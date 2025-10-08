  MENIU  
Home > Vedete > Diana Dumitrescu, imagini rare din cadrul bisericii unde s-a pocăit. Cum a apărut vedeta

Diana Dumitrescu, imagini rare din cadrul bisericii unde s-a pocăit. Cum a apărut vedeta

Diana Dumitrescu, imagini rare din cadrul bisericii unde s-a pocăit. Cum a apărut vedeta
Amelia Matei
.

Diana Dumitrescu a luat pe toată lumea prin surprindere în momentul în care a mărturisit că s-a pocăit. Vedeta a lăsat în urmă vechea persoană și și-a schimbat și lookul. Iată cum a apărut la adunarea din care face parte.

Cum arată Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit

Actrița era cunoscută pentru stilul său elegant și părul său blond. Recent, ea a mărturisit că s-a pocăit, iar felul în care arată s-a schimbat complet. După ce a trecut la religia penticostală, Diana Dumitrescu a fost surprinsă în timp ce le vorbea credincioșilor și arată complet schimbat.

De altfel, în această religie, femeile obișnuiesc să își acopere capul în biserică. Actrița a fost surprinsă în biserică, purtând haine simple și având o atitudine smerită și umilă. Ea și-a schimbat culoarea părului și a optat pentru o nuanță mai aproape de părul ei natural. Pe cap, vedeta a purtat un batic asortat la ținuta ei decentă: o rochie lungă roz.

Citește și: Cum arată actorii din „Inimă de țigan”, la 18 ani de la lansarea telenovelei. O parte din distribuție s-a reunit: „S-au aliniat stelele și ne-am regăsit după mulți ani”

„Când am auzit că are 7 copii, nu mi-am dorit să-l cunosc”, spunea Anamaria Ferentz despre iubitul american. Iată că după patru ani de relație, artista face anunțul surprinzător. Felicitări!
„Când am auzit că are 7 copii, nu mi-am dorit să-l cunosc”, spunea Anamaria Ferentz despre iubitul american. Iată că după patru ani de relație, artista face anunțul surprinzător. Felicitări!
Recomandarea zilei

Vedeta a dat dovadă de simplitate, purtând o rochie fără pretenții și un baticul mov, asortat la ținuta ei. Ea a renunțat la machiaj și le-a vorbit oamenilor din adunare din toată inima.

diana 6IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 11)

Imaginile au devenit rapid extrem de apreciate în mediul online.

CCR, lovitură după lovitură! Ce se întâmplă cu Guvernul Bolojan! Scena politică arde după această decizie fără precedent!
CCR, lovitură după lovitură! Ce se întâmplă cu Guvernul Bolojan! Scena politică arde după această decizie fără precedent!
Recomandarea zilei

Cum s-a convertit Diana Dumitrescu la religia penticostală

Actrița a povestit că a simțit chemarea spre această religie datorită familiei soțului său, care este adepta acestei religii.

„Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost niciodată genul să mă duc să… N-am ținut niciodată post, să mă împărtășesc. Eu nu am făcut lucrurile astea pentru că nouă, acasă, nu ni s-au arăta. Eu am început sa merg la biserica penticostală pentru Alin. Mama lui și sora lui sunt pocăite, și bunica lui. Eu am mers la biserică prima oară pentru bunica lui, la începutul relației.

Citește și: Diana Dumitrescu s-a luptat cu infertilitatea. Prin ce a trecut actrița înainte să rămână însărcinată: „Am făcut 21 de zile injecții în burtă cu diferiți hormoni”

În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva… Am fost atinsă probabil de Duhul Sfant. Eram cumva, zburam… Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: Eu ma pocăiesc anul asta. Eu sunt o fiică a Domnului!’, a povestit Diana Dumitrescu într-un podcast.

Ea a mărturisit că au fost și voci care au judecat-o pentru alegerea făcută. Totuși, Domnul i-a dat putere și i-a fost alături mereu, întărindu-i credința.

Citește și: De ce a ales Diana Dumitrescu să se pocăiască. Actrița s-a botezat în cultul penticostal: „Am fost atinsă de Duhul Sfânt”

„După acel interviu, am realizat cât de important este să ții unele lucruri pentru tine. În momentul acela, eram atât de entuziasmată de ce mi se întâmpla, încât mi-am dorit tare mult să împărtășesc acel lucru, dar mi-am dat seama că, din păcate, oamenii când nu cunosc ceva, din teamă, primul lucru pe care îl fac este să arunce cu pietre și să judece.

Așa e firea umană și nu are sens să încep și eu să îmi dau cu părerea, dar asta m-a făcut să realizez că sunt anumite lucruri pe care e mai bine să le ții pentru tine”, a spus Diana într-un interviu pentru VIVA!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
De ce nu mai locuiesc Radu Vâlcan și Adela Popescu la Șușani: „Casa n-a fost făcută doar pentru vacanță”
De ce nu mai locuiesc Radu Vâlcan și Adela Popescu la Șușani: „Casa n-a fost făcută doar pentru vacanță”
Fanatik
Ion Țiriac nu se uită la bani. Pe ce cheltuie miliardarul român 125.000 de euro în fiecare an: „E cam indecent, nu?”
Ion Țiriac nu se uită la bani. Pe ce cheltuie miliardarul român 125.000 de euro în fiecare an: „E cam indecent, nu?”
GSP.ro
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
Click.ro
De ce Eugen Cristea și Anca Pandrea simt în casă energia persoanelor moarte: „Nu oricine poate”. Și Mihai Onilă are o legătură paranormală cu fiica-înger: „O aud mental”
De ce Eugen Cristea și Anca Pandrea simt în casă energia persoanelor moarte: „Nu oricine poate”. Și Mihai Onilă are o legătură paranormală cu fiica-înger: „O aud mental”
TV Mania
Primele imagini cu bebelușul lui Carmen Grebenișan! A ales un nume cu o poveste neașteptată
Primele imagini cu bebelușul lui Carmen Grebenișan! A ales un nume cu o poveste neașteptată
Redactia.ro
Doliu în muzica românească! A murit un membru important al trupei Direcția 5
Doliu în muzica românească! A murit un membru important al trupei Direcția 5
Citește și...
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de milioane de euro
Inspectorii ANAF, uluiţi de ce au găsit în casa lui Klaus Iohannis! Au intrat cu forţa în imobil, fostul preşedinte a fost prins în fapt
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
CIA declasifică un raport despre vizita lui Joe Biden în Ucraina. De ce a fost ținut secret documentul din 2015
Irina Columbeanu, detalii despre căsnicia mamei sale, Monica Gabor cu Mr. Pink: "El este budist. Au schimbat ceva la cununie" / EXCLUSIV
Gabriela Cristea, certată de fanii ei în mediul online: „Dacă ne-am văita cu toții din orice...”
„Sunt victima consumului. Opriți drogurile de pe străzi.” Toto Dumitrescu, prima reacție după ce a aflat că va fi urmărit penal pentru conducere sub influența drogurilor
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Irina Columbeanu, detalii despre căsnicia mamei sale, Monica Gabor cu Mr. Pink: "El este budist. Au schimbat ceva la cununie" / EXCLUSIV
Irina Columbeanu, detalii despre căsnicia mamei sale, Monica Gabor cu Mr. Pink: "El este budist. Au schimbat ceva la cununie" / EXCLUSIV
Gabriela Cristea, certată de fanii ei în mediul online: „Dacă ne-am văita cu toții din orice...”
Gabriela Cristea, certată de fanii ei în mediul online: „Dacă ne-am văita cu toții din orice...”
Proiecte speciale
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Întâlnirea frumoaselor! Mama Monica Gabor, fiica Irina și mătușa Ramona au întors toate privirile. Fosta soție a lui Irinel e de nerecunoscut: “Monica, tu ești?”
Întâlnirea frumoaselor! Mama Monica Gabor, fiica Irina și mătușa Ramona au întors toate privirile. Fosta soție a lui Irinel e de nerecunoscut: “Monica, tu ești?”
Elle
Ce semnificație specială are numele Kadri, pe care Carmen Grebenișan și iubitul ei l-au ales pentru băiețelul lor, care abia a venit pe lume
Ce semnificație specială are numele Kadri, pe care Carmen Grebenișan și iubitul ei l-au ales pentru băiețelul lor, care abia a venit pe lume
Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, face primele declarații despre nunta artistului cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok să…”
Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, face primele declarații despre nunta artistului cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok să…”
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
DailyBusiness.ro
Bolojan schimbă regulile pentru pensionarea anticipată. Pachetul 3 de măsuri include noi restricții
Bolojan schimbă regulile pentru pensionarea anticipată. Pachetul 3 de măsuri include noi restricții
Viitor incert pentru multe firme din România. A crescut puternic numărul procedurilor de preinsolvență!
Viitor incert pentru multe firme din România. A crescut puternic numărul procedurilor de preinsolvență!
A1.ro
Cine e Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Ce spune despre noul ei rol
Cine e Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Ce spune despre noul ei rol
„Sunt victima consumului. Opriți drogurile de pe străzi.” Toto Dumitrescu, prima reacție după ce a aflat că va fi urmărit penal pentru conducere sub influența drogurilor
„Sunt victima consumului. Opriți drogurile de pe străzi.” Toto Dumitrescu, prima reacție după ce a aflat că va fi urmărit penal pentru conducere sub influența drogurilor
David Pușcaș, dezvăluiri despre relația cu tatăl lui: „N-am mai îndrăznit să îl caut, e supărat pe mine. M-a pedepsit”
David Pușcaș, dezvăluiri despre relația cu tatăl lui: „N-am mai îndrăznit să îl caut, e supărat pe mine. M-a pedepsit”
Marius Keșeri, toboșarul de la Direcția 5, a murit. Ce mesaj emoționant a transmis trupa
Marius Keșeri, toboșarul de la Direcția 5, a murit. Ce mesaj emoționant a transmis trupa
Cum arăta Anghel Damian în copilărie. Soțul lui Theo Rose, dezvăluiri rare despre familia sa: „Eram foarte mic”
Cum arăta Anghel Damian în copilărie. Soțul lui Theo Rose, dezvăluiri rare despre familia sa: „Eram foarte mic”
Observator News
O insulă din Scoţia, scoasă la vânzare la preţul unui apartament din Bucureşti
O insulă din Scoţia, scoasă la vânzare la preţul unui apartament din Bucureşti
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! DIRECȚIA 5, în doliu, a murit fulgerător! Inima trupei a încetat să mai bată! Dumnezeu să te ierte, Marius Keseri, mare talent, mare om!
Ultima oră! DIRECȚIA 5, în doliu, a murit fulgerător! Inima trupei a încetat să mai bată! Dumnezeu să te ierte, Marius Keseri, mare talent, mare om!
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Diana Dumitrescu și-a schimbat radical înfățișarea de când s-a pocăit. Cum arată actrița acum, când merge la biserică
Diana Dumitrescu și-a schimbat radical înfățișarea de când s-a pocăit. Cum arată actrița acum, când merge la biserică
Ce n-a făcut niciodată Dan Alexa pentru copiii lui. A recunoscut abia după Asia Express. Detalii despre cele două fete și băiețelul din a doua căsătorie
Ce n-a făcut niciodată Dan Alexa pentru copiii lui. A recunoscut abia după Asia Express. Detalii despre cele două fete și băiețelul din a doua căsătorie
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
Doliu în muzica românească! A murit un membru important al trupei Direcția 5
Doliu în muzica românească! A murit un membru important al trupei Direcția 5
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. Andreea Miu, femeia care va deveni omul de bază al lui Nicușor Dan la Palatul Prezidențial
Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. Andreea Miu, femeia care va deveni omul de bază al lui Nicușor Dan la Palatul Prezidențial
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Situaţie fără precedent la Spitalul de Copii din Iaşi. Rogobete: „Este noaptea minții!”
Situaţie fără precedent la Spitalul de Copii din Iaşi. Rogobete: „Este noaptea minții!”
Obiceiul periculos pe timp de iarnă, care te poate îmbolnăvi la plămâni: risc invizibil de mucegai și aspergiloza
Obiceiul periculos pe timp de iarnă, care te poate îmbolnăvi la plămâni: risc invizibil de mucegai și aspergiloza
Centrala de la Cernavodă va produce un element-cheie pentru tratarea cancerului
Centrala de la Cernavodă va produce un element-cheie pentru tratarea cancerului
HOROSCOP. Zodiile care dau lovitura în luna octombrie. Au parte de câştiguri financiare fabuloase!
HOROSCOP. Zodiile care dau lovitura în luna octombrie. Au parte de câştiguri financiare fabuloase!
TV Mania
Primele imagini cu bebelușul lui Carmen Grebenișan! A ales un nume cu o poveste neașteptată
Primele imagini cu bebelușul lui Carmen Grebenișan! A ales un nume cu o poveste neașteptată
Fiul lui Will Smith și-a îngrijorat fanii. Jaden a slăbit și a bifat mai multe apariții bizare. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la Paris
Fiul lui Will Smith și-a îngrijorat fanii. Jaden a slăbit și a bifat mai multe apariții bizare. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la Paris
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge la trei zile”
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge la trei zile”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton