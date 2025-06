Laura Cosoi, petrecere superbă pentru aniversările celor patru fetițe, Rita, Vera, Lara și Aida: „A fost ca un vis al unei nopți de vară”

Laura Cosoi a organizat un eveniment superb cu ocazia aniversările celor patru fetițe ale sale, Rita, Vera, Lara și Aida, toate născute vara.

Laura Cosoi, eveniment superb pentru aniversările celor patru fetițe

Laura Cosoi (43 de ani) și Cosmin Curticăpean (47 de ani), soțul ei, și-au aniversat cele patru fetițe împreună. Evenimentul special a inclus și tăierea moțului mezinei, Aida, care va împlini un an la finalul lunii iulie.

„Mă bucur că am păstrat obiceiul de a aniversa fetele împreună, toate născute vara. Anul acesta a fost și mai special: Aida împlinește luna viitoare un an și am marcat și tăierea moțului alături de nași, familie și prieteni dragi, chiar și veniți de departe.

Aceste momente contează enorm, mai ales după pierderea părinților – prezența şi căldura celor dragi dau și mai mult sens fiecărei clipe. Am împodobit totul cu baloane și accente feminine, am avut pictură și tatuaje pentru copii care a avut mareeee succes, tort personalizat și bunătăți. Petrecerea a fost ca un vis al unei nopți de vară și sunt recunoscătoare că am reușit să adunăm laolaltă suflete frumoase și pline de iubire.

La mulți ani, Rita, Vera, Lara și Aida! «Ziua surorilor» e plină de sens, împlinire și iubire pură. Ce mare binecuvântare sunteți voi – bogăția și sufletul vieții noastre! Vă iubim și vă dorim o copilărie luminată și plină de zâmbete!”, a scris Laura Cosoi în mediul online.

Citește și: Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aniversat zece ani de la logodnă. Unde a fost cerută actrița și cum arată inelul pe care l-a primit

Laura Cosoi, despre viața cu patru copii: „Am și eu ore pentru mine”

Laura Cosoi a vorbit deschis despre viața cu patru copii. Actrița beneficiază atât de ajutorul soțului ei, cât și de ajutor extern. În această primăvară, prezentatoarea emisiunii „Vacanță de vedetă” a dezvăluit cum arată o zi obișnuită din viața ei.

Dimineața, Laura și soțul ei își împart responsabilitățile, unul le pregătește pe fete de școală și grădiniță, celălalt pregătește masa. După ce mănâncă, soțul actriței le duce pe fete la școală, grădiniță și creșă. În orele următoare, Laura fie muncește, fie se ocupă de mâncare și curățenie alături de un ajutor.

„Am acest ajutor zilnic, nu fac eu toate lucrurile astea, ceea ce e extrem de important”, a explicat Laura.

Cu toate că nu i-a fost ușor, prezentatoarea de la Antena Stars a reușit să se organizeze în așa fel încât să aibă și timp pentru ea.

„Am și eu ore pentru mine. Sunt zile în care am două-trei ore în care pot să merg la sport, la masaj, pot să mă văd cu prietenii, pot să stau să mă uit la un serial, sunt zile de care mă bucur și pe care le primesc din plin”, a mai povestit.

De regulă, în a doua parte a zilei Laura se dedică întru totul fetițelor ei.

„Întotdeauna la mine vin rudele, mai vin socrii, mai vine verișorul meu care mă mai ajută, mai stă și el cu copiii, sora mea, părinții lui Cosmin care sunt oameni de bază. Deși sunt în Târgu Mureș nu pot să nu le ofer creditul necesar pentru că ei ne ajută când avem o perioadă extrem de aglomerată”, a mai spus Laura Cosoi.

Foto: Instagram/@lauracosoi

Urmărește-ne pe Google News