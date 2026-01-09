Sandra Mutu, mesaj plin de iubire pentru soțul ei. Adrian Mutu împlinește 47 de ani. Imagini spectaculoase cu cei doi

Adrian Mutu împlinește 47 de ani. Soția fostului fotbalist a publicat o urare emoționantă în care și-a exprimat iubirea și aprecierea față de acesta. Sandra Mutu a marcat ziua de naștere a Briliantului cu câteva rânduri pline de dragoste.

Adi Mutu a împlinit 47 de ani

Adrian Mutu a împlinit 47 de ani, iar soția lui, Sandra, i-a făcut o urare emoționantă, care a atras rapid atenția urmăritorilor.

Sandra i-a mulțumit lui Mutu pentru relația pe care o au, pentru familia pe care au construit-o și pentru iubirea pe care i-o arată chiar și după atâția ani.

„La mulți ani, iubirea mea! 🎂 @adrian10mutu

Îți mulțumesc pentru noi doi, pentru familia noastră și pentru iubirea asta mare pe care mi-o arăți chiar și după atâția ani.

🥂 Pentru obiective mari, bucurii infinite și noi doi, mereu!

Sky high, baby! 🚀

Ești iubit! ❤️”, a i-a transmis Sandra Mutu soțului ei.

Cei doi sunt o prezență discretă în mediul online, dar și în spațiul public. Mesajul Sandrei vine ca o confirmare că relația dintre ea și fostul star internațional merge mai bine ca oricând. Cei doi formează un cuplu solid, iar urmăritorii au apreciat rapid postarea în care Sandra Mutu își arată aprecierea și iubirea față de soțul ei.

Adi Mutu și-ar mai dori copii

După ce s-a retras din fotbal, Adrian Mutu a ales să fie mai implicat în viața de familie. El are o căsnicie bună cu Sandra și împreună sunt părinții unui băiețel pe nume Tiago.

Briliantul are patru copii în total: Mario, Adriana, Maya și Tiago.

Întrebat dacă își mai dorește copii, el a răspuns că rămâne de văzut, dacă se întâmplă, este binevenit.

„Nu pot să spun că nu și nu pot să spun că da. De ce? Pentru că nu știu ce urmează. Eu cu soția mea vorbesc, ne-ar plăcea, nu spunem nu. (…) Dacă e să fie bine, dacă nu …nu mă gândesc în mod special nici dacă da, nici dacă nu, pentru că am deja copil.”, a declarat fostul fotbalist.

În 2024, Sandra și Adi Mutu au petrecut o vacanță în Republica Dominicană alături de toți cei patru copii ai fostului star internațional.

Mutu are patru copii cu trei femei diferite: Mario este din căsnicia cu Alexandra Dinu, Adriana și Maya sunt din căsnicia cu Cuensuelo, iar Tiago este dina actualul mariaj cu Sandra.

