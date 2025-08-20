Nicușor Dan, surprins pe ringul de dans cu Mirabela Grădinaru, la o nuntă organizată lângă București

Nicușor Dan a fost surprins într-o ipostază inedită, în timpul vacanței sale cu familia. Președintele a participat zilele trecute la o nuntă de lângă București, unde a făcut show pe ringul de dans alături de soția și copiii săi.

Nicușor Dan, show pe ringul de dans, la o nuntă

În acest weekend, șeful statului a participat alături de partenera lui, Mirabela Grădinaru, și băiețelul lor, Antim, la o nuntă organizată lângă București. Nicușor Dan a demonstrat că știe să se distreze, fiind surprins pe ringul de dans, unde părea să se distreze de minune.

De săptămâna trecută, președintele a intrat în vacanță și a profitat de ea pentru a petrece timp cu familia lui. Pe 15 august, acesta și-a început ziua la mănăstirea Sâmbăta de Sus, în Brașov, pentru slujba religioasă, după care a vizitat mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei, unde Nicușor Dan și-a purtat fiul cel mic în spate până la schitul în care a trăit părintele Arsenie Boca.

A doua zi, președintele și familia lui s-au prezentat la o nuntă organizată într-un hambar din Tâncăbești. Acolo, Nicușor Dan a apărut într-un costum bleumarin, în timp ce Mirabela Grădinaru a ales o rochie albastră elegantă. La fel de elegant a fost și micul Antim, care a purtat pantaloni negri cu bretele și o cămașă albă.

Cei trei au luat cu asalt ringul de dans, demonstrând că nu se dau înlături de la distracție.

Citește și: Nicușor Dan își continuă călătoria prin țară cu o oprire simbolică: Roșia Montană. Cum a fost surprins acolo cu familia. „Vizită surpriză!”

Citește și: Nicușor Dan, surprins în pelerinaj la mănăstirea Arsenie Boca. Cum a fost întâmpinat președintele

Imaginile cu președintele au devenit virale

Imaginile, făcute publice de Cancan, au devenit virale în mediul online, stârnind un adevărat val de reacții. Internauții s-au împărțit în două tabere, unii apreciind naturalețea președintelui, în timp ce alții au ales să îl critice, susținând că nu are o atitudine demnă de un șef de stat.

Citește și: Andreea Esca, în vacanță la socri, cu soțul și cei doi copii: „Ce frumos e să ai bunici la Nisa care au casă cu piscină”

Citește și: Laura Cosoi, dezvăluire neașteptată după 10 ani de căsnicie. „Nu ne descurcăm nici eu, nici Cosmin!” Ce decizie a luat actrița pe plan personal

„Asta da transparență! Om normal! Cel mai bun președinte”/ „Și ce ați vrea de la acest om sa fie împăiat și să conducă o țară? Este un om viu cu sentimente ca noi toți”/ „Omul se simte bine, se distrează, e cu partenera și copiii! Un om normal cu o viață normală și frumoasă! Este vreo problemă?”, au scris o parfte din internauții care îl susțin pe Nicușor Dan.

„Cică asta este prestanță și atitudine de președinte……Chiar consilierii îl lasă să se facă de râs??”/ „Nuntă, concediu, Moldova, Ucraina, …..mai bine rămânea tot Iohannis”/ „Nu am nimic cu el că se distrează..dar să facă măcar și ceva pentru România. Dar el nu face nimic doar se distrează”/ „Să-i zică cineva că este pus președinte”, au fost de părere alți internauți.

Sursă foto: Cancan, Facebook

Urmărește-ne pe Google News