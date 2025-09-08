Claudia Pătrășcanu, detalii despre viața amoroasă la trei ani de la divorțul de Gabi Bădălău. „Pentru mine, el înseamnă sprijin, liniște și iubire!” Cine este iubitul cântăreței

După ani de tăcere și discreție, Claudia Pătrășcanu a ales să împărtășească cu publicul o parte profundă și personală din viața ei. La trei ani de la divorțul de Gabi Bădălău, artista a făcut publică relația cu bărbatul care i-a fost alături în cele mai grele momente. Nu este vorba despre o simplă poveste de dragoste, ci despre un parteneriat bazat pe sprijin, respect și devotament.

Claudia Pătrășcanu, detalii despre viața amoroasă la trei ani de la divorțul de Bădălău

Într-un mesaj emoționant postat pe Instagram, Claudia a dezvăluit că trăiește o relație care i-a oferit echilibrul de care avea nevoie. Departe de scandaluri și de ochii curioși ai publicului, artista a găsit liniștea într-un om care nu a cerut nimic în schimb.

„Astăzi scriu despre omul care nu știe că scriu despre el! El este omul care a fost lângă mine atunci când viața m-a pus la tot felul de încercări, cel care mi-a oferit sfaturi liniștite și înțelepte… când toți ceilalți încercau să mă doboare.”

Claudia vorbește despre un bărbat care nu doar că i-a respectat familia, ci a fost prezent în momentele în care alții au ales să lipsească. De la vizite în spitale până la gesturi simple, dar vitale, precum cumpărarea de medicamente pentru copii, el a fost acolo.

„Nu este soțul meu… este mai mult decât o hârtie scrisă și semnată. Este OMUL care a călcat pragul spitalelor când eu sau copiii mei eram internați… când nu puteam să ies din casă pentru a cumpăra copiilor mei medicamente și mâncare. Doar el a făcut-o pentru noi! Cum aș putea vreodată să uit?!”

„În spatele oricărei femei puternice stă un bărbat care nu cere nimic la schimb!”

Un aspect esențial în viața Claudiei este relația dintre partenerul ei și cei doi băieți pe care îi are din căsnicia anterioară. Ea subliniază că iubirea acestui bărbat se extinde și asupra lor, iar acest lucru îi oferă încredere și recunoștință.

„Pentru mine, el înseamnă sprijin, liniște și iubire! Adevărată! Știe cât îmi iubesc copiii, că sunt pe primul loc în viața mea și asta spune multe despre un OM ca el.”

Ea a încheiat cu o reflecție puternică despre ce înseamnă cu adevărat să ai pe cineva alături.

„În spatele oricărei femei puternice stă un bărbat care nu cere nimic la schimb, care are grijă de copiii mei, care ne-a fost alături în cele mai grele momente și care, prin liniștea și iubirea lui, mă face să merg mai departe. La mulți ani de ziua noastră!”

Postarea Claudiei a strâns mii de aprecieri și comentarii, iar mesajul ei a rezonat cu multe femei care au trecut prin momente dificile. Andreea Bănică, prietena ei și fosta sa colegă de trupă, nu s-a putut abține să nu reacționeze când a văzut postarea Claudiei și i-a transmis simplu și sincer: “Bravo, OMule!”

Foto – Instagram

