Președintele Nicușor Dan, drumeție în natură alături de Mirabela Grădinaru și cei doi copii: „Ne-am bucurat”

Președintele Nicușor Dan, drumeție în natură alături de Mirabela Grădinaru și cei doi copii. După atâtea zile în care fiica și fiul lui îi simt lipsa, fiindcă este tot timpul plecat cu treabă și deseori ajunge târziu acasă, așa cum chiar patenera lui spunea la un moment dat, acum Nicușor Dan a ales să petreacă o zi doar cu ei, fără a fi distras de alte evenimente.

Nicușor Dan a ales de familia, în locul oricărui alt lucru important de pe agenda lui. Știe cât de prețioase sunt momentele alături de Mirabela Grădinaru și cei doi copii pe care-i au împreună, Aheea și Antim, astfel că nimic nu l-a distras ieri de la drumeția în natură. Ba mai mult, a simțit nevoia să imortalizeze aceste clipe unice din viața lor și să le împărtășească pe paginile sale personale de socializare.

Cu rucsac în spate, echipați pentru o drumeție în pădure, Nicușor Dan și familia lui s-au plimbat pe dealuri, au făcut poze, s-au filmat și cel mai important, s-au amuzat copios împreună. Fiul președintelui a fost sufletul drumeției și a avut grijă să le aducă tot timpul zâmbetul pe buze părinților săi, cu diferite replici și momente, așa cum s-a văzut în clipul video postat de Nicușor Dan.

„Bună ziua, lebădă”, a spus la un moment dat fiul lui Nicușor Dan, înainte de a se opri pentru a admira lebăda.

Atât copiii, cât și Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan au profitat la cote maxime de timpul prețios pe care l-au petrecut în familie, iar șeful de stat nu a putut decât să se mândrească după o astfel de zi.

„Ne-am bucurat, într-o zi călduroasă de duminică, de natură și tot ce are ea mai frumos, alături de familie”, a transmis, duminică, Nicuşor Dan, pe TikTok.

Nicușor Dan, mereu prezent la evenimente copiilor săi

Cu toate că are multe responsabilități și deseori o agendă încărcată, cu numeroase plecări din țară sau întâlniri importante, Nicușor Dan nu lipsește de la momentele prețioase ale copiilor săi. A fost prezent la serbările lor și încearcă să își facă mereu timp pentru cei mici. Chiar dacă nu este prezent zi de zi, așa cum își doresc ei, compensează cu un weekend ca acesta, în natură, când Aheea și Antim nu s-au dezlipit de el.

Chiar Mirabela Grădinaru dezvăluia la un moment dat, cât de implicat este Nicușor Dan în viața copiilor:

„Nicușor chiar este un tată prezent în viața copiilor. În ciuda faptului că muncește foarte mult, în acele câteva minute pe care le are la dispoziție sau pe care și le rupe din programul lui ca să le petreacă cu copiii, el este acolo”, a declarat Mirabela Grădinaru, în urmă cu mai mult timp.

