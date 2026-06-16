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Lucian Viziru, prima reacție după ce fiul lui a fost amenințat cu moartea: „O să te găsim”

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Fiul lui Lucian Viziru a fost amenințat cu moartea în timpul unui live pe TikTok. Actorul a cerut ajutorul autorităților.

Lucian Viziru, prima reacție după ce fiul lui a fost amenințat cu moartea

Lucian Viziru trece prin momente dificile după ce fiul său a fost ținta unei amenințări pe TikTok. În timpul unui live pe platforma de socializare, actorul a primit un mesaj tulburător: „O să-ți găsești copilul rece”. Viziru nu a stat pe gânduri, a anunțat poliția și a făcut public contul utilizatorului care a lansat amenințarea. Incidentul vine la câteva săptămâni după ce fiul său s-a confruntat cu o situație neplăcută în urma unui conflict cu un coleg.

Hotărât să protejeze siguranța familiei sale, Lucian a transmis un mesaj ferm celui care a făcut amenințarea: „Copilul mi-a fost amenințat cu moartea, într-un live, pe TikTok. Ăsta este un mesaj pentru cel care a făcut-o. În cazul în care credeai că glumesc, ei bine, nu am glumit, o să te găsim. Nu eu personal neapărat, poliția. Cert este că ai mers prea departe și într-o zi o să îți dai seama de ce ai făcut și o să îți pară rău”.

Actorul își dorește ca acest incident să fie un semnal de alarmă pentru părinți, subliniind cât de importantă este monitorizarea activității copiilor pe rețelele sociale. Poliția a demarat o anchetă, iar cazul rămâne în atenția publicului.

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Fiul lui Lucian Viziru are ordin de protecție față de un coleg care l-a agresat

Recent, Lucian Viziru a cerut ordin de protecție pentru fiul său, după un incident petrecut la școală. Băiatul a fost victima unei agresiuni provocate de un alt coleg. Deși familia celuilalt elev a încercat să mușamalizeze gravitatea faptelor, susținând în fața magistraților că a fost vorba doar despre o „joacă mai aprinsă”, fără intenții violente, probele de la dosar și reacția promptă a școlii au contrazis această variantă.

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„În timpul audierii, acesta a declarat că îi este teamă să se întâlnească cu pârâtul şi că se gândeşte că ar putea să îl înjunghie. Şi părinţii acestuia au confirmat că resimte o stare de temere în urma evenimentului”, se menționează în documentele oficiale ale instanței.

Judecătorii au emis un ordin de protecție valabil pentru o perioadă de șase luni, impunând reguli stricte de distanțare. Agresorul este obligat să păstreze o distanță de minimum 10 metri față de victimă și are interdicția absolută de a încerca orice formă de comunicare, fie că este vorba de mesaje telefonice, apeluri sau interacțiuni pe rețelele de socializare.

Foto: Instagram

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