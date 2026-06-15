Cum arată Maya, fiica cea mare a lui Adrian Mutu. Imagini inedite de la absolvirea facultății, la care au participat ambii părinți

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Maya, fiica lui Adrian Mutu din căsnicia cu Consuelo, a absolvit facultatea, iar alături de ea au fost ambii părinți. Fostul internațional român i-a transmis și un mesaj emoționant fetiței sale, pe rețelele sociale.

Maya, fiica lui Adi Mutu, a absolvit facultatea. Imagini inedite

Maya, fiica cea mare a lui Adrian Mutu din căsnicia cu Consuelo, a absolvit facultatea, iar la ceremonie au luat parte ambii părinți.

Adi Mutu i-a transmis un mesaj fiicei sale, care începe o nouă etapă din viața ei. Maya a avut alături la ceremonie întreaga familie. Mai mult, Adi Mutu a venit la eveniment alături de actuala soție, Sandra Mutu. Cei doi au fost alături de fiica cea mare a fotbalistului, care are o relație decentă cu Consuelo, mama primului său copil.

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La scurt timp după absolvire, Adi Mutu a publicat pe rețelele sociale un mesaj dedicat Mayei, în care vorbește despre noua etapă din viața tinerei.

„Astăzi marchează sfârșitul unui capitol și începutul unei noi călătorii pline de emoție și oportunități. Sunt incredibil de mândru de tot ceea ce ai realizat și de omul minunat care ai devenit. Continuă să crezi în tine, să visezi măreț și să nu îți fie niciodată teamă să îți urmezi propriul drum. Oriunde te va purta viața, să știi că te voi susține și voi fi mereu alături de tine. Felicitări pentru absolvire, iubirea mea!”, a scris Adrian Mutu pe rețelele de socializare.

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Fiica lui Mutu și a lui Consuelo marchează unul dintre cele mai importante momente din viața ei.

Încă o sărbătoare în familia lui Mutu

Adi Mutu a mai avut recent un alt moment important în familie. Fostul fotbalist a sărbătorit-o și pe Adriana, fiica lui mai mică din căsnicia cu Consuelo.

Adrian Mutu are patru copii cu trei femei. Mario este cel mai mare dintre ei, din căsnicia cu Alexandra Dinu. Din relația cu a doua soție, Consuelo Matos Gomez, au rezultat doi copii: Adriana și Maya.

Din căsnicia cu Sandra, Adi Mutu are un băiat pe nume Tiago.

”Adriana, fiica cea mare pe care o am cu Consuelo (…) nstudiază la Madrid design interior și are un weekend mai lung liber.

Mario, băiatul pe care îl am cu Alexandra, a fost la Ambasada României (n.r. – din Italia), pentru că a fost un eveniment cu ocazia Zilei Naționale la care au mai fost Ilie Năstase, Cristi Chivu.

Mario nu face nimic. A lucrat unde a lucrat, la Ferrari acolo, dar acum, în momentul ăsta, e în Italia. Cea mică va studia și ea la Madrid de anul viitor. Ea cred că va merge pe arhitectură, vrea altceva. Iar Tiago se duce la muncă, la școală”, spunea Mutu despre copiii lui, în urmă cu ceva ani.

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