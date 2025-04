Gerard Pique și Clara Chia s-ar fi despărțit. Fostul fundaș al Barcelonei a înșelat-o pe Shakira, mama celor doi copii ai lui, pentru ea

Gerard Pique și Clara Chia Marti s-ar fi despărțit după trei ani de relație. Fostul fundaș al Barcelonei a fost recent văzut cu o femeie roșcată în Miami, însă este neclar dacă aceasta din urmă a avut de-a face cu despărțirea lui de Clara. În 2022, Pique a înșelat-o pe Shakira, mama celor doi copii ai lui, cu Marti.

Gerard Pique și Clara Chia s-ar fi despărțit

Viața amoroasă a lui Gerard Pique (38 de ani) a devenit un subiect controversat de presă în urmă cu trei ani, când, cu puțin înainte să se retragă din fotbal, a înșelat-o pe Shakira (48 de ani), mama celor doi copii ai lui, cu o femeie cu 12 ani mai tânără decât el, Clara Chia Marti (26 de ani). Potrivit presei spaniole, fostul fundaș al Barcelonei s-ar fi despărțit recent de amantă.

Conform emisiunii spaniole „Vamos a ver”, citată de Marca, jurnalista Adriana Dorronsoro susține că Pique și Chia s-ar fi despărțit, motivul fiind încă neclar.

„Am confirmarea că Gerard Piqué și Clara Chía s-au despărțit și investighez puțin motivele, pentru că aud de la terți, deși încă nu este foarte clar”, a declarat Dorronsoro.

Jurnalista a adăugat că sursa ei este „foarte apropiată de cuplu”. Dorronsoro nu a dat de înțeles că plimbarea lui Pique prin Miami cu o femeie roșcată ar fi cauza despărțirii. În luna februarie au apărut speculații cum că Pique și Chia erau la un pas de despărțire din cauza mutării lui la Miami, pentru cei doi băieți.

Citește și: Shakira, noi dezvăluiri despre despărțirea de Gerard Pique: „Am trecut prin câțiva ani grei”

Cum se apără Gerard Pique după ce a înșelat-o pe Shakira

Clara Chia Marti ar lucra pentru o companie de producție de divertisment sportiv prin intermediul căreia l-ar fi și cunoscut pe Pique.

Pique își împarte în prezent viața între Barcelona (Spania) și Miami (SUA), unde locuiesc copiii săi. În iunie 2022, pe fondul unui val de zvonuri de infidelitate, Shakira a anunțat că ea și Pique se despart după 11 ani de relație și doi copii împreună. Artista și fotbalistul retras din activitate au doi băieți împreună, Milan, în vârstă de 11 ani, și Sasha, în vârstă de 9 ani. Shakira și Pique nu au fost niciodată căsătoriți.

După despărțire, cântăreața de origine columbiană l-a poreclit „Voldemort” pe fostul ei partener de viață, printre alte ironii pe care i le-a adresat prin muzica ei.

Citește și: Shakira, declarații despre viața de mamă singură: „Nu cred că toată lumea are acces la fericire”

„Nu pot controla acest lucru”

„În cele din urmă, adevărul sau ceea ce se întâmplă sau s-a întâmplat nu este spus așa cum a fost. Nu pot controla acest lucru”, a declarat Pique pentru CNN, la acea vreme.

„Important este că, în cele din urmă, sunt înconjurat de cei dragi mie. De familia mea, de prietenii mei, de oamenii care mă cunosc cu adevărat. Ei știu cum ești și ce faci, iar asta îmi dă multă liniște. Sunt foarte fericit. Mă distrez de minune și mă simt privilegiat pentru viața pe care am avut-o. Pentru faptul că am jucat pentru clubul vieții mele timp de mai bine de douăzeci de ani, că am doi copii minunați, o familie incredibilă și prieteni de-o viață”, a completat.

În 2022, publicația spaniolă El Periodico a relatat că Shakira și Pique nu mai locuiau împreună atunci când au anunțat despărțirea. Potrivit publicației, sportivul ar fi fost dat afară din casă de către artistă. În vara anului 2023, Pique s-ar fi mutat cu Chia în casa în care a locuit cu Shakira când solista s-a mutat pentru prima dată cu el la Barcelona.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News