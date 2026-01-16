Claudia Pătrășcanu și iubitul ei s-au împăcat. Cum au fost fotografiați împreună

Claudia Pătrășcanu și iubitul ei s-au împăcat după despărțirea din octombrie 2025. Recent, au fost surprinși întorcându-se dintr-o vacanță alături de copiii artistei, arătând astfel că au ales să mai dea o șansă relației lor.

Claudia Pătrășcanu și iubitul ei s-au împăcat

Claudia Pătrășcanu vorbea în premieră despre bărbatul din viața ei în septembrie 2025, pentru ca doar o lună mai târziu să anunțe că s-au despărțit. Recent însă, cei doi au fost surprinși de paparazzi publicației „Atac la persoană” întorcându-se dintr-o vacanță împreună.

Claudia Pătrășcanu și iubitul ei, un bărbat influent în sistemul judiciar din Constanța, potrivit sursei citate anterior, formează un cuplu discret de aproximativ doi ani și jumătate. După divorțul de tatăl copiilor ei, Gabi Bădălău, artista a ales să-și țină viața de cuplu privată.

În septembrie 2025, în emisiunea SpyNews TV, cântăreața mărturisea că nici copiii ei, Gabriel și Nicholas, nu l-au cunoscut imediat pe partenerul ei. Tot atunci a dezvăluit că nu era pregătită să se mute cu iubitul ei, deși formau un cuplu de doi ani și jumătate la momentul interviului.

„Copiii mei foarte târziu l-au cunoscut. Eu nu mă avânt așa repede, plus că, prin câte am trecut… (…) Are un caracter frumos, este un bărbat care mă prețuiește și cred că ne prețuim reciproc. Nu știu cât va ține relația, viața e imprevizibilă. Suntem împreună de doi ani și jumătate. Nu locuim împreună și nici nu intenționez. Nu sunt pregătită. (…) E foarte greu pentru mine să mă mut undeva și cu cei doi copii. Copiii au universul lor acolo…”, a declarat artista, potrivit Spynews.ro.

Câți copii are iubitul Claudiei Pătrășcanu

Deși a ales discreția, Claudia Pătrășcanu a oferit câteva detalii despre partenerul său. A dezvăluit că are un băiat mare și a spus că apreciază la el faptul că este matur. În plus, solista a mărturisit că apreciază respectul reciproc și stabilitatea pe care el i le oferă.

„E din Constanța. Este mai mare decât mine, este un om singur, are și el un copil pe care îl respect, băiat mare. Înainte de toate este respectul ăsta reciproc. Este un bărbat care știe să ofere o siguranță unei femei. Este un bărbat adevărat și mă susține foarte mult în tot ceea ce vreau să fac. În cariera mea, mă înțelege în privința copiilor. Nu are gelozii. Nu ne stresăm…”, a mai spus artista.

