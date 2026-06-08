Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Eugen Tomac, premierul desemnat de șeful statului, Nicușor Dan, are la dispoziție 10 zile pentru a convinge partidele politice din România să voteze un guvern tehnocrat. El a început astăzi, 8 iunie, consultările politice cu formațiunile parlamentare pentru a construi o majoritate care poate să susțină viitorul Guvern.
Eugen Tomac, consultări cu partidele pentru susținerea Guvernului
Eugen Tomac are programate luni, 8 iunie, trei întâlniri una după alta cu principalele partide parlamentare. Prima întâlnire a avut loc cu liderii PNL, de la ora 11:00, apoi va avea o discuție cu USR, de la 14:00, iar ultima întâlnire se desfășoară cu reprezentanții PSD, începând cu ora 17:00.
„Aceste consultări sunt esențiale pentru a stabili liniile de colaborare și a identifica sprijinul necesar pentru un guvern stabil”, a declarat echipa premierului desemnat.
Fiecare partid urmează să își prezinte poziția față de viitoarea formulă guvernamentală propusă de Eugen Tomac. Totodată, premierul desemnat a anunțat că după fiecare rundă de discuții, va susține o declarație de presă pentru a comunica ce a vorbit cu fiecare formațiune politică.
Consultările politice vor continua și marți, în funcție de rezultatele obține în prima rundă.
Șeful statului l-a propus pe europarlamentarul și consilierul său prezidențial Eugen Tomac în funcția de premier, air acesta are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere în Parlament.
Solicitarea votului de încredere în Parlament
După ce a fost desemnat pentru funcția de premier, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a merge în Parlament și a cere votul de încredere pentru noul Guvern. Pentru a fi învestit, acesta trebuie să obțină cel puțin 233 de voturi din partea parlamentarilor.
Până atunci, Tomac trebuie să prezinte programul de guvernare și lista completă a miniștrilor care vor face parte din Executiv. În această perioadă, el poartă negocieri cu partidele parlamentare pentru a strânge suficient sprijin și a forma o majoritate care să îi asigure voturile necesare.