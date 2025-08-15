Motivul real pentru care Nicușor Dan a lipsit de la Ziua Marinei: „Am ales să vin aici”

Nicușor Dan a dezvăluit motivul pentru care a lipsit de la festivitățile de Ziua Marinei de la Constanța. Fostul primar al Capitalei este primul președinte al României din ultimii aproape zece ani care ratează evenimentul. La ceremoniile de la Constanța au fost prezenți, în schimb, premierul, Ilie Bolojan, și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Adevăratul motiv pentru care Nicușor Dan a lipsit de la Ziua Marinei

Nicușor Dan (55 de ani) a petrecut ziua de 15 august la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Președintele României a participat, alături de partenera lui de viață, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai lor, Aheea și Antim, la slujba dedicată Sfintei Fecioare Maria, considerată protectoarea Marinei Române. Creștinii prezenți la slujbă l-au fotografiat pe liderul de stat în compania partenerei și a copiilor lor și l-au apreciat pentru discreția sa.

„E o sărbătoare religioasă, foarte mare, toată lumea vine la biserică. Aici, la mănăstire, veneam cu părinții. Am ales să vin aici. A fost emoționant. În ultimii ani nu am mai ajuns. Copilărind aici, erau multe persoane pe care le-am zărit la fel ca atunci. Nu am vrut să fac anunț ca să vină colegii dumneavoastră (din presă – n.red.) după mine. Dimpotrivă, am vrut să fiu cât mai aproape de comunitate și, inclusiv, am stat la slujbă pentru a participa personal, intim”, a spus președintele Nicușor Dan, la Antena 3.

Nicușor Dan a transmis că va continua eforturile de dotare și modernizare a Forțelor Navale Române

Deși nu a fost prezent la festivitățile de Ziua Marinei de la Constanța, liderul statului a transmis un mesaj prin intermediul consilierului său prezidențial, Cristian Diaconescu. Președintele României le-a mulțumit marinarilor militari pentru sacrificiile lor și a transmis că statul va continua eforturile pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române.

„Vom continua să valorificăm acest statut în beneficiul siguranței și prosperității cetățenilor români. Dragi marinari, fie ca Sfânta Fecioară Maria, protectoarea Marinei Române, să vă aibă mereu în pază și ocrotire! La mulți ani și bun cart înainte!”, și-a încheiat mesajul.

