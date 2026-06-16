Ce decizie au luat Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău în privința celor doi copii: „Mama face întotdeauna mai mult”

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Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au ajuns la o înțelegere pentru vacanțele celor doi copii, Gabriel și Nicholas.

Ce decizie au luat Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău în privința celor doi copii

Claudia Pătrășcanu a dezvăluit cum își va petrece lunile de vară alături de băieții săi, Nicholas și Gabriel, dar și ce relație are în prezent cu tatăl lor, Gabi Bădălău. Claudia și Gabi au decis ca băieții să petreacă toată luna iulie cu el.

Claudia și copiii ei vor începe vara cu o excursie de o săptămână în Turcia, o destinație care a devenit preferata familiei. Nicholas și Gabriel au ales un hotel pe care l-au mai vizitat în trecut și unde au creat amintiri de neuitat. „Anul acesta am ales să mergem în Turcia, copiii au ales hotelul de data aceasta. Am tot fost pe acolo, au rămas cu amintiri foarte frumoase, iar ei tot vor la același hotel”, a povestit Claudia, pentru Spynews.ro.

De data aceasta, vacanța va fi specială, fiind prima călătorie internațională cu avionul pentru mama Claudiei, care îi va însoți. Emoțiile sunt mari, dar Nicholas și Gabriel sunt deciși să-și ajute bunica să depășească teama de zbor. „Mama are teamă de avion și deja îi explică cum va fi cu avionul. Cei mici încearcă să o calmeze, îi spun că va fi bine”, a adăugat artista.

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Luna iulie o vor petrece cu tatăl lor

După întoarcerea din Turcia, cei doi băieți vor petrece luna iulie alături de tatăl lor, Gabi Bădălău. Claudia a explicat că, pentru a facilita călătoriile internaționale, cei doi au încheiat un acord prin care își oferă reciproc procuri pentru a putea ieși din țară cu copiii. „El mi-a dat mie procură pe o săptămână, eu i-am dat pe o lună. Eu sunt mai tot timpul cu ei, eu îi duc la școală, la antrenamente. Mama face întotdeauna mai mult”, a spus cântăreața.

Unde vor merge băieții cu tatăl lor în această vară rămâne un mister, dar Claudia presupune că destinațiile ar putea fi Grecia sau Italia, locuri unde familia a mai călătorit în trecut. „Nu știu unde vor pleca cu tatăl lor, dar cred că prin Europa, probabil tot Grecia, Italia“, a adăugat ea.

În timp ce copiii se vor bucura de zilele petrecute cu tatăl lor, Claudia își va dedica timpul unei călătorii mai personale. Aceasta va vizita mormântul Sfântului Paisie din Grecia, într-o excursie de patru zile, îmbinând spiritualitatea cu momente de relaxare pe plajă. „Tot îmi doream foarte tare să ajung. Mergem 4 zile în Grecia, poate vom avea și o zi-două de plajă, dacă vom avea timp”, a mărturisit artista.

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Planurile pentru toamnă și relația cu Gabi Bădălău

După o vară plină de activități, Claudia se pregătește pentru un sezon de toamnă dedicat muzicii. Artista lucrează la un nou album care va readuce în prim-plan șlagărele anilor ’80-’90, reinterpretate într-un stil disco modern. „Urmează să lansez și un alt album, muzica anilor ’80-’90, am readaptat toate șlagărele. Va fi un album disco, o revenire a acestor ani”, a dezvăluit ea.

Deși agenda Claudiei este plină, artista a subliniat că timpul petrecut cu Nicolas și Gabriel este ceea ce o împlinește cel mai mult. „Eu, dacă plec cu copiii și avem o vacanță în vară și una în iarnă, sunt cea mai fericită. Noi ieșim des, avem activități”, a spus Claudia.

Relația dintre Claudia și Gabi pare să fi intrat pe un făgaș mai calm, în ciuda trecutului tumultuos. Aranjamentele clare privind copiii și vacanțele demonstrează că cei doi părinți reușesc să colaboreze pentru binele micuților.

Foto: Instagram

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