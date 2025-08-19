  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Laura Cosoi, dezvăluire neașteptată după 10 ani de căsnicie. „Nu ne descurcăm nici eu, nici Cosmin!” Ce decizie a luat actrița pe plan personal

Laura Cosoi, dezvăluire neașteptată după 10 ani de căsnicie. „Nu ne descurcăm nici eu, nici Cosmin!” Ce decizie a luat actrița pe plan personal

Laura Cosoi, dezvăluire neașteptată după 10 ani de căsnicie. „Nu ne descurcăm nici eu, nici Cosmin!” Ce decizie a luat actrița pe plan personal
Raluca Vițu
.  Actualizat 19.08.2025, 15:56

Laura Cosoi a vorbit despre provocările tot mai mari ale vieții de familie și despre schimbarea de perspectivă în privința deciziei de a nu avea bonă. Deși în trecut a susținut că preferă să se ocupe personal de creșterea copiilor, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, realitatea cotidiană pare să o fi determinat să reevalueze această alegere.

De la convingere la compromis

Laura Cosoi a dezvăluit recent că se gândește ca pe viitor să apeleze la cineva care să îi ajute să ducă fetele la cursurile pe care le frecventează și să le aducă înapoi acasă.

„Nu m-am răzgândit, dar pe viitor trebuie să apelăm la cineva care să ne ajute cu dusul și adusul copiilor de la tot ce înseamnă sport și înot, pentru că nu ne descurcăm nici eu, nici Cosmin”, a declarat Laura Cosoi, potrivit cancan.ro, subliniind că programul zilnic devine tot mai greu de gestionat. Actrița recunoaște că, deși dorința de a fi prezentă în viața copiilor rămâne neschimbată, logistica unei familii numeroase impune soluții pragmatice.

„Nu reușim să facem față cu programul. Îți ia prea mult timp ca să te ocupi de toți. Adică cineva clar trebuie să fie acasă și unul trebuie să umble când într-un loc, când în altul. Nu putem să fim în același timp în trei locuri, când suntem doar doi”, a explicat ea, evidențiind dificultatea de a împăca toate responsabilitățile fără sprijin extern.

Ultima oră / Ilie Bolojan a luat o decizie fără precedent, în urmă cu puțin timp! Toți românii trebuie să știe ce urmează! Schimbările pe care nimeni nu le anticipa
Ultima oră / Ilie Bolojan a luat o decizie fără precedent, în urmă cu puțin timp! Toți românii trebuie să știe ce urmează! Schimbările pe care nimeni nu le anticipa
Recomandarea zilei

În acest context, Laura și Cosmin iau în calcul angajarea unei persoane care să îi ajute, eventual și cu condusul, pentru a le ușura programul din toamnă. „Și acum cochetăm cu ideea să fie cineva care să și conducă. Asta pentru toamnă, dar nu am bătut în cuie nimic”, a adăugat actrița.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean, o poveste de dragoste începută acum 13 ani

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean formează unul dintre cele mai solide și discrete cupluri din showbizul românesc. Povestea lor de dragoste a început în 2012, într-un moment în care Laura se afla într-o perioadă de tranziție personală. Deși se cunoșteau din copilărie, relația lor a prins contur după ce actrița s-a despărțit de Smiley.

Delia a aprins imaginația fanilor într-un bikini minuscul, la 43 de ani! Artista s-a pozat în cele mai provocatoare ipostaze / FOTO
Delia a aprins imaginația fanilor într-un bikini minuscul, la 43 de ani! Artista s-a pozat în cele mai provocatoare ipostaze / FOTO
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Laura Cosoi, petrecere superbă pentru aniversările celor patru fetițe, Rita, Vera, Lara și Aida: „A fost ca un vis al unei nopți de vară”

Citeşte şi: Laura Cosoi, despre momentele de cumpănă din căsnicia ei. „Femeile pot deveni un fel de văduve negre după ce nasc, își canibalizează soții!”

Citeşte şi: Laura Cosoi și familia, „momente apocaliptice” în timpul penei de curent din Portugalia: „Am negociat o oră să fim primiți în vilă”

Într-un interviu, Laura a povestit cu umor cum Cosmin se deghiza în livrator de pizza pentru a evita paparazzii: „La începutul relației noastre, când presa nu știa și stătea pe la ușa mea încercând să afle care este bărbatul misterios, el, ca să intre în casă, găsea tot felul de tertipuri. Se deghiza în tot felul de personaje. Omul care livra pizza, spre exemplu, căra cutiile acelea și aducea flori și prăjituri”.

Laura Cosoi nunta 8IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 19)

După un an de relație, Cosmin i-a spus Laurei: „Să știi că în relația asta nu vor fi doi bărbați.” Acea replică a fost, după cum mărturisește actrița, momentul în care a înțeles că alături de el poate deveni femeia care își dorește să fie: „Mi-am dat seama că am devenit femeie abia când am fost lângă el și de asta cred că sunt și foarte maternă, pentru că m-a făcut să mă vadă așa. Adică așa mă vede și așa mă simt”.

Cei doi s-au căsătorit în 2015, într-un cadru intim și plin de emoție, la Iași. De atunci, au construit împreună o familie frumoasă, cu patru fetițe: Rita, Vera, Lara și Aida. Laura vorbește adesea despre maternitate ca despre o călătorie profundă și transformatoare: „A fi mamă e o călătorie fără hartă clară. Uneori drumul e lin, alteori plin de suișuri și coborâșuri. Zilele sunt presărate cu lucruri mici care, adunate, pot consuma toată energia: scutece schimbate în grabă, lacrimi de alinat, mâncare aruncată pe jos, nopți nedormite. Din afară pare simplu. Sau ușor. Dar nu e întotdeauna așa”.

La aniversarea celor 10 ani de căsnicie, Laura a scris un mesaj emoționant pe rețelele sociale: „Azi sărbătorim 10 ani de la nunta noastră, sau, cum se spune simbolic, aniversăm ‘Nunta de aluminiu’. Au fost 10 ani cu de toate, dar rodul iubirii noastre – cele patru minuni – sunt, cu adevărat, cununa noastră! La mulți ani nouă, iubitule! Să rămânem împreună, în iubire, înțelegere, bunătate, empatie și răbdare, ca și până acum, la bine și la greu!”.

Foto – Instagram / Facebook

Cele mai vândute colecții!
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”
Fanatik
„FCSB va dispărea!”. Previziune sumbră în scandalul Gigi Becali – Steaua
„FCSB va dispărea!”. Previziune sumbră în scandalul Gigi Becali – Steaua
GSP.ro
„Primii bani i-am dat pe bere! Să mor! Trei d-alea mari” » Gabi Tamaș și Dan Alexa, dezvăluiri despre „Asia Express”: „Am prins un microb acolo...”
„Primii bani i-am dat pe bere! Să mor! Trei d-alea mari” » Gabi Tamaș și Dan Alexa, dezvăluiri despre „Asia Express”: „Am prins un microb acolo...”
Click.ro
Luna Nouă în Fecioară pe 23 august 2025. Cinci zodii sunt profund afectate
Luna Nouă în Fecioară pe 23 august 2025. Cinci zodii sunt profund afectate
TV Mania
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Citește și...
”Un blackout de 48 de ore”. Scenariul care le dă fiori românilor: cât de pregătiți suntem de un atac cibernetic de proporții
Andra și Cătălin Măruță, scandal de zile mari! Au ajuns la Poliţie, artista a fost la un pas de a claca. S-a întâmplat...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Sfaturile prințesei Diana pentru William și Harry, dezvăluite după aproape trei decenii
Andreea Esca, în vacanță la socri, cu soțul și cei doi copii: „Ce frumos e să ai bunici la Nisa care au casă cu piscină”
Miss Palestina, pentru prima oară în istorie la Miss Univers. Nadeen Ayoub: „Port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere”
Bia Nicolescu, tânăra celebră pe TikTok care luptă cu leucemia cu zâmbetul pe buze. Cum reușește să o facă
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Ozana Barabancea, o nouă GAFĂ. Și-a editat pozele atât de mult, că nici nu mai semănă cu ea. Zici că-i alt om: Pare că sunteți o figurină de ceară de la Madame Tussauds

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andreea Esca, în vacanță la socri, cu soțul și cei doi copii: „Ce frumos e să ai bunici la Nisa care au casă cu piscină”
Andreea Esca, în vacanță la socri, cu soțul și cei doi copii: „Ce frumos e să ai bunici la Nisa care au casă cu piscină”
Miss Palestina, pentru prima oară în istorie la Miss Univers. Nadeen Ayoub: „Port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere”
Miss Palestina, pentru prima oară în istorie la Miss Univers. Nadeen Ayoub: „Port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere”
Proiecte speciale
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Janine Sârbu, viață de lux la Paris! Uite cum trăiește fosta soție a lui Adrian Sârbu și cu ce se ocupă acum! Puțini o mai recunosc, dar tot frumoasă e
Janine Sârbu, viață de lux la Paris! Uite cum trăiește fosta soție a lui Adrian Sârbu și cu ce se ocupă acum! Puțini o mai recunosc, dar tot frumoasă e
Elle
Lili Sandu își amintește anii trăiți în America. Care sunt, de fapt, motivele pentru care a plecat din România: „M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută”
Lili Sandu își amintește anii trăiți în America. Care sunt, de fapt, motivele pentru care a plecat din România: „M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută”
Ilinca Vandici, dezvăluiri neștiute despre procesul de vindecare emoțională. Prezentatoarea TV a vorbit deschis despre lupta cu depresia: „Fac acest gen de terapie de dinainte de separare”
Ilinca Vandici, dezvăluiri neștiute despre procesul de vindecare emoțională. Prezentatoarea TV a vorbit deschis despre lupta cu depresia: „Fac acest gen de terapie de dinainte de separare”
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre tânără: "Să îți păstrezi mereu curiozitatea..." VIDEO
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre tânără: "Să îți păstrezi mereu curiozitatea..." VIDEO
DailyBusiness.ro
Când va fi lansat pe Netflix cel mai așteptat film al anului, noul ”Frankenstein”
Când va fi lansat pe Netflix cel mai așteptat film al anului, noul ”Frankenstein”
Facturi noi la energie. PPC schimbă regulile după eliminarea plafonării. TVA mai mare și tarife flexibile pe ore
Facturi noi la energie. PPC schimbă regulile după eliminarea plafonării. TVA mai mare și tarife flexibile pe ore
A1.ro
Ella și Teo de la Insula Iubirii au petrecut noaptea împreună și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat
Ella și Teo de la Insula Iubirii au petrecut noaptea împreună și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat
Zodiile care termină luna în lacrimi. Veștile rele se țin lanț pentru ele în ultimele zile din august
Zodiile care termină luna în lacrimi. Veștile rele se țin lanț pentru ele în ultimele zile din august
Bia Nicolescu, tânăra celebră pe TikTok care luptă cu leucemia cu zâmbetul pe buze. Cum reușește să o facă
Bia Nicolescu, tânăra celebră pe TikTok care luptă cu leucemia cu zâmbetul pe buze. Cum reușește să o facă
Andreea Bălan a stârnit controverse după ce a purtat o fustă mini la mănăstire: „Extraordinar unde s-a ajuns...”
Andreea Bălan a stârnit controverse după ce a purtat o fustă mini la mănăstire: „Extraordinar unde s-a ajuns...”
Delia a aprins imaginația fanilor ei într-un bikini minuscul, la 43 de ani: „Unde se duc atâtea amandine și eclere că arăți foarte bine?”
Delia a aprins imaginația fanilor ei într-un bikini minuscul, la 43 de ani: „Unde se duc atâtea amandine și eclere că arăți foarte bine?”
Observator News
Cum faci refinanțare la creditul ipotecar. Rata poate scădea și cu 700 de lei
Cum faci refinanțare la creditul ipotecar. Rata poate scădea și cu 700 de lei
Libertatea pentru Femei
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr, imagini de vis din vacanța cu fiul lor. Artista, în costum de baie, iar Bănică Jr, apariție rară la bustul gol
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr, imagini de vis din vacanța cu fiul lor. Artista, în costum de baie, iar Bănică Jr, apariție rară la bustul gol
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Deficitul unei vitamine esențiale poate provoca amețeli. Femeile sunt cele mai afectate
Deficitul unei vitamine esențiale poate provoca amețeli. Femeile sunt cele mai afectate
Îngrijire și tratamente pentru afecțiuni hematologice grave: ce oferă Institutul Național de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” 
Îngrijire și tratamente pentru afecțiuni hematologice grave: ce oferă Institutul Național de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” 
Cum îți spune corpul când vei muri? Semnul la care nimeni nu se uită!
Cum îți spune corpul când vei muri? Semnul la care nimeni nu se uită!
Va începe Al Treilea Război Mondial? Decizia lui Trump schimbă totul
Va începe Al Treilea Război Mondial? Decizia lui Trump schimbă totul
TV Mania
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Delia Matache a făcut furori pe internet după ce s-a fotografiat în bikini minusculi. „Se vinde goliciunea”
Delia Matache a făcut furori pe internet după ce s-a fotografiat în bikini minusculi. „Se vinde goliciunea”
Karina Jianu își surprinde fanii: singurul show TV în care ar accepta să participe. Ce plan ascuns are actrița din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Karina Jianu își surprinde fanii: singurul show TV în care ar accepta să participe. Ce plan ascuns are actrița din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? A dispărut din lumina reflectoarelor de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? A dispărut din lumina reflectoarelor de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
O mai recunoști? Cum arată acum Jennie Garth din „Beverly Hills, 90210”! Suferă de o boală gravă
O mai recunoști? Cum arată acum Jennie Garth din „Beverly Hills, 90210”! Suferă de o boală gravă
Mihaela Rădulescu, în război cu părinții lui Felix Baumgartner! Suma URIAȘĂ care a aprins scânteia. Vedeta a anunțat că va lupta
Mihaela Rădulescu, în război cu părinții lui Felix Baumgartner! Suma URIAȘĂ care a aprins scânteia. Vedeta a anunțat că va lupta
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton