 2025 au acum șansa de a finaliza achizițiile fără riscul unei majorări a TVA.

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Prin aceste măsuri, statul dorește să elimine costurile neprevăzute și să încurajeze piața imobiliară într-un moment în care stabilitatea economică este vitală.

„Cea de-a doua lege pe care am promulgat-o astăzi prelungește până la 30 septembrie termenul de achiziție a locuințelor cu TVA redus, de 9% și elimină costurile suplimentare pentru cumpărătorii afectați de situația atacului cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Totodată, cei care au făcut precontracte de cumpărare a locuințelor până la 31 iulie 2025 vor putea să încheie procedura fără TVA majorat până pe finalul lunii septembrie. Într-o perioadă complicată politic, este un semn de stabilitate și maturitate că măsuri echitabile și necesare pentru români obțin în Parlament voturile necesare. Dincolo de disputele politice, ceea ce contează sunt deciziile care aduc beneficii și protejează românii”, a transmis Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Sursă foto: Profimedia

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