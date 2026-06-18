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Gabi Bădălău a pierdut definitiv procesul privind pensia alimentară a celor doi copii pe care îi are cu Claudia Pătrășcanu. Ce sumă trebuie să-i plătească fostei soții

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Gabi Bădălău a pierdut definitiv procesul pentru anularea executării silite. Afaceristul este obligat să plătească o sumă uriașă de pensii alimentare, iar conturile sale rămân blocate, complicându-i planurile pentru vacanța cu băieții, stabilită pe 1 iulie, relatează Spynews.

Gabi Bădălău a pierdut definitiv procesul privind pensia alimentară a celor doi copii

Gabi Bădălău și băieții lui (3)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Gabi Bădălău se confruntă cu o dublă provocare: problemele legale legate de pensia alimentară a copiilor săi și acuzațiile de corupție dintr-un dosar instrumentat de DNA. Într-un moment în care ar trebui să se pregătească pentru vacanța alături de cei doi băieți ai săi, așa cum a stabilit instanța, Bădălău primește o lovitură neașteptată. Potrivit Spynews, acesta a pierdut definitiv procesul prin care cerea anularea executării silite pentru o datorie de 125.000 de euro, reprezentând pensia alimentară retroactivă din noiembrie 2022 până la emiterea sentinței.

Instanța a decis că Bădălău trebuie să achite suma de 4.000 de euro lunar pentru cei doi copii pe care îi are cu fosta sa parteneră, Claudia Pătrășcanu. Deși bărbatul a încercat să obțină suspendarea executării silite, conturile sale rămân blocate, iar verdictul final nu mai lasă loc de apel. Situația este cu atât mai complicată cu cât, începând cu 1 iulie, este rândul lui să petreacă timp alături de cei mici, conform deciziei instanței.

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Problemele personale ale lui Gabi Bădălău se suprapun cu cele legale. După cum relatează Spynews, afaceristul este implicat, totodată, într-un dosar DNA aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu, unde este acuzat de dare de mită. Procurorii susțin că, în cadrul unui contract de alimentare cu apă în județul Giurgiu, Bădălău ar fi oferit mită unui primar pentru a asigura plățile către firma sa, chiar și pentru lucrări neconforme.

În noiembrie 2022, printr-un intermediar, acesta ar fi dat primarului o sumă de 35.000 de lei, ca parte dintr-un procentaj promis de 7% din valoarea contractului, ce ar fi ajuns la 344.000 de lei. Procesul este încă în desfășurare, fiind amânat de mai multe ori.

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