Claudia Pătrășcanu, primele informații despre iubitul ei, după doi ani și jumătate de relație: „Are și el un copil”

Claudia Pătrășcanu a reușit să își refacă viața, la câțiva ani de la divorțul de Gabi Bădălău. Artista în vârstă de 46 de ani trăiește o frumoasă poveste de iubire de doi ani și jumătate, dar a ales să îl țină pe cel care i-a furat inima departe de ochii curioșilor.

Claudia Pătrășcanu, primele detalii despre iubitul ei

Deși iubește de mai bine de doi ani, Claudia Pătrășcanu preferă să nu vorbească despre bărbatul care a readus liniștea și dragostea în viața sa. Însă, acum artista a simțit că este momentul să ofere câteva detalii despre partenerul ei, dar și despre felul în care a evoluat relația lor.

Cântăreața a povestit că cei doi băieți ai ei l-au cunoscut târziu pe noul ei iubit, alegând să îl cunoască mai bine înainte de a-l introduce familiei.

„Copiii mei foarte târziu l-au cunoscut. Eu nu mă avânt așa repede, plus că, prin câte am trecut…(…) Are un caracter frumos, este un care mă prețuiește și cred că ne prețuim reciproc. Nu știu cât va ține relația, viața e imprevizibilă. Suntem împreună de 2 ani și jumătate”, a declarat Claudia Pătrășcanu la SpyNews TV.

Artista nu locuiește cu partenerul ei

Deși relația lor merge pe drumul cel bun, Claudia Pătrășcanu spune că nu locuiește cu iubitul ei și nici nu se grăbește să fgacă acest pas important.

„Nu locuim împreună și nici nu intenționez. Nu sunt pregătită. (…) E foarte greu pentru mine să mă mut undeva și cu cei doi copii, copiii au universul lor acolo…”, a explicat ea.

Claudia Pătrășcanu a ales să păstreze secretă identitatea bărbatului, dar nu s-a ferit să ofere câteva detalii despre el. Artista îl descrie ca fiind „un bărbat adevărat”, care nu este gelos și care îi oferă siguranță.

„E din Constanța. Este mai mare decât mine, este un om singur, are și el un copil pe care îl respect, băiat mare. Înainte de toate este respectul ăsta reciproc. Este un bărbat care știe să ofere o siguranță unei femei. Este un bărbat adevărat și mă susține foarte mult în tot ceea ce vreau să fac. În cariera mea, mă înțelege în privința copiilor. Nu are gelozii. Nu ne stresăm…”, a mai spus vedeta.

