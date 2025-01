Chiara Ferragni, înșelată de fostul soț. Fedez și amanta lui au avut o relație în paralel pe toată durata căsniciei dintre rapper și influenceriță: „Ceea ce am trăit a fost o batjocură totală”

Chiara Ferragni, una dintre cele mai cunoscute influencerițe la nivel internațional, a făcut publice motivele care au dus la divorțul de fostul soț, Federico „Fedez” Lucia. Rapperul a fost cel care a confirmat despărțirea de creatoarea de conținut online, în aprilie 2024, într-o emisiune TV. Tot atunci, artistul susținea că infidelitatea nu a avut de-a face cu despărțirea. Acum însă, Chiara face dezvăluiri fără perdea despre relația extraconjugală a fostului ei soț.

Chiara Ferragni (37 de ani) susține că a fost înșelată de fostul soț, Federico „Fedez” Lucia (35 de ani), pe aproape toată durata relației lor. Artistul și influencerița se cunosc din 2015 și au devenit un cuplu în 2016. Recent, în mediul online, Chiara a dezvăluit că Fedez a recunoscut, înaintea sărbătorilor de Crăciun de anul trecut, că a avut o amantă începând din anul 2017. Mai mult decât atât, artistul i-a recunoscut fostei soții că a vrut să o părăsească la altar.

„Nu am spus nimic public nici măcar atunci când, cu câteva zile înainte de Crăciunul din 2024, Federico m-a sunat (pe deplin conștient că vorbea cu mine la telefon) și a recunoscut pentru prima dată relația cu această amantă, care dura din 2017. Mi-a spus, de asemenea, că s-a gândit să nu se căsătorească cu mine cu câteva zile înainte de nuntă, dar apoi nu a știut cum să dea înapoi”, a scris Chiara Ferragni în mediul online, potrivit Spynews.ro.

„Am înțeles că ceea ce am trăit a fost o batjocură totală, dar am suferit în tăcere.”

Chiara Ferragni a decis să facă aceste informații publice după ce unul dintre prietenii lui Fedez, Fabrizio Corona, a făcut publice conversații, imagini și înregistrări care confirmă infidelitatea fostului ei soț. Creatoarea de conținut online îl acuză pe Corona că a orchestrat întreaga dezvăluire pentru a exploata financiar criza lor conjugală.

„Am înțeles că ceea ce am trăit a fost o batjocură totală, dar am suferit în tăcere. Am fost înconjurată doar de prezența celor care mă iubesc cu adevărat, dorindu-mi dragoste adevărată de ambele părți în viitor. Am tăcut pentru că am vrut să întorc pagina fără să insist asupra durerii suferite. Dar și pentru că am doi copii care vor auzi tot ce spun părinții lor unul despre celălalt și vor suferi din cauza anumitor afirmații. Dar a decide la o masă împreună cu prietenul său (Fabrizio Corona – n.red.) ca alte detalii să fie făcute publice, probabil pentru a se răzbuna pentru dragostea care nu mai este reciprocă din partea iubitei, a fost o lovitură foarte dură”, a mai scris influencerița.

Câți copii au împreună

Chiara Ferragni și Fedez s-au căsătorit în septembrie 2018 în cadrul unui eveniment fastuos organizat în Noto, Sicilia. Chiara și Fedez au doi copii împreună. Pe Leo, în vârstă de șase ani, și pe Vittoria, în vârstă de trei.

