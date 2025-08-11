Cum vorbeau Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner unul cu celălalt când nu-i vedea nimeni: „Simplu!”. Videoclip din intimitatea celor doi

Felix Baumgartner a lăsat un gol imens în inimile tuturor celor care l-au cunoscut, în special în inima iubitei lui, Mihaela Rădulescu. După moartea parașutistului, care i-a fost partener vreme de aproape 12 ani, prezentatoarea TV a decis să împărtășească mai multe momente din intimitatea ei și a lui Felix. Un astfel de moment filmat a fost publicat de Mihaela cu o zi în urmă, la Instagram Story.

Cum vorbeau Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner unul cu celălalt când nu-i vedea nimeni

Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, după ce a suferit o fractură cervicală și leziuni fatale la măduva spinării, în timpul unui zbor cu parapanta în Italia, unde se afla în vacanță cu iubita lui, Mihaela Rădulescu (56 de ani).

După înmormântarea austriacului de pe 30 iulie, Mihaela Rădulescu a început să publice pe rețelele sociale momente din intimitatea lor. Un astfel de moment a fost împărtășit de prezentatoare în urmă cu o zi, la Instagram Story.

Felix Baumgartner, despre Mihaela Rădulescu: „Puternică precum o piatră și extrem de sexy!”

În imaginile video, Felix o încurajează pe Mihaela să facă ceva aparent dificil într-un hangar. Mihaela se descurcă de minune, moment în care parașutistul o felicită și o complimentează.

Felix Baumgartner: Haide! Poți s-o faci, baby!

Mihaela Rădulescu: Simplu!

F.B.: Asta-i fata mea! Puternică precum o piatră și extrem de sexy!

M.R.: Hai acasă, vreau să-ți fac clătite.

Într-un videoclip de nici jumătate de minut Felix și Mihaela poartă un dialog savuros din care reiese cât de fericiți erau împreună. Felix nu se sfia să o complimenteze pe Mihaela și nici ea nu ascundea că ține la el și că vrea să-l răsfețe.

Zilele trecute, Mihaela Rădulescu a mai publicat un videoclip nemaivăzut cu parașutistul cântând piesa „Walkin’ In The Sunshine” a lui Roger Miller la volan.

Cum a început povestea de dragoste dintre Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner s-au cunoscut prin intermediul unui interviu pe care prezentatoarea i l-a luat parașutistului pentru Pro TV, în urmă cu mai bine de un deceniu.

„Nici nu am apucat să mă asez pe scaun sau să spun cum mă cheamă că m-a și invitat la cină, chestie care m-a iritat. Mi s-a părut o golăneală, așa că am devenit mai rece. Mi-am făcut interviul și atât”, a spus Mihaela Rădulescu, potrivit Revistei Tango.

Felix a făcut rost de numărul ei de telefon, însă inițial l-a notat cu o cifră greșită. Apoi, când s-au revăzut, austriacului a venit „glonț” la prezentatoare să o întrebe de ce nu i-a răspuns la mesaje.

„Mi-a smuls telefonul din mână și s-a uitat în telefonul meu să vadă dacă am primit mesajele lui, apoi mi-a arătat că mi-a scris vreo cinci mesaje. După ce am văzut, i-am explicat că are un număr care seamănă cu al meu, dar că o cifră este greșită. Nici măcar nu reținuse cum mă cheamă, mă trecuse în telefon Romanian Chick!”, a mai povestit Mihaela, pentru sursa citată anterior.

Au început cu stângul, însă au continuat cu dreptul în tot restul relației lor. Mihaela și Felix formau un cuplu din anul 2013 și ar fi aniversat 12 ani de relație în luna octombrie. Felix nu a fost niciodată căsătorit și nu a avut copii. Mihaela a fost căsătorită de trei ori și are un fiu, Ayan, din cel de-al treilea mariaj.

