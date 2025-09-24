De ce a ales Diana Dumitrescu să se pocăiască. Actrița s-a botezat în cultul penticostal: „Am fost atinsă de Duhul Sfânt”

Diana Dumitrescu (41 ani) a ales să renunțe la creștinism și a trecut la biserica penticostală. Actrița s-a pocăit după ce a mers la biserică, unde spune că s-a simțit ca și cum ar fi fost „atinsă de Duhul Sfânt”.

Diana Dumitrescu s-a pocăit

Diana Dumitrescu s-a născut și a fost botezată în religia ortodoxă, dar spune că nu a fost niciodată o persoană foarte credincioasă. Însă, după ce s-a căsătorit cu Alin Boroi, a intrat în contact cu comunitatea penticostală, aceasta fiind religia soțului ei.

Deși spune că inițial a privit experiența cu curiozitate, în timp s-a apropiat mai mult de această credință.

A început să participe în mod constant la slujbe și, prin intermediul soacrei sale, a ajuns să se implice în activitățile bisericii, iar în timp a decis să se boteze.

„Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost niciodată genul să mă duc să… N-am ținut niciodată post, să mă împărtășesc. Eu nu am făcut lucrurile astea pentru că nouă, acasă, nu ni s-au arătat. Eu am început sa merg la biserica penticostală pentru Alin. Mama lui și sora lui sunt pocăite, și bunica lui. Eu am mers la biserică prima oară pentru bunica lui, la începutul relației”, a povestit actrița.

„În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva… Am fost atinsă probabil de Duhul Sfânt. Eram cumva, zburam… Eu nu mai puteam să calc normal când am plecat acasă. Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: Eu mă pocăiesc anul asta. El a râs. (…) Eu l-am descoperit pe Dumnezeu. Eu sunt o fiică a Domnului!”, a spus Diana Dumitrescu în cadrul podcastului moderat de Mihaela Moise.

„M-am botezat. M-am pocăit. E prima dată când spun. Și încerc în fiecare zi să rămân pe drumul pocăinței. Este foarte greu”, a mărturisit actrița.

Schimbarea, vizibilă în aspectul actriței

Alegerea Dianei Dumitrescu de a se pocăi se observă cu ușurință și în stilul de viață al acesteia. Ținutele ei s-au schimbat, acum alegând rochii simple ce respectă rigorile modestiei. Are un timp dedicat rugăciunii și participă în mod constant la slujbe și acum obișnuiește să vorbească în spațiul public despre echilibru și liniște interioară.

Spre deosebire de Dana Nălbaru, care a ales să se îndepărteze complet de viața artistică după ce s-a pocăit, Diana Dumitrescu își continuă proiectele. Mai mult, aceasta îmbină în mod armonios viața de mamă, de soție și cu cea profesională.

Actrița a renunțat și la machiajul excesiv, alegând în schimb naturalețea.

