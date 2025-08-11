Claudia Pătrășcanu, criticată dur de Bianca Drăgușanu, după ce a pierdut procesul: „Nu are nicio ocupație, nicio meserie. Este penibil”

Bianca Drăgușanu a criticat-o dur pe Claudia Pătrășcanu după ce a câștigat ultimul proces intentat de cântăreață.

Bianca Drăgușanu, reacție dură după ce a câștigat procesul împotriva Claudiei Pătrășcanu

Conflictul dintre Bianca Drăgușanu (43 de ani) și Claudia Pătrășcanu (46 de ani) a început acum patru ani și jumătate, după ce Bianca a devenit iubita fostului soț al Claudiei, Gabi Bădălău.

Din 2021 și până în prezent, cele două s-au dat în judecată de mai multe ori. Bianca Drăgușanu a dat-o în judecată pe Claudia Pătrășcanu pentru defăimare și amenințări, în timp ce Claudia a dat-o în judecată pe Bianca pentru că a refuzat să șteargă de pe rețelele sociale fotografii cu băieții ei și ai lui Bădălău, Gabriel și Nicholas.

Într-un interviu oferit recent, Bianca Drăgușanu a folosit cuvinte dure la adresa Claudiei Pătrășcanu. A spus despre ea că „nu are nicio ocupație” și că scandalul dintre ele este „de râsul curcilor”.

„Nu vreau să vorbesc despre penibilitatea asta aberantă, este de râsul circului. Numai un om care nu are ce să facă, care nu are nicio ocupație, nicio meserie, poate să facă așa ceva. Este penibil, aberant, amuzant, este de râsul curcilor! Ea se laudă că a câștigat toate procesele cu mine, nu este adevărat, se poate vedea. (…) Ea m-a dat de 1.000 de ori în judecată și a pierdut de 1.100”, a spus Bianca Drăgușanu la emisiunea Summer Star de la Antena Stars.

Citește și: Bianca Drăgușanu, atac ironic la adresa mamei Claudiei Pătrășcanu. „S-a cocoțat în pomul TikTok-ului o ciocârlie dobrogeană!” Conflictul dintre cele două vedete se adâncește

„Să își vadă de calea bisericilor și să fie un om mai bun”

În cadrul aceluiași interviu, Bianca Drăgușanu a spus că nu-i dorește răul Claudiei Pătrășcanu și că o îndeamnă să fie „un om mai bun”.

„Eu nu doresc nimic nimănui, decât să fie un om bun, un om fericit și, dacă tot se laudă cu Dumnezeu, că ea cu Dumnezeu toate le face, să își vadă de calea bisericilor și a mănăstirilor și să fie un om mai bun, mai pașnic, că nu i-a vrut nimeni răul niciodată”, a mai spus Bianca Drăgușanu, potrivit Spynews.ro.

Bianca Drăgușanu a câștigat două procese împotriva Claudiei Pătrășcanu, unul intentat de ea însăși, altul intentat de artistă.

În 2023, Judecătoria Constanța i-a dat câștigat de cauză Biancăi după ce a dat-o în judecată pe Claudia Pătrășcanu pentru defăimare. Bianca a cerut printr-o ordonanță președințială ca fosta soție a lui Gabi Bădălău să nu îi mai pronunțe numele și să nu mai vorbească de ea în niciun context.

Citește și: Bianca Drăguşanu, declaraţii acide despre Claudia Pătrăşcanu, în contextul procesului dintre ele: „Doar o persoană care nu are ocupație și care e frustrată ar putea să facă așa ceva vreodată”

Claudia Pătrășcanu, sancționată de Tribunalul București

Anul acesta, Claudia Pătrășcanu a dat-o în judecată pe Bianca Drăgușanu pentru că a refuzat să șteargă de pe Instagram mai multe fotografii cu băieții ei, Gabriel și Nicholas. Pe parcursul procesului, Bianca a șters imaginile, ceea ce l-a determinat pe avocatul Claudiei, Adrian Cuculis, să declare victoria în instanță. Cu toate acestea, avocata Biancăi a acuzat-o pe Claudia că a abuzat de drepturile sale forțând instanța și deschizând un proces pentru ceva ce ar fi putut fi rezolvat pe altă cale.

„Cred că doamna judecător de la Tribunalul București pe acest aspect a «amendat-o» pe doamna Claudia Pătrășcanu cu suma de 5.000 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, pentru abuzul de drept”, a spus avocata Biancăi Drăgușanu, Nora Drulea.

Foto: Instagram; Facebook

Urmărește-ne pe Google News