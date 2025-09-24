Cine a fost Claudia Cardinale. Actrița a avut doi copii, primul născut după ce a fost victima unui abuz sexual, a fost considerată „cea mai frumoasă femeie din lume” și a murit la 87 de ani. Vedeta a fost considerată un simbol al cinematografiei italiene, recunoscută nu doar pentru frumusețea sa, ci și pentru profunzimea cu care își construia toate personajele. Iată tot ceea ce nu știai până acum despre Claudia Cardinale!

Claudia Cardinale a fost o legendă a cinematografiei europene, un simbol al eleganței și al talentului autentic, care a transformat fiecare rol într-o amprentă memorabilă și a lăsat în urmă o moștenire artistică care va dăinui peste generații. Actrița italiană a murit la frumoasa vârstă de 87 de ani.

Cine a fost Claudia Cardinale

Claudia Cardinale a fost o actriță care a lăsat o amprentă puternică în cinematografia europeană, cunoscută pentru farmecul său și prezența intensă pe ecran. De-a lungul carierei, celebra actriță italiană a reușit să îmbine roluri dramatice cu interpretări memorabile în filme care au rămas în istorie.

Născută pe data de 15 aprilie 1938 în Tunis, Claudia Cardinale a crescut într-un mediu multicultural, vorbind franceză acasă și păstrând legături cu rădăcinile siciliene ale părinților săi, Yolanda Greco și Francesco Cardinale.

Pe parcursul vieții, ea a locuit în diferite țări și a stăpânit mai multe limbi străine, și anume următoarele: italiană, engleză, spaniolă și arabă.

Vedeta a avut doi copii cu care s-a mândrit întotdeauna, Patrick și Claudia, și a menținut relații semnificative cu mai multe personalități din lumea filmului. Claudia Squitieri, fiica ei, este autoare, iar Patrick Cristaldi, fiul său, este actor.

Vedeta s-a iubit cu mai mulți bărbați celebri

Claudia Cardinale a avut o viață personală plină de relații complicate și momente grele. A fost căsătorită cu producătorul italian Franco Cristaldi în perioada 1966-1975. În acești ani, ea a devenit mamă, având un fiu, pe Patrick, despre care Franco Cristaldi a dorit să păstreze discreția. Ea l-a născut pe Patrick la vârsta de 16 ani, după ce a fost victima unui abuz sexual.

Actrița s-a iubit cu regizorul italian Pasquale Squitieri între anii 1975-2017, după despărțirea de Franco Cristaldi. Au avut o fiică, pe Claudia, și au lucrat împreună la filme, inclusiv Blood Brothers.

A avut o relație de scurtă durată cu actorul american Warren Beatty, în perioada 1963-1965. S-a iubit și cu Giuliano Gemma și Jorge Guinle.

Vedeta a avut o întâlnire notabilă cu Jacques Chirac, fost președinte francez, în anul 1974.

Citește și: Claudia Cardinale a murit. Actrița considerată a fi „cea mai frumoasă femeie din lume” avea 87 de ani

Actrița a avut o carieră impresionantă

Drumul Claudiei Cardinale spre cinema a început în anul 1957, când a câștigat un concurs de frumusețe, care i-a oferit ocazia de a participa la Festivalul de Film de la Veneția. Debutul în film a venit cu „Goha”, în anul 1958, dar adevărata ei ascensiune a început în 1960, când a colaborat cu regizori importanți precum Federico Fellini și Luchino Visconti.

Actrița a jucat în producții care au devenit repere ale cinematografiei: Rocco and His Brothers (1960); Girl with a Suitcase (1961); The Leopard (1963) – rolul Angelica; 8½ (1963); Once Upon a Time in the West (1968).

Pe lângă acestea, Claudia Cardinale a fost parte din melodrame și filme cu impact cultural, precum „Il bell’Antonio” și „La Storia”.

Citește și: Claudia Cardinale a împlinit 86 de ani: „Am trăit 154 de vieți!” Cum arată acum „cea mai frumoasă italiancă din Tunisia”

Citește și: Claudia Pătrășcanu, primele informații despre iubitul ei, după doi ani și jumătate de relație: „Are și el un copil”

A fost considerată „cea mai frumoasă femeie din lume”

Pe parcursul vieții sale în film, Claudia Cardinale a fost recunoscută cu numeroase distincții importante, inclusiv mai multe premii italiene și internaționale. A fost apreciată nu doar pentru talentul ei actoricesc, ci și pentru contribuția adusă cinematografiei.

Faimoasa actriță a obținut cinci premii David di Donatello, cinci premii Nastri d’Argento, trei Globuri de Aur, premiul Pasinetti la Festivalul de Film de la Veneția, dar și câteva premii pentru întreaga sa carieră, cum ar fi Leul de Aur la Veneția, Ursul de Aur la Berlin și Premiul Lumière în Franța.

Citește și: Mara Bănică, adevărul despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteam să fie așa fițoasă”

În anul 2011, o publicație americană a inclus-o în topul celor mai frumoase femei din istorie. Dincolo de imaginea sa iconică, actrița a fost o prezență care a reflectat schimbările sociale și culturale ale timpului, afirmându-și mereu independența atât în carieră, cât și în viața personală.

Claudia Cardinale a murit la vârsta de 87 de ani

Claudia Cardinale a fost considerată un simbol al cinematografiei italiene, recunoscută nu doar pentru frumusețe, ci și pentru profunzimea cu care își construia personajele. A fost implicată și în susținerea drepturilor femeilor și a altor cauze sociale.

Celebra actriță a murit pe data de 23 septembrie 2025 în Nemours, Franța, la frumoasa vârstă de 87 de ani. Vedeta italiană a lăsat în urmă o carieră care continuă să inspire.

Sursa foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News