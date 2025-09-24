Irinel Columbeanu, refuzat de Anna Lesko, după ce i-a cerut ajutor financiar: „A implorat-o să vină să îl vadă”

Irinel Columbeanu a cerut ajutorul fostelor sale iubite în momentul în care a ajuns în azilul din Ghemănești, printre care și artistei Anna Lesko. Însă se pare că aceasta a refuzat să îl sprijine financiar și nici nu a vrut să meargă să îl viziteze la căminul de bătrâni.

Anna Lesko a refuzat să-l ajute pe Irinel Columbeanu

Anna Lesko și Irinel Columbeanu au format un cuplu în urmă cu mai mulți ani, iar acum, fostul afacerist care locuiește de doi ani într-un azil, a contactat-o pentru a-l ajuta financiar. Însă, potrivit patronului căminului de bătrâni care îl găzduiește, Ion Cassian, artista a refuzat cu desăvârșire.

Singura care i-a mai trimis bani fostului milionar a fost Romanița Iovan, când acesta acumulase o datorie mare.

„Pe Irinel, Romanița Iovan l-a mai ajutat cu bani, la început, când Irinel a venit la noi și începuse să acumuleze datorii. Fosta soție Monica Gabor, stabilită în America, nu l-a sunat și nici nu a trimis vreodată vreun ban. Dar nici pe solista Anna Lesko nu am văzut-o pe la azil. Irinel mi-a spus că a sunat-o, a și implorat-o să vină să-l vadă, dar ea a refuzat, se ascunde de el. Nici n-a venit, nici bani nu i-a trimis sau măcar un pachețel simbolic. Când a avut bani, el le-a răsfățat pe toate, când nu mai ai bani, femeile dispar. Așa a pățit și Irinel Columbeanu. Noroc că îl mai ajută fiica Irinuca”, a declarat Ion Cassian pentru Click.

Artista, „atacată” de fani în mediul online

Zilele trecute, Anna Lesko a scris un mesaj pe rețelele sociale, care a atras rapid atenția fanilor ei. Mesajul acesteia, „Dacă bărbatul nu se schimbă, schimbă bărbatul!”, a atras reacții acide din partea internauților. Unii chiar au făcut legătura cu Irinel Columbeanu.

„Du-te la Irinel Columbeanu si du-i și lui 5.000 de euro….” sau „Du-te, femeie, pe la Irinel la azil, și schimbă-l de pamperși, că el a schimbat multe zeci de mii de euro sub…tău” și Du-te și vezi ce face cel ce te-a crescut! Dă-i o mână de ajutor!”, sunt câteva din mesajele primite de artistă.

Anna Lesko avea aproape 18 ani pe vremea când a început relația cu Irinel Columbeanu și întotdeauna a avut doar cuvinte de laudă la adresa acestuia.

„Lângă Irinel am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relaţia noastră, mai bine de opt ani. Plus că am fost alături de el în nişte momente foarte grele. Relaţia cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”, spunea artista despre fostul milionar.

Anna Lesko i-a dăruit fostului ei iubit, la despărțire, un tablou, pe care acesta l-a păstrat în vila sa de la Izvorani. Însă, opera de artă a fost făcută scrum în incendiul din 2020.

„Mi-a luat foc tot, odată cu vila. Mi-au luat foc și amintirile. A luat foc și tabloul Annei Lesko. Sunt niște coincidențe la mijloc. Eu cred în coincidențe. Primul ei cântec se numea «Ard în flăcări»! Și așa a și fost!”, a declarat Irinel Columbeanu, la Antena Stars.

