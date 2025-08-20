Nicușor Dan, surprins pe ringul de dans cu Mirabela Grădinaru, la o nuntă organizată lângă București

Nicușor Dan a fost surprins într-o ipostază inedită, în timpul vacanței sale cu familia. Președintele a participat zilele trecute la o nuntă de lângă București, unde a făcut show pe ringul de dans alături de soția și copiii săi.
În acest weekend, șeful statului a participat alături de partenera lui, Mirabela Grădinaru, și băiețelul lor, Antim, la o nuntă organizată lângă București. Nicușor Dan a demonstrat că știe să se distreze, fiind surprins pe ringul de dans, unde părea să se distreze de minune.
De săptămâna trecută, președintele a intrat în vacanță și a profitat de ea pentru a petrece timp cu familia lui. Pe 15 august, acesta și-a început ziua la mănăstirea Sâmbăta de Sus, în Brașov, pentru slujba religioasă, după care a vizitat mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei, unde Nicușor Dan și-a purtat fiul cel mic în spate până la schitul în care a trăit părintele Arsenie Boca.
A doua zi, președintele și familia lui s-au prezentat la o nuntă organizată într-un hambar din Tâncăbești. Acolo, Nicușor Dan a apărut într-un costum bleumarin, în timp ce Mirabela Grădinaru a ales o rochie albastră elegantă. La fel de elegant a fost și micul Antim, care a purtat pantaloni negri cu bretele și o cămașă albă.
Președintele României, Nicușor Dan, și-a petrecut weekendul de Sfânta Maria între pelerinaj și petrecere. După vizitele pe la mănăstiri, a ajuns invitat surpriză la o nuntă organizată într-un hambar dichisit din Tâncăbești, unde a dansat pe rupte alături de fiul său de 3 ani, Antim, și de prima doamnă, Mirabela.
Cei trei au luat cu asalt ringul de dans, demonstrând că nu se dau înlături de la distracție.
Imaginile, făcute publice de Cancan, au devenit virale în mediul online, stârnind un adevărat val de reacții. Internauții s-au împărțit în două tabere, unii apreciind naturalețea președintelui, în timp ce alții au ales să îl critice, susținând că nu are o atitudine demnă de un șef de stat.
„Asta da transparență! Om normal! Cel mai bun președinte”/ „Și ce ați vrea de la acest om sa fie împăiat și să conducă o țară? Este un om viu cu sentimente ca noi toți”/ „Omul se simte bine, se distrează, e cu partenera și copiii! Un om normal cu o viață normală și frumoasă! Este vreo problemă?”, au scris o parfte din internauții care îl susțin pe Nicușor Dan.
„Cică asta este prestanță și atitudine de președinte……Chiar consilierii îl lasă să se facă de râs??”/ „Nuntă, concediu, Moldova, Ucraina, …..mai bine rămânea tot Iohannis”/ „Nu am nimic cu el că se distrează..dar să facă măcar și ceva pentru România. Dar el nu face nimic doar se distrează”/ „Să-i zică cineva că este pus președinte”, au fost de părere alți internauți.