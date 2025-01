Diana Sar, cunoscuta actriţă din serialul „Vlad” a dezvăluit recent o poveste personală extrem de dureroasă care a șocat-o și care a avut un impact major asupra vieții ei. Aceasta a povestit cum și-a prins iubitul înșelând-o cu cea mai bună prietenă a ei. Evenimentul a fost un adevărat șoc pentru Diana, iar reacția ei a fost cu totul neașteptată.

Diana Sar a fost înşelată de iubit cu cea mai bună prietenă

Viața personală a Dianei Sar a fost marcată de un moment de trădare pe care nu-l va uita niciodată. Aflată într-o relație de aproape un an cu iubitul ei, actrița a descoperit că acesta o înșela cu o prietenă foarte apropiată. Totul s-a petrecut într-o seară aparent banală, dar care a schimbat complet percepția Dianei asupra relațiilor de încredere.

„Mi-am prins iubitul cu prietena mea acasă la el, la ora 22. Când am întrebat foarte frumos, ca o doamnă, ce făceau acolo, mi-a spus că discutau despre Amazon”, a povestit Diana Sar pentru cancan.ro.

Acest răspuns i-a părut suspect și, după ce a aflat adevărul din gura iubitului, nu a mai avut nevoie de alte explicații.

„La el mă așteptam să mă înșele, dar cu prietena mea nu mă așteptam niciodată. A fost un șoc!”, a continuat Diana Sar pentru sursa menţionată anterior. Actriţa a recunoscut că a fost greu de acceptat că femeia în care avea încredere, și cu care împărtășea multe momente, i-a trădat încrederea.

Cum a reacţionat Diana Sar când i-a prins în fapt

Diana Sar a dezvăluit şi ce reacție a avut atunci când a prins-o pe prietena ei și pe iubitul său într-o asemenea ipostază.

„Intenția mea era să o iau de păr. A fost un șoc pentru mine!”, a spus actrița. Chiar şi aşa, aceasta nu a trecut la fapte.

Totuși, Diana Sar nu a lăsat acest moment să o consume pe termen lung și a înfruntat situația cu maturitate.

„Eu de la el am aflat, iar cu ea am rupt imediat prietenia și atât. Nu am mai avut alte discuții După ceva ani, i-am zis că sunt OK cu asta, a trecut. Eram cu acel iubit de aproape un an. Eu i-am trimis un mesaj vocal, iar el mi-a spus că nu poate asculta fix atunci, pentru că ea era la el”, a continuat actrița din serialul Vlad pentru sursa menţionată anterior.

Diana Sar a mai mărturisit că a continuat să comunice cu fostul iubit, însă cu prietena care a trădat-o, a încheiat prietenia.

„Cu el am continuat, pentru că el mi-a spus că nu s-a întâmplat nimic. Am avut o discuție deschisă, dar cu prietena mea, nu am mai vorbit niciodată”, a mai povestit Diana Sar.

Această experiență a avut un impact major asupra modului în care Diana Sar privește relațiile.

„După acest episod, nu am mai fost așa naivă. La ea chiar nu mă așteptam. A fost un șoc pentru mine! Dacă era orice altă fată, nu aveam nimic cu ea, pentru că nu ar fi avut vină, dar ea era o prietenă”, a spus Diana Sar pentru sursa menţionată mai sus.

