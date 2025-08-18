Nicușor Dan, surprins în pelerinaj la mănăstirea Arsenie Boca. Cum a fost întâmpinat președintele

Nicușor Dan a decis să profite de weekend și să meargă într-o scurtă plimbare pe Valea Sâmbetei. Președintele României a fost surprins în timp ce ajungea la locul unde se află fostă chilie a lui Arsenie Boca. Șeful statului a fost întâmpinat cu pâine și sare de către starețul mănăstirii.

Cum a fost surprins Nicușor Dan în weekend

Nicușor Dan a ajuns duminică la un schit de pe Valea Sâmbetei, în locul în care se află și fostă chilie a lui Arsenie Boca. Șeful statului a fost primit cu pâine și sare de către starețul mănăstirii.

Nicușor Dan a ajuns la schit purtându-l în spate pe fiul lui, conform imaginilor prezentate de Antena 3 CNN. Șeful statului a făcut o drumeție pe traseul de creastă pe Valea Sâmbetei. Acesta a parcurs 7 kilometri până în Căldarea Sâmbetei la Mănăstirea Arsenie Boca. Îmbrăcat confortabil și cu rucsacul în spate, șeful statului și-a luat familia și au pornit la plimbare.

Nicușor Dan i-a salutat pe oamenii prezenți la slujbă și a fost întâmpinat cu zâmbete de către oamenii mănăstirii. El l‐a cărat în spate pe fiul lui, într-un suport special legat de rucsacul de munte.

Nicușor Dan, prezent la mănăstirea Sâmbătă de Sus din Brașov

Nicușor Dan și familia lui s-au dus, vineri, de Sfânta Maria, la Brașov, unde au participat la o slujbă la mănăstirea Sâmbăta de Sus. El a spus că a ales să participe la slujba de acolo pentru că este o tradiție pentru familia lui.

Mai mult, șeful statului nu a declarat vizita, iar asta pentru că nu a dorit ca presa să fie prezentă.

El a spus că va sta mai mult timp în zonă, iar în weekendul prelungit, el a decis să facă o drumeție alături de familie până la schitul Arsenie Boca.

„E o sărbătoare religioasă, multă lume merge la biserică, la mănăstire, e un loc unde veneam cu părinții, am ales să vin aici. Emoționant. În ultimii ani nu am mai ajuns și copilărind aici, vă dați seama… Am stat la slujbă, care este ceva personal, intim”, a spus Nicușor Dan despre slujba de Sfânta Maria.

În drumeția pe care Nicușor Dan a făcut-o împreună cu familia, șeful statului s-a întâlnit cu o turistă, care a povestit apoi întâmplarea pe Facebook.

„Pe cărarea spre Chilia Părintelui Arsenie Boca, în tăcerea Munților Făgăraș, am trăit o întâlnire neașteptată, dar plină de sens, alături de noi pe drum se afla și Președintele României, domnul Nicușor Dan. Un semn că atunci când pornești într-o călătorie spirituală, muntele îți scoate în cale nu doar liniștea, ci și oameni care, la rândul lor, caută.”, a scris aceasta pe Facebook.

