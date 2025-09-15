Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui pentru că nu a fost invitat la prima ei defilare de modă. Irinuca nu îi mai răspunde la telefon

Irinel Columbeanu a fost surprins să afle că Irinuca, fiica lui, se află din nou în România și chiar a avut prima ei defilare de modă. Nici tânăra și nici nașul ei nu i-au spus fostului afacerist despre eveniment, iar Columbeanu a aflat totul din presă.

Irinel Columbeanu nu a mai vorbit cu Irinuca „de ceva timp”

Irinuca Columbeanu se află din nou în România, unde a urcat pentru prima oară pe podium la Transilvania Fashion și a prezentat colecția lui Cătălin Botezatu. Ea nu și-a anunțat tatăl, care a aflat despre eveniment din presă, fiind de-a dreptul dezamăgit că nimeni nu i-a spus nimic.

Nici Irina, nici nașul ei, Matei Miko, nu i-au spus nimic despre eveniment, deși acesta și-ar fi dorit să fie prezent. El se află în azil și a aflat despre defilare din presă. Acesta a spus că i-a sunat vineri seara și pe Irina și pe nașul ei, dar niciunul nu i-au răspuns.

Fostul milionar a mărturisit că ar fi mers la Cluj pentru prezentare, dacă ar fi știut despre ea și dacă ar fi fost ajutat financiar.

„Cu Irina nu am mai vorbit de ceva timp. Nu mi-a dat niciun telefon zilele astea. Nu știam că e din nou în România. Și nici unde și cât va sta. I-am sunat pe amândoi, dar nu mi-au răspuns”, a spus Columbeanu pentru cancan.ro.

El a sunat-o și pe Monica Gabor, care i-a spus că ea nu are nicio legătură. Fostul milionar a mărturisit că s-ar fi dus la Cluj dacă ar fi știut despre eveniment de la Irina sau nașul ei, Matei Miko.

„Eu nu am bani. Doar ei mă puteau ajuta ca să ajung și eu la Cluj. Acolo totul e foarte scump. Nu cunosc niciun fel de amănunte, Matei știe, el e organizatorul”, a spus Irinel Columbeanu.

Monica Gabor, mesaj pentru Botezatu

Monica Gabor, mama Irinucăi, i-a transmis un mesaj lui Cătălin Botezatu, care a urcat-o pe Irinuca pe podium la Cluj în cadrul Festivalului Transilvania Fashion.

„Îți mulțumesc din suflet, dragul meu prieten @catalinbotezatu, un designer extraordinar și un om special, pentru onoarea de a o include pe fiica mea în prezentarea ta de la Transilvania Fashion Festival.

A fost o experiență minunată și emoționantă, care va rămâne mereu în inimile noastre. Îți sunt recunoscătoare pentru prietenia și sprijinul tău”, a scris Monica Gabor pe Instagram.

