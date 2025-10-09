TJ Miles și Francisca s-au căsătorit în secret: „De acum încolo noi suntem domnul și doamna Iordache”

TJ Miles și Francisca Dulceanu s-au căsătorit în secret miercuri, 8 octombrie, la câteva săptămâni după ce au anunțat că urmează să devină părinți. Cei doi au publicat apoi câteva imagini de la Starea Civilă, menționând faptul că vor face mai târziu și cununia religioasă, precum și botezul bebelușului ce va veni anul viitor.

TJ Miles și Francisca s-au căsătorit

TJ Miles și Francisca au anunțat pe data de 16 septembrie că se pregătesc să devină părinți, iar acum au surprins întreaga lume cu vestea cununiei lor. Cei doi au mers la starea civilă și au semnat actele, devenind oficial soț și soție.

TJ Miles și partenera lui s-au fotografiat cu certificatul de căsătorie în mână, fiind mai fericiți ca oricând.

„Ne-am căsătorit! Am făcut starea civilă, adică ne-am căsătorit oficial cu acte. Nu vă panicați! Urmează să facem și nuntă și botez, dar aveți răbdare! De acum încolo noi suntem domnul și doamna Iordache!”, a scris Francisca pe pagina sa de Instagram.

Francisca, primele imagini cu burtica de gravidă

TJ Miles și Francisca trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții lor. Nu doar că s-au căsătorit, dar anul viitor își vor strânge în brațe primul copil. Bruneta a publicat în mediul online câteva fotografii cu burtica de gravidă.

Aceasta a vorbit și despre experiența ei de femeie însărcinată și a mărturisit că a avut temeri legate de sarcină care s-au dovedit a fi total nefondate. Francisca spune că sarcina i-a dat mai multă energie și chiar a motivat-o pe mai multe planuri.

„Înainte, când mă gândeam la sarcină, mă speria faptul că voi fi mai leneșă, că nu voi avea chef să mai fac mare lucru, că voi deveni mai neglijentă. Ei bine, m-am speriat degeaba! Nu doar că activitatea mea nu a avut deloc de suferit, ba dimpotrivă, am avut atâta motivație să fac cât mai multe lucruri, să mă țin de filmări, de muzică, de sport, încât nici nu știu cum a trecut timpul”, a soția lui TJ Miles.

