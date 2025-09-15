Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui pentru că nu a fost invitat la prima ei defilare de modă. Irinuca nu îi mai răspunde la telefon

Irinel Columbeanu a fost surprins să afle că Irinuca, fiica lui, se află din nou în România și chiar a avut prima ei defilare de modă. Nici tânăra și nici nașul ei nu i-au spus fostului afacerist despre eveniment, iar Columbeanu a aflat totul din presă.
Irinel Columbeanu nu a mai vorbit cu Irinuca „de ceva timp”
Irinuca Columbeanu se află din nou în România, unde a urcat pentru prima oară pe podium la Transilvania Fashion și a prezentat colecția lui Cătălin Botezatu. Ea nu și-a anunțat tatăl, care a aflat despre eveniment din presă, fiind de-a dreptul dezamăgit că nimeni nu i-a spus nimic.
Nici Irina, nici nașul ei, Matei Miko, nu i-au spus nimic despre eveniment, deși acesta și-ar fi dorit să fie prezent. El se află în azil și a aflat despre defilare din presă. Acesta a spus că i-a sunat vineri seara și pe Irina și pe nașul ei, dar niciunul nu i-au răspuns.
„Cu Irina nu am mai vorbit de ceva timp. Nu mi-a dat niciun telefon zilele astea. Nu știam că e din nou în România. Și nici unde și cât va sta. I-am sunat pe amândoi, dar nu mi-au răspuns”, a spus Columbeanu pentru cancan.ro.
„Îți mulțumesc din suflet, dragul meu prieten @catalinbotezatu, un designer extraordinar și un om special, pentru onoarea de a o include pe fiica mea în prezentarea ta de la Transilvania Fashion Festival.
A fost o experiență minunată și emoționantă, care va rămâne mereu în inimile noastre. Îți sunt recunoscătoare pentru prietenia și sprijinul tău”, a scris Monica Gabor pe Instagram.