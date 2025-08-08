Laura Cosoi și soțul ei împlinesc 10 ani de căsătorie. Evoluția familiei lor în imagini și mesajul emoționant al vedetei

Laura Cosoi și soțul ei Cosmin Curticăpean formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Cei doi au 4 fetițe și împreună și-au construit o viață de vis și o fericire pe care o întrețin zi de zi, prin gesturi mici și simple, dar care valorează enorm.

Laura Cosoi și soțul ei, 10 ani de la căsătorie

Actrița și-a găsit iubirea vieții sale și nu ezită să o spună ori de câte ori are ocazia. Cei doi au patru fetițe pe care le cresc simplu și frumos. S-au căsătorit în urmă cu 10 ani și de atunci au lucrat la familia pe care o au astăzi, clădind pas cu pas viața la care au visat. De ziua lor, Laura Cosoi a transmis un mesaj emoționant:

„Azi sărbătorim 10 ani de la nunta noastră, sau, cum se spune simbolic, aniversăm ‘Nunta de aluminiu’. Au fost 10 ani cu de toate, dar rodul iubirii noastre – cele patru minuni – sunt, cu adevărat, cununa noastră!”, a scris actrița pe Facebook.

Ea a spus despre partenerul ei că este bărbatul perfect și i-a transmis un mesaj emoționant:

„La mulți ani nouă, iubitule! Să rămânem împreună, în iubire, înțelegere, bunătate, empatie și răbdare, ca și până acum, la bine și la greu!”, a continuat ea.

Laura și Cosmin s-au căsătorit în 2015 și au împreună 4 copii: Rita, Vera, Lara și Aida.

Cu ce se ocupă soțul Laurei Cosoi

Cosmin Curticăpean are 47 de ani și este un om de afaceri care are în gestiune cinci firme. Două dintre companii activează în domeniul comunicațiilor și au extins operațiunile în Germania și Austria.

Cosmin are și un salon de înfrumusețare în Brașov, condus de o fostă parteneră, iar în urmă cu mai mulți ani a inaugurat în București o serie de brutării artizanale cu preparate pregătite în stil tradițional.

Nefiind persoană publică, soțul Laurei Cosoi nu apare prea mult în spațiul media și nici nu îl încântă acest aspect.

„Îmi doresc foarte mult să nu devin persoană publică. Nu sunt nici măcar fotbalist. Pentru mine, importante sunt alte lucruri. Apreciez foarte mult liniştea. Sunt ardelean şi-mi place să-mi păstrez modestia care mă caracterizează. E adevărat, am bănuit ce înseamnă să am o relaţie cu Laura, ştiu că există o anume doză de interes pentru cine este ea”, a spus Cosmin.

Probleme la începutul relației

Cu toate că acum sunt extrem de fericiți, Laura și Cosmin au avut de întâmpinat câteva obstacole la începutul relației lor. Ea a recunoscut că avea dificultăți de relaționare când l-a cunoscut pe actualul soț și primul an de relație a fos presărat cu certuri.

„După un an de zile, s-a uitat așa la mine și mi-a zis: „Să știi că în relația asta nu vor fi doi bărbați.” Mi-am dat seama că am devenit femeie abia când am fost lângă el și de asta cred că sunt și foarte maternă pentru că m-a făcut să mă vadă așa. Adică așa mă vede și așa mă simt, dincolo de așteptările oricărei persoane din jurul meu”, a povestit Laura Cosoi.

