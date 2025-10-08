Diana Dumitrescu, imagini rare din cadrul bisericii unde s-a pocăit. Cum a apărut vedeta

Diana Dumitrescu a luat pe toată lumea prin surprindere în momentul în care a mărturisit că s-a pocăit. Vedeta a lăsat în urmă vechea persoană și și-a schimbat și lookul. Iată cum a apărut la adunarea din care face parte.

Cum arată Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit

Actrița era cunoscută pentru stilul său elegant și părul său blond. Recent, ea a mărturisit că s-a pocăit, iar felul în care arată s-a schimbat complet. După ce a trecut la religia penticostală, Diana Dumitrescu a fost surprinsă în timp ce le vorbea credincioșilor și arată complet schimbat.

De altfel, în această religie, femeile obișnuiesc să își acopere capul în biserică. Actrița a fost surprinsă în biserică, purtând haine simple și având o atitudine smerită și umilă. Ea și-a schimbat culoarea părului și a optat pentru o nuanță mai aproape de părul ei natural. Pe cap, vedeta a purtat un batic asortat la ținuta ei decentă: o rochie lungă roz.

Citește și: Cum arată actorii din „Inimă de țigan”, la 18 ani de la lansarea telenovelei. O parte din distribuție s-a reunit: „S-au aliniat stelele și ne-am regăsit după mulți ani”

Vedeta a dat dovadă de simplitate, purtând o rochie fără pretenții și un baticul mov, asortat la ținuta ei. Ea a renunțat la machiaj și le-a vorbit oamenilor din adunare din toată inima.

Imaginile au devenit rapid extrem de apreciate în mediul online.

Cum s-a convertit Diana Dumitrescu la religia penticostală

Actrița a povestit că a simțit chemarea spre această religie datorită familiei soțului său, care este adepta acestei religii.

„Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost niciodată genul să mă duc să… N-am ținut niciodată post, să mă împărtășesc. Eu nu am făcut lucrurile astea pentru că nouă, acasă, nu ni s-au arăta. Eu am început sa merg la biserica penticostală pentru Alin. Mama lui și sora lui sunt pocăite, și bunica lui. Eu am mers la biserică prima oară pentru bunica lui, la începutul relației.

Citește și: Diana Dumitrescu s-a luptat cu infertilitatea. Prin ce a trecut actrița înainte să rămână însărcinată: „Am făcut 21 de zile injecții în burtă cu diferiți hormoni”

În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva… Am fost atinsă probabil de Duhul Sfant. Eram cumva, zburam… Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: Eu ma pocăiesc anul asta. Eu sunt o fiică a Domnului!’, a povestit Diana Dumitrescu într-un podcast.

Ea a mărturisit că au fost și voci care au judecat-o pentru alegerea făcută. Totuși, Domnul i-a dat putere și i-a fost alături mereu, întărindu-i credința.

Citește și: De ce a ales Diana Dumitrescu să se pocăiască. Actrița s-a botezat în cultul penticostal: „Am fost atinsă de Duhul Sfânt”

„După acel interviu, am realizat cât de important este să ții unele lucruri pentru tine. În momentul acela, eram atât de entuziasmată de ce mi se întâmpla, încât mi-am dorit tare mult să împărtășesc acel lucru, dar mi-am dat seama că, din păcate, oamenii când nu cunosc ceva, din teamă, primul lucru pe care îl fac este să arunce cu pietre și să judece.

Așa e firea umană și nu are sens să încep și eu să îmi dau cu părerea, dar asta m-a făcut să realizez că sunt anumite lucruri pe care e mai bine să le ții pentru tine”, a spus Diana într-un interviu pentru VIVA!

Urmărește-ne pe Google News