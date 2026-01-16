Influencerița Bee, dezvăluiri șocante despre ce i s-a întâmplat în spitalul din Constanța. „Cer să nu fiu lăsată să aștept până când durerea devine normalitate!” Calvarul prin care a trecut

Bee a ajuns în centrul atenției după ce a povestit experiența dramatică trăită în spitalele din România, iar mărturiile ei au stârnit un val uriaș de reacții în mediul online. Tânăra influenceriță a descris ore întregi de durere, indiferență și așteptare pe holurile Spitalului Județean Constanța, unde spune că nu a fost tratată cu respectul și atenția de care avea nevoie. Cele mai recente declarații ale tinerei despre ce i s-a întâmplat sunt tulburătoare.

Experiența trăită în spitalul din Constanța

Cazul influenceriței Bee a stârnit un val de reacții în mediul online, după ce tânăra a povestit experiența dramatică prin care a trecut într-un spital din Constanța. Mărturiile ei au devenit virale, iar zeci de tiktokeri s-au mobilizat pentru a-i fi alături. Bee susține că a fost ignorată ore întregi, deși se afla într-o stare gravă, iar durerea a devenit „normalitate” din cauza lipsei de reacție a personalului medical.

Bee a povestit recent că a ajuns la Spitalul Județean Constanța cu dureri puternice, însă ar fi fost nevoită să aștepte ore în șir la triaj, fără ca cineva să o întrebe dacă rezistă sau dacă are nevoie de ajutor. Tânăra a publicat imagini în care apare pe targă sau pe patul de spital, vizibil afectată, iar mesajele ei au scos la iveală o realitate dureroasă.

„Am stat ore întregi la triaj, pe un pat rece, așteptând să fiu văzută de un medic. Ore în care nimeni nu întreabă dacă mai reziști. Ore în care nu ești pacient, ești doar următorul de pe listă. Nu cer privilegii. Nu cer tratament special. Cer respect. Cer să nu fiu lăsată să aștept până când durerea devine normalitate. Spitalul Județean Constanța. Ora 4 dimineața. Fără aglomerație. Cu prea multă indiferență”, a povestit Bee pe TikTok.

Mărturiile ei au atras atenția comunității online, iar mai mulți creatori de conținut s-au adunat în fața spitalului pentru a o susține și pentru a atrage atenția asupra situației.

Transferul la București și diferența de tratament

După orele petrecute în Constanța, influencerița a fost transferată la un spital privat din București. Acolo, spune ea, a întâlnit o echipă medicală complet diferită, mult mai empatică și atentă la nevoile ei. Deși nu a dezvăluit ce probleme de sănătate are, Bee a subliniat cât de mult contează modul în care ești tratat în momentele critice.

„Acolo am întâlnit oameni. Nu doar cadre medicale, ci oameni care au vorbit calm, au explicat și au avut grijă de mine așa cum se cuvine. Nu o să uit diferența asta. Și nu o spun cu ură, ci cu luciditate. Pentru că în momentele critice, contează enorm cum ești tratat, nu doar unde ajungi”, a declarat tânăra.

Reacția Spitalului Județean Constanța

Reprezentanții spitalului au reacționat după incident și au transmis că tânăra fusese deja evaluată și se afla sub tratament, iar grupul venit ulterior ar fi intrat fără drept în unitatea medicală, provocând perturbarea activității.

„Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului, în jurul orei 3 dimineața, cu intenția de a externa pacienta, încălcând flagrant regulile de acces, normele interne și protocoalele de siguranță ale unității sanitare. Inițial, grupul s-a deplasat în Unitatea de Primiri Urgențe, unde a perturbat activitatea medicală prin comportament agresiv și prin filmarea neautorizată a personalului și a spațiilor medicale, inclusiv prin transmiterea în direct pe rețelele de socializare.

Ulterior, aceștia au pătruns abuziv în Secția Neurologie, creând panică în rândul pacienților internați. Au perturbat actul medical și au adresat amenințări personalului medical. Menționăm că pacienta fusese evaluată complet și beneficia de tratament corespunzător” – au transmis reprezentanții Spitalului Județean Constanța după incident.

