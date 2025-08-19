Laura Cosoi, dezvăluire neașteptată după 10 ani de căsnicie. „Nu ne descurcăm nici eu, nici Cosmin!” Ce decizie a luat actrița pe plan personal

Laura Cosoi a vorbit despre provocările tot mai mari ale vieții de familie și despre schimbarea de perspectivă în privința deciziei de a nu avea bonă. Deși în trecut a susținut că preferă să se ocupe personal de creșterea copiilor, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, realitatea cotidiană pare să o fi determinat să reevalueze această alegere.

De la convingere la compromis

Laura Cosoi a dezvăluit recent că se gândește ca pe viitor să apeleze la cineva care să îi ajute să ducă fetele la cursurile pe care le frecventează și să le aducă înapoi acasă.

„Nu m-am răzgândit, dar pe viitor trebuie să apelăm la cineva care să ne ajute cu dusul și adusul copiilor de la tot ce înseamnă sport și înot, pentru că nu ne descurcăm nici eu, nici Cosmin”, a declarat Laura Cosoi, potrivit cancan.ro, subliniind că programul zilnic devine tot mai greu de gestionat. Actrița recunoaște că, deși dorința de a fi prezentă în viața copiilor rămâne neschimbată, logistica unei familii numeroase impune soluții pragmatice.

„Nu reușim să facem față cu programul. Îți ia prea mult timp ca să te ocupi de toți. Adică cineva clar trebuie să fie acasă și unul trebuie să umble când într-un loc, când în altul. Nu putem să fim în același timp în trei locuri, când suntem doar doi”, a explicat ea, evidențiind dificultatea de a împăca toate responsabilitățile fără sprijin extern.

În acest context, Laura și Cosmin iau în calcul angajarea unei persoane care să îi ajute, eventual și cu condusul, pentru a le ușura programul din toamnă. „Și acum cochetăm cu ideea să fie cineva care să și conducă. Asta pentru toamnă, dar nu am bătut în cuie nimic”, a adăugat actrița.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean, o poveste de dragoste începută acum 13 ani

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean formează unul dintre cele mai solide și discrete cupluri din showbizul românesc. Povestea lor de dragoste a început în 2012, într-un moment în care Laura se afla într-o perioadă de tranziție personală. Deși se cunoșteau din copilărie, relația lor a prins contur după ce actrița s-a despărțit de Smiley.

Într-un interviu, Laura a povestit cu umor cum Cosmin se deghiza în livrator de pizza pentru a evita paparazzii: „La începutul relației noastre, când presa nu știa și stătea pe la ușa mea încercând să afle care este bărbatul misterios, el, ca să intre în casă, găsea tot felul de tertipuri. Se deghiza în tot felul de personaje. Omul care livra pizza, spre exemplu, căra cutiile acelea și aducea flori și prăjituri”.

După un an de relație, Cosmin i-a spus Laurei: „Să știi că în relația asta nu vor fi doi bărbați.” Acea replică a fost, după cum mărturisește actrița, momentul în care a înțeles că alături de el poate deveni femeia care își dorește să fie: „Mi-am dat seama că am devenit femeie abia când am fost lângă el și de asta cred că sunt și foarte maternă, pentru că m-a făcut să mă vadă așa. Adică așa mă vede și așa mă simt”.

Cei doi s-au căsătorit în 2015, într-un cadru intim și plin de emoție, la Iași. De atunci, au construit împreună o familie frumoasă, cu patru fetițe: Rita, Vera, Lara și Aida. Laura vorbește adesea despre maternitate ca despre o călătorie profundă și transformatoare: „A fi mamă e o călătorie fără hartă clară. Uneori drumul e lin, alteori plin de suișuri și coborâșuri. Zilele sunt presărate cu lucruri mici care, adunate, pot consuma toată energia: scutece schimbate în grabă, lacrimi de alinat, mâncare aruncată pe jos, nopți nedormite. Din afară pare simplu. Sau ușor. Dar nu e întotdeauna așa”.

La aniversarea celor 10 ani de căsnicie, Laura a scris un mesaj emoționant pe rețelele sociale: „Azi sărbătorim 10 ani de la nunta noastră, sau, cum se spune simbolic, aniversăm ‘Nunta de aluminiu’. Au fost 10 ani cu de toate, dar rodul iubirii noastre – cele patru minuni – sunt, cu adevărat, cununa noastră! La mulți ani nouă, iubitule! Să rămânem împreună, în iubire, înțelegere, bunătate, empatie și răbdare, ca și până acum, la bine și la greu!”.

