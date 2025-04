Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aniversat zece ani de la logodnă. Unde a fost cerută actrița și cum arată inelul pe care l-a primit

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean aniversează astăzi, 4 aprilie, zece ani de la logodna lor. Cu această ocazie, actrița a publicat în mediul online două imagini din momentul în care a fost cerută în căsătorie, dar și două imagini cu ea și cu soțul ei din prezent.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sărbătoresc zece ani de la logodnă

Laura Cosoi (43 de ani) și Cosmin Curticăpean (47 de ani) se cunosc din anul 2003, dar au devenit un cuplu abia în 2012. Până atunci, în ochii actriței, Cosmin era un prieten bun, însă și un „Don Juan” încă nepregătit să-și întemeieze o familie. Treisprezece ani mai târziu, actrița și soțul ei sunt părinții a patru fetițe adorabile, Rita, Vera, Lara și Aida.

„4 aprilie 2015. Cererea în căsătorie. 10 ani mai târziu. Aceeași geacă. Aceiași noi …dar în multiforma noastră desăvârșită”, a scris Laura Cosoi în dreptul a patru imagini, două cu momentul cererii în căsătorie și două din prezent, una cu ei doi sărutându-se, iar cealaltă alături de fiicele lor.

Laura Cosoi a fost cerută în biserica romano-catolică din Iași în care am fost botezată.

„Cosmin a ales cadrul perfect – biserica romano-catolică în care am fost botezată. Eram doar noi doi și, în timp ce mă rugăm, am auzit pe fundal melodia noastră. Am deschis ochii și în jur erau deja adunate familiile noastre. Printre lacrimi de fericire, sub privirile emoționate ale celor dragi, ținându-l de mâna pe Cosmin, am spus «Da!»”, povestea actrița în 2015, pe blogul personal.

În imaginile din prezent, actrița poartă aceeași geacă pe care o purta în ziua în care Cosmin a întrebat-o dacă vrea să fie soția lui. Vezi imaginile în galeria foto de mai sus!

Laura Cosoi, despre viața cu patru copii: „E solicitant”

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean se ocupă singuri de creșterea fetițelor lor. Actrița și-a pierdut ambii părinți, iar părinții lui Cosmin locuiesc la sute de km de București, mai precis la Târgu Mureș. Cuplul nu are o bonă, însă beneficiază de ajutorul unei doamne la curățenie.

„Nu am o frică anume, suntem destul de relaxați cu copiii. Dar acum, de când a venit pe lume și Aida, îmi dau seama că nu ne mai permitem să fim așa. Una e să fii relaxat cu un copil, căruia îi acorzi toată atenția. Nici să o împarți la doi nu e foarte dificil. Dar când sunt patru e solicitant și e important să fie niște ochi în plus să îi urmărească. Până acum, nu am stat cu frica în sân, deși e adevărat că le creștem mai organizat, respectăm niște reguli. Altfel nu am face față.

Rita e la clasa pregătitoare, Vera – la grădiniță, iar Lara, la creșă. Sunt multe schimbări. Acum a venit și Aida, și fiecare copil are nevoie de noi, pe rând sau împreună. Ne ocupăm de multe. Le ducem la sport, la spectacole de teatru, la concerte. Ne preocupă educația lor, pentru că puterea exemplului nu ni se pare suficientă. Trebuie să aibă un comportament responsabil și în afara familiei. Le învățăm cum să aibă grijă de ele însele și să nu uite de surori, chiar dacă se văd cu prietenii. Cel mai important e să fim atenți unii la ceilalți”, a declarat Laura Cosoi pentru VIVA!.

Cosmin Curticăpean, stâlpul de sprijin al Laurei Cosoi

În cadrul aceluiași interviu, Laura Cosoi a spus că soțul ei este la fel de implicat în creșterea fiicelor lor pe cât este și ea. La rândul ei, actrița se împarte între job și rolul de părinte.

„Cosmin e la fel de implicat ca mine în viața copiilor. La noi nu a fost diferența asta: mama trebuie să facă niște lucruri, tata altele. Ne completăm, iar fetele îl adoră, pur și simplu! El spune despre mine că sunt mămoasă, dar de fapt îi surprind des în momente frumoase. Cosmin se joacă cu ele, e genul acesta de părinte. În plus, are multă răbdare, așa că nu e de mirare că-l iubesc așa mult. Se implică să le facă puternice, sportive, le duce cu bicicleta, cu schiurile, una în față, una în spate și două pe picioare. Continuu! Nu se lasă, nu obosește, nu se plânge. Parcă nimic nu e greu pentru el. E un bărbat foarte asumat din punctul acesta de vedere”, a declarat actrița.

Cu ce se ocupă soțul Laurei Cosoi

În prezent, Laura Cosoi găzduiește emisiunea „Vacanță de vedetă” la Antena Stars. Soțul ei, Cosmin Curticăpean, are mai multe firme în România, dar și în Austria și în Germania, unele dintre ele în domeniul comunicațiilor.

„Am înființat prima mea companie în 1995, nu am fost niciodată angajat. Copilăria și adolescența m-au pregătit pentru a deveni antreprenor. (…) Încerc să am rezultate și să fiu mai bun decât ieri și să îmi depășesc propriile limite. (…) Se spune că în timpul unei crize nu cel mai deștept sau cei mai puternici oameni vor supraviețui, ci aceia care se adaptează rapid. În afacerile din prezent cu tot ce înseamnă inteligența artificială, cu schimbările economice, globalizarea și restul fenomenelor, este mult mai cerută capacitatea de a te adapta prin intermediul tuturor acestor situații care te fac să îți depășești limitele”, a declarat Cosmin Curticăpean, la The Recursive Podcast, potrivit Libertatea.ro

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean dețin și un lanț de brutării împreună.

