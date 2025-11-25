Chiara Ferragni, influencerița numărul 1 a Italiei, la un pas de a face 2 ani de închisoare din cauza unor cozonaci. Este acuzată de înșelăciune în formă agravantă

Influencerița de origine italiană Chiara Ferragni, în vârstă de 38 de ani, a fost inculpată în luna ianuarie, fiind acuzată că ar fi indus în eroare mai multe campanii caritabile. În rechizitoriu, ea este acuzată că ar fi sugerat în mod fals că profitul din vânzarea unui cozonac Pandoro de Crăciun, realizat în parteneriat, ar urma să fie donat unui spital de copii. Ferragni a respins acuzațiile, însă acum, Parchetul cere pedeapsa cu închisoarea pentru un an și opt luni.

Parchetul cere un an și 8 luni de închisoare pentru Chiara Ferragni

Una dintre cele mai cunoscute influencerițe din Italia, Chiara Ferragni, a fost pusă sub acuzare pentru fraudă agravată în cazul pandoro-ului „Pink Christmas” Balocco și al ouălor de Paște.

Ferragni și compania de produse de cofetărie sunt acuzate de Autoritatea Antitrust din Italia că au derulat o campanie înșelătoare prin vânzarea pandoro-ului „Pink Christmas” la un preț mai mare decât dublul celui inițial.

Pentru infracțiunea de înșelăciune agravată, Chiara Ferragni „trebuie să fie condamnată la un an și opt luni”: aceasta este solicitarea Parchetului din Milano, prezentată în dimineața zilei de 25 noiembrie judecătorului Ilio Mannucci Pacini, în cadrul ședinței preliminare privind cazul pandoro-ului Balocco și al ouălor de Paște Dolci Preziosi. Dulciuri care fuseseră promovate de agenția influenceriței ca fiind legate de două operațiuni caritabile diferite.

Odată cu Ferragni, procurorul adjunct Eugenio Fusco a cerut aceeași condamnare, un an și opt luni și pentru fostă ei „mână dreaptă”, Fabio Maria Damato.

Pentru Francesco Cannillo, președintele Cerealitalia, Parchetul a cerut un an de închisoare. Următoarea ședință va avea loc pe 5 decembrie, când va fi rândul avocaților apărării, Marcello Iannaccone și Marcello Bana, care vor urmări achitarea.

Judecătorul a admis, de asemenea, constituirea ca parte civilă a asociației „Casa dei consumatori”, ultima rămasă, deoarece celelalte au acceptat acorduri tranzacționale. În total, între sancțiunile aplicate de autoritatea pentru concurență și presupusele prejudicii, Chiara Ferragni a plătit deja 3,4 milioane de euro, chiar înainte ca procesul să intre propriu-zis în faza de judecată.

Ce a făcut Chiara Ferragni

În sezonul sărbătorilor din 2022, compania italiană de produse de patiserie Balocco a ales-o pe Chiara Ferragni drept imagine pentru un pandoro special, vândut la un preț aproape triplu față de varianta fără brand. Așa cum a anunțat inițial Ferragni pe rețelele sociale, o parte din încasări urma să fie donată Spitalului Regina Margherita din Torino pentru cercetarea osteosarcomului și sarcomului Ewing.

În realitate, Chiara Ferragni a încasat aproape un milion de euro, în timp ce Balocco donase deja 50.000 de euro cu șase luni înainte de lansarea campaniei publicitare. Adevărul a dus la o amendă de un milion de euro pentru Chiara Ferragni și la obligația Balocco de a plăti 420 de milioane de euro.

104 procurori au depus plângeri identice împotriva vedetei din social media: înșelăciune agravată în campania caritabilă a pandoro-ului Balocco.

